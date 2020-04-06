Wind Shift EA MT4

Wind Shift EA für MT4 - Ein flexibles Trading-Tool für individuelle Optimierungen

Wind Shift EA wurde für Trader entwickelt, die die volle Kontrolle über ihre Strategieoptimierung haben möchten. Dieser Expert Advisor ist nicht voroptimiert, so dass Sie die Flexibilität haben, seine Parameter fein abzustimmen und ihn an Ihren individuellen Handelsstil anzupassen. Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der experimentieren möchte, oder ein erfahrener Trader, der seinen Vorteil verfeinern möchte, Wind Shift EA bietet eine strukturierte Grundlage für den algorithmischen Handel.

Wie Wind Shift EA funktioniert

Wind Shift EA arbeitet auf der Grundlage des Commodity Channel Index (CCI) Indikators und erkennt potenzielle Marktumkehrungen. Die Logik dahinter ist ganz einfach:

Wenn der CCI über der Nulllinie kreuzt, erkennt der EA ein potenzielles Kaufsignal.

Wenn der CCI unter der Nulllinie kreuzt, erkennt der EA ein mögliches Verkaufssignal.

Um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten, wartet der EA eine bestimmte Anzahl von Balken ab, bevor er neue Trades tätigt, um übermäßige Signale in unruhigen Märkten zu vermeiden.

Hauptmerkmale & anpassbare Eingaben

CCI-basierter Einstieg - Verwendet einen bewährten technischen Indikator zur Erkennung von Marktmomentum-Verschiebungen.

Take Profit- und Stop Loss-Einstellungen - Anpassbares Risikomanagement für verschiedene Strategien.

Kontrolle der Losgröße - Anpassbare Positionsgröße für verschiedene Kontogrößen.

Handelsverzögerungsmechanismus - Verhindert übermäßiges Handeln, indem eine Wartezeit zwischen den Signalen festgelegt wird.

Marktvalidierungsprüfungen - Stellt die korrekte Losgröße und den Kontostand vor der Ausführung von Trades sicher.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Der Wind Shift EA ist kein Plug-and-Play-System; er muss optimiert und getestet werden, um Ihren Handelsvorlieben zu entsprechen. Wenn Sie auf der Suche nach einem hochgradig anpassungsfähigen Framework sind, das Ihnen erlaubt, Einstellungen zu optimieren und mit dem Marktverhalten zu experimentieren, bietet dieser EA die perfekte Grundlage.

Preis: $80 - Eine großartige Investition für Trader, die einen anpassbaren, CCI-basierten EA mit flexiblen Parametern suchen.

Sehen Sie sich meine anderen Trading-Tools hier an: Besuchen Sie mein Profil

Beginnen Sie noch heute mit der Optimierung des Wind Shift EA und entwickeln Sie Ihre eigene Handelsstrategie!



