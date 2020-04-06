MACD Momentum Shift EA

MACD Momentum Shift EA - Ein Tool für Trader, die Optimierung lieben

Der MACD Momentum Shift EA wurde für Trader entwickelt, die gerne ihre Strategien an die Marktbedingungen anpassen. Dieser Expert Advisor ist nicht voroptimiert, so dass Sie verschiedene Einstellungen ausprobieren, Risikoparameter anpassen und ihn auf Ihren individuellen Handelsstil zuschneiden können.

Wie er funktioniert

Dieser EA nutzt den MACD-Indikator, ein weit verbreitetes momentumbasiertes Tool, um potenzielle Trendwechsel zu erkennen. Die Logik dahinter ist einfach und dennoch leistungsstark:

  • Er überwacht die Überkreuzungen der MACD-Hauptlinie und der Signallinie.
  • Ein Kaufsignal wird ausgelöst, wenn die MACD-Signallinie den Nullpunkt überschreitet und das Momentum zunimmt.
  • Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn die MACD-Signallinie unter Null kreuzt, was auf ein rückläufiges Momentum hinweist.
  • Der EA stellt sicher, dass jeweils nur ein Handel offen ist, um zu verhindern, dass der Markt übermäßig stark schwankt.

Wichtigste Merkmale

  • Vollständig anpassbare MACD-Parameter (Fast, Slow und Signalperioden)
  • Anpassbare Take Profit- und Stop Loss-Niveaus
  • Integrierte Risikoprüfung, um sicherzustellen, dass die Losgröße mit den Brokerregeln übereinstimmt
  • Fehlerbehandlung und Wiederholungslogik für eine reibungslosere Ausführung
  • Entwickelt mit dem Ziel der Optimierung - Sie kontrollieren die Einstellung!

Für wen ist dieser EA geeignet?

Dieser EA ist ideal für Händler, die ein flexibles, regelbasiertes System wünschen, das an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden kann. Es handelt sich nicht um eine Plug-and-Play-Lösung, sondern eher um einen Rahmen für Händler, die ihre MACD-basierte Strategie verfeinern möchten.

Preis & Wert

Der MACD Momentum Shift EA ist für 80 $ erhältlich, was seine Fähigkeit als strukturiertes Trading-Tool widerspiegelt, das eine Grundlage für weitere Optimierungen bietet. Wenn Sie gerne verschiedene Einstellungen verfeinern und testen, bietet dieser EA einen soliden Ausgangspunkt.

Mehr erforschen

Besuchen Sie mein Profil und sehen Sie sich meine anderen Handelslösungen an! Egal, ob Sie nach automatisierten Strategien oder Indikatoren suchen, Sie werden Tools finden, die Ihre Handelserfahrung verbessern.

Wichtiger Hinweis: Dieser EA garantiert keine Gewinne und sollte mit angemessenem Risikomanagement verwendet werden. Optimieren Sie ihn vor dem Live-Handel für Ihre bevorzugten Marktbedingungen.


