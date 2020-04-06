Aurora Cross EA - Ein anpassungsfähiges Trading-Tool für Optimierungs-Enthusiasten

Aurora Cross EA wurde für Trader entwickelt, die ihre Strategien gerne optimieren und verfeinern, um sie an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen. Dieser EA bietet einen strukturierten Rahmen für die Handelsausführung, der auf einer Kombination aus gleitenden Durchschnitten und Bollinger Bändern basiert und es Ihnen ermöglicht, die Einstellungen zu verfeinern und an Ihren Handelsstil anzupassen.

Hauptmerkmale:

Verwendet einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) zur Trenderkennung

Integriert Bollinger Bands, um potenzielle Ausbruchs- oder Umkehrpunkte zu identifizieren

Implementiert feste Take Profit und Stop Loss für das Handelsmanagement

Eingebaute Mechanismen zur Risikoprüfung, um die richtige Losgröße zu gewährleisten

Intelligente Fehlerbehandlung und Wiederholungslogik für die Handelsausführung

Handelslogik

Aurora Cross EA verfolgt einen systematischen Ansatz, indem er die Kursbewegungen relativ zu einem gleitenden Durchschnitt und der Mittellinie der Bollinger Bänder analysiert. Ein potenzielles Handelssignal wird generiert, wenn:

Ein Kaufsignal wird ausgelöst, wenn der Kurs sowohl den SMA als auch die Mittellinie der Bollinger Bänder überschreitet.

Ein Verkaufshandel wird ausgelöst, wenn der Kurs unter beide Indikatoren fällt.

Um ein kontrolliertes Risikomanagement aufrechtzuerhalten, platziert der EA einen vordefinierten Stop Loss und Take Profit für jeden Handel.

Anpassung & Optimierung

Dieser EA ist nicht optimiert - er wurde absichtlich für Händler entwickelt, die ihre Parameter testen, optimieren und verfeinern möchten. Sie können anpassen:

Signalperiode und Bollinger-Bänder-Einstellungen, um verschiedenen Marktbedingungen gerecht zu werden

Losgröße zur Anpassung an Ihre Risikobereitschaft

Stop-Loss- und Take-Profit-Ebenen zur Optimierung der Performance

Preis & Eignung

Aurora Cross EA ist für $130 erhältlich und damit eine gute Wahl für Händler, die ein strukturiertes und dennoch flexibles Handelswerkzeug suchen. Er ist besonders nützlich für diejenigen, die ihre eigenen Optimierungen entwickeln und testen möchten, anstatt sich auf vordefinierte Einstellungen zu verlassen.

Sehen Sie sich hier weitere meiner Expert Advisors an

Viel Spaß beim Handeln!



