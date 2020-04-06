Diamond Crush Band Squeeze EA - Ihr personalisierbares Handelswerkzeug

Der Diamond Crush Band Squeeze EA wurde für Trader entwickelt, die die volle Kontrolle über ihre Strategie haben wollen. Dieser EA ist nicht voroptimiert - stattdessen bietet er eine solide Grundlage, die Sie nach Ihren Wünschen feinjustieren und anpassen können.

Funktionsweise

Dieser EA verwendet Bollinger Bands Squeeze, um potenzielle Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Logik ist einfach, aber effektiv:

Erkennung von Phasen niedriger Volatilität - Der EA analysiert die Breite der Bollinger Bänder über einen festgelegten Rückblickzeitraum. Wenn sich die Bänder zusammenziehen (was auf eine geringe Volatilität hinweist), bereitet sich der Markt wahrscheinlich auf eine starke Bewegung vor. Identifiziert Ausbruchssignale - Wenn der Kurs über das obere Band ausbricht, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn er unter das untere Band ausbricht, wird ein Verkaufssignal ausgelöst. Risikomanagement und Handelsausführung - Jeder Handel wird mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels ausgeführt. Der EA stellt außerdem gültige Handelsbedingungen sicher, indem er Losgrößen, Margin-Anforderungen und Broker-Beschränkungen überprüft. Eingebaute Sicherheitsprüfungen - Der EA verhindert übermäßigen Handel, indem er eine Verzögerung zwischen den Signalen einführt und überprüft, ob ein Handel bereits offen ist.

Hauptmerkmale

Bollinger Bands Squeeze Detection - Filtert schwache Ausbrüche heraus, indem die aktuelle Bandbreite mit dem Durchschnitt über einen Rückblickzeitraum verglichen wird.

Anpassbare Parameter - Passen Sie die Einstellungen der Bollinger Bänder, Losgrößen, Stop-Levels und Handelsverzögerungen an Ihre Strategie an.

Intelligente Handelsausführung - Der EA prüft Broker-Einschränkungen, bevor er einen Auftrag erteilt.

Benachrichtigungen & Alarme - Erhalten Sie Alarme per Push-Benachrichtigung, Ton oder Bildschirmnachrichten.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Dieser EA ist ideal für Trader, die:

einen Rahmen zum Entwickeln und Testen ihrer eigenen Ausbruchsstrategie suchen.

einen Bollinger-Band-basierten Ansatz mit klarer Logik bevorzugen.

einen EA benötigen, der strenge Validierungsregeln für die Handelsausführung befolgt.

Preisgestaltung

Der Diamond Crush Band Squeeze EA ist für $80 erhältlich und bietet eine kostengünstige Lösung für Händler, die ihre Strategien verfeinern möchten, ohne zu viel für voroptimierte Lösungen zu bezahlen.

Mehr erforschen

Besuchen Sie mein Profil, um weitere Expert Advisors zu entdecken, die auf unterschiedliche Marktbedingungen zugeschnitten sind.

Wichtiger Hinweis

Dieser EA wird als anpassbares Tool zur Verfügung gestellt und verfügt nicht über garantierte Einstellungen oder eine voroptimierte Leistung. Händler werden ermutigt, ihn entsprechend ihrer eigenen Risikotoleranz und Marktbedingungen zu optimieren.

Viel Spaß beim Handeln!



