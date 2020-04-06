Aurora Cross EA
- AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Aurora Cross EA - Ein anpassungsfähiges Trading-Tool für Optimierungs-Enthusiasten
Aurora Cross EA wurde für Trader entwickelt, die ihre Strategien gerne optimieren und verfeinern, um sie an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen. Dieser EA bietet einen strukturierten Rahmen für die Handelsausführung, der auf einer Kombination aus gleitenden Durchschnitten und Bollinger Bändern basiert und es Ihnen ermöglicht, die Einstellungen zu verfeinern und an Ihren Handelsstil anzupassen.
Hauptmerkmale:
- Verwendet einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) zur Trenderkennung
- Integriert Bollinger Bands, um potenzielle Ausbruchs- oder Umkehrpunkte zu identifizieren
- Implementiert feste Take Profit und Stop Loss für das Handelsmanagement
- Eingebaute Mechanismen zur Risikoprüfung, um die richtige Losgröße zu gewährleisten
- Intelligente Fehlerbehandlung und Wiederholungslogik für die Handelsausführung
Handelslogik
Aurora Cross EA verfolgt einen systematischen Ansatz, indem er die Kursbewegungen relativ zu einem gleitenden Durchschnitt und der Mittellinie der Bollinger Bänder analysiert. Ein potenzielles Handelssignal wird generiert, wenn:
- Ein Kaufsignal wird ausgelöst, wenn der Kurs sowohl den SMA als auch die Mittellinie der Bollinger Bänder überschreitet.
- Ein Verkaufshandel wird ausgelöst, wenn der Kurs unter beide Indikatoren fällt.
Um ein kontrolliertes Risikomanagement aufrechtzuerhalten, platziert der EA einen vordefinierten Stop Loss und Take Profit für jeden Handel.
Anpassung & Optimierung
Dieser EA ist nicht optimiert - er wurde absichtlich für Händler entwickelt, die ihre Parameter testen, optimieren und verfeinern möchten. Sie können anpassen:
- Signalperiode und Bollinger-Bänder-Einstellungen, um verschiedenen Marktbedingungen gerecht zu werden
- Losgröße zur Anpassung an Ihre Risikobereitschaft
- Stop-Loss- und Take-Profit-Ebenen zur Optimierung der Performance
Preis & Eignung
Aurora Cross EA ist für $130 erhältlich und damit eine gute Wahl für Händler, die ein strukturiertes und dennoch flexibles Handelswerkzeug suchen. Er ist besonders nützlich für diejenigen, die ihre eigenen Optimierungen entwickeln und testen möchten, anstatt sich auf vordefinierte Einstellungen zu verlassen.
Viel Spaß beim Handeln!