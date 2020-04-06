Envelope Flow EA MT4

Visual Envelope Flow EA - Eine anpassbare Handelslösung

Visual Envelope Flow EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die bei der Optimierung ihrer Strategie flexibel sein wollen. Dieser EA ist nicht voroptimiert, so dass Sie die volle Kontrolle über seine Einstellungen haben, um ihn an Ihre bevorzugten Marktbedingungen anzupassen. Er bietet einen strukturierten Ansatz für den Handel auf der Grundlage von Hüllkurvenbändern, der es Ihnen ermöglicht, Störungen herauszufiltern und sich auf Markttrends zu konzentrieren.

Strategieübersicht

Visual Envelope Flow EA arbeitet mit einer auf dem gleitenden Durchschnitt basierenden Hüllkurvenstrategie. Er identifiziert Preistrends durch Analyse der oberen und unteren Hüllkurvenbänder, die von einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) abgeleitet werden. Das System erkennt starke Kursbewegungen, die aus diesen Bändern ausbrechen und damit potenzielle Handelsmöglichkeiten signalisieren.

Wie es funktioniert

Der EA berechnet die Hüllkurvenbänder anhand einer konfigurierbaren SMA-Periode und eines Abweichungsprozentsatzes.

Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Kurs dauerhaft über dem oberen Band bleibt, was auf einen Aufwärtstrend hinweist.

Ein Verkaufssignal wird ausgelöst, wenn der Kurs unter dem unteren Band bleibt, was auf einen Abwärtstrend hindeutet.

Sobald ein Signal bestätigt wird, platziert der EA einen Handel mit benutzerdefinierten Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Niveaus (TP), um ein funktionierendes Risikomanagement zu gewährleisten.

Ein eingebauter Verzögerungsfilter verhindert Overtrading, indem er die Handelshäufigkeit innerhalb einer bestimmten Anzahl von Bars begrenzt.

Hauptmerkmale

Anpassbare gleitende Durchschnittsperiode - Passen Sie die Periode an unterschiedliche Marktbedingungen an.

Flexible Abweichungseinstellungen - Steuern Sie, wie breit die Hüllkurvenbänder sind, um Marktstörungen zu filtern.

Anpassbare Handelsverzögerung - Verhindern Sie übermäßige Einstiege, indem Sie eine Mindestanzahl von Takten zwischen den Trades festlegen.

Verwaltung der Losgröße - Definieren Sie die Losgröße entsprechend Ihrer Risikobereitschaft.

Stop-Loss- und Take-Profit-Schutz - Sorgen Sie mit SL- und TP-Einstellungen für den richtigen Ausstieg aus dem Handel.

Intelligente Handelsausführung - Umfasst die Überprüfung des Handelsvolumens, der Verfügbarkeit von Margin und der Einhaltung von Stop-Levels.

Farbcodierte visuelle Indikatoren - Kauf- und Verkaufssignale werden zur einfachen Marktinterpretation klar angezeigt.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die einen strukturierten Ansatz für den Handel wünschen und gleichzeitig die Flexibilität haben, ihn für unterschiedliche Marktbedingungen zu optimieren. Er ist ideal für diejenigen, die ihre eigene Handelsstrategie verfeinern wollen, anstatt sich auf voroptimierte Parameter zu verlassen.

Wichtiger Hinweis

Dieser EA ist nicht optimiert und muss vom Benutzer konfiguriert werden, um die beste Leistung zu erzielen. Händler werden ermutigt, die Einstellungen auf der Grundlage ihres Handelsstils und ihrer bevorzugten Währungspaare zu testen und fein abzustimmen.

Warum Visual Envelope Flow EA wählen?

Im Gegensatz zu vielen Blackbox-Handelsrobotern gibt Ihnen dieser EA die vollständige Kontrolle über sein Verhalten. Er ist ein strukturiertes Werkzeug, das Ihnen hilft, Ihren Handelsvorteil zu entwickeln, indem es starke Preistrends mit Hüllkurvenbändern identifiziert.

Holen Sie sich Ihr Exemplar noch heute!

Dieser Expert Advisor ist für $130 erhältlich und bietet einen gut codierten und anpassbaren Handelsrahmen. Fangen Sie noch heute an, Ihre Handelsstrategie zu optimieren und nutzen Sie die Vorteile des Visual Envelope Flow EA!



