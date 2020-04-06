Diamond Crush Band Squeeze EA

Diamond Crush Band Squeeze EA - Ihr personalisierbares Handelswerkzeug

Der Diamond Crush Band Squeeze EA wurde für Trader entwickelt, die die volle Kontrolle über ihre Strategie haben wollen. Dieser EA ist nicht voroptimiert - stattdessen bietet er eine solide Grundlage, die Sie nach Ihren Wünschen feinjustieren und anpassen können.

Funktionsweise
Dieser EA verwendet Bollinger Bands Squeeze, um potenzielle Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Logik ist einfach, aber effektiv:

  1. Erkennung von Phasen niedriger Volatilität - Der EA analysiert die Breite der Bollinger Bänder über einen festgelegten Rückblickzeitraum. Wenn sich die Bänder zusammenziehen (was auf eine geringe Volatilität hinweist), bereitet sich der Markt wahrscheinlich auf eine starke Bewegung vor.
  2. Identifiziert Ausbruchssignale - Wenn der Kurs über das obere Band ausbricht, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn er unter das untere Band ausbricht, wird ein Verkaufssignal ausgelöst.
  3. Risikomanagement und Handelsausführung - Jeder Handel wird mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels ausgeführt. Der EA stellt außerdem gültige Handelsbedingungen sicher, indem er Losgrößen, Margin-Anforderungen und Broker-Beschränkungen überprüft.
  4. Eingebaute Sicherheitsprüfungen - Der EA verhindert übermäßigen Handel, indem er eine Verzögerung zwischen den Signalen einführt und überprüft, ob ein Handel bereits offen ist.

Hauptmerkmale

  • Bollinger Bands Squeeze Detection - Filtert schwache Ausbrüche heraus, indem die aktuelle Bandbreite mit dem Durchschnitt über einen Rückblickzeitraum verglichen wird.
  • Anpassbare Parameter - Passen Sie die Einstellungen der Bollinger Bänder, Losgrößen, Stop-Levels und Handelsverzögerungen an Ihre Strategie an.
  • Intelligente Handelsausführung - Der EA prüft Broker-Einschränkungen, bevor er einen Auftrag erteilt.
  • Benachrichtigungen & Alarme - Erhalten Sie Alarme per Push-Benachrichtigung, Ton oder Bildschirmnachrichten.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Dieser EA ist ideal für Trader, die:

  • einen Rahmen zum Entwickeln und Testen ihrer eigenen Ausbruchsstrategie suchen.
  • einen Bollinger-Band-basierten Ansatz mit klarer Logik bevorzugen.
  • einen EA benötigen, der strenge Validierungsregeln für die Handelsausführung befolgt.

Preisgestaltung

Der Diamond Crush Band Squeeze EA ist für $80 erhältlich und bietet eine kostengünstige Lösung für Händler, die ihre Strategien verfeinern möchten, ohne zu viel für voroptimierte Lösungen zu bezahlen.

Mehr erforschen

Besuchen Sie mein Profil, um weitere Expert Advisors zu entdecken, die auf unterschiedliche Marktbedingungen zugeschnitten sind.

Wichtiger Hinweis

Dieser EA wird als anpassbares Tool zur Verfügung gestellt und verfügt nicht über garantierte Einstellungen oder eine voroptimierte Leistung. Händler werden ermutigt, ihn entsprechend ihrer eigenen Risikotoleranz und Marktbedingungen zu optimieren.

Viel Spaß beim Handeln!


Empfohlene Produkte
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
PowerMax Pro EA
Sergey Belov
Experten
PowerMax Pro - es ist ein automatisierter Multicurrency Expert Advisor, der auf jeder Art von Konten und mit jeder Art von Spreads arbeitet. Der Expert Advisor setzt immer TakeProfit und dadurch, auch wenn es Unterbrechungen im Internet gibt, werden die Aufträge rechtzeitig und zu einem günstigen Preis geschlossen. Der Zeitrahmen auf dem Chart spielt keine Rolle, Sie können beliebige Ziffern einstellen. Der Arbeits-Zeitrahmen wird direkt in den Einstellungen des EA festgelegt. Um das Depot zu s
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Experten
Maximieren Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit TrendSight Pro EA , einer hochentwickelten und automatisierten Handelslösung, die speziell für den hochintensiven XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Sicherheit und konsistente Leistung legen, und nimmt der technischen Analyse das Rätselraten ab. Warum TrendSight Pro EA wählen? TrendSight Pro EA ist nicht einfach nur ein weiterer automatisierter Bot, sondern eine komplette Gold-Handelss
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWENDE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Breakout and Rebound EA
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Breakout and Rebound EA arbeitet mit den Eröffnungskursen der neuen Bars. Die Strategie basiert auf dem Ausbruch/Rückprall von neu gebildeten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Die Unterstützungs-/Widerstandsniveaus werden anhand einer engen Schwankungsbreite des Höchst-/Tiefstpreises des Balkens für den Zeitraum n identifiziert. Einstiege werden in Richtung der anfänglichen Bewegung ab einem Niveau von +/- n Punkten vorgenommen. Der EA ist für den Intraday-Handel mit allen wichtigen Währu
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Experten
Gold Matrix pro Willkommen bei der Gold Matrix Ea pro. Der Roboter basiert auf einem Standardindikator. Kein weiterer Indikator erforderlich =============================================================================================== Dieser Robot ist voll automatisiert und wurde für jedermann entwickelt. Der Robot funktioniert auch auf Cent-Konten. =============================================================================================== => Funktioniert auf allen Timeframes von 1Minut
Gold Scanner EA
Md Atiqul Islam
Experten
Gold Scannar CI Averaging Martingale EA Clever. Anpassungsfähig. Leistungsstark. Gebaut für Profis. Der CCI Averaging With TP, Equity Protect, Martingale EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die aus Marktmomentum-Verschiebungen unter Verwendung von CCI (Commodity Channel Index) -Signalen Kapital schlagen wollen. Er skaliert intelligent in Positionen unter Verwendung einer adaptiven Martingale-Strategie , mit eingebauter Hedging-Logik und Equity-Protec
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
RahimBDmagicEA
Syed Rahim Uddin Ahmed
Experten
RahimBDMagicEA - Das "Magische" Algorithmische Handelssystem (Intelligenter Handel mit Kerzenmustern und adaptivem Risikomanagement) Was macht diesen EA besonders? RahimBDMagicEA ist ein MetaTrader Expert Advisor der nächsten Generation, der die Candlestick-Analyse mit einem aggressiven, aber disziplinierten Risikomanagement kombiniert. Im Gegensatz zu traditionellen EAs, die sich auf nachlaufende Indikatoren verlassen, handelt dieses System auf der Grundlage von bestätigten Kerzenabschlüssen
Easy HFT prop firm EA
Florent Moreau
3.4 (5)
Experten
Erschließen Sie sich das Tor zum Erfolg im Prop Trading mit 'Easy HFT EA' - Ihrem hochoktanigen EA-Begleiter! Dieser Expert Advisor wurde mit Präzision für ehrgeizige Trader entwickelt und hebt sich vom geschäftigen Markt der Hochfrequenzhandels-Tools ab. Easy HFT EA" ist Ihre Geheimwaffe für alle, die sich den strengen Herausforderungen des Eigenhandels stellen wollen, um die Bewertungsphasen in Rekordzeit zu durchlaufen. Dieser EA ist auf Effizienz und Schnelligkeit ausgelegt, so dass Sie sic
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Algorithmus des Expert Advisors bestimmt auf Tages-Charts die Kerzenmuster, die die Richtung des Intraday-Handels vorgeben. Der Trading EA bestimmt, wie lange sich der Preis in überkauften/überverkauften Zonen bewegt und beginnt in Richtung der erwarteten Trendbewegung zu arbeiten. Jede Position wird mit einem engen Stop-Loss und Take-Profit versehen. Es kann nur eine aktive Position auf dem Markt geöffnet sein. Der EA wurde unter Verwendung von Kursen mit 99% Qualität entwickelt und geteste
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
Flying Gold
Kantinan Manatkasemsak
Experten
Flying Gold EA Es ist ein effizientes Goldhandelssystem, eine einzigartige Strategie. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, wird der EA den Auftrag nicht öffnen. Installieren Sie einfach den EA, er kann sofort arbeiten. Verwenden Sie den H4-Zeitrahmen. XAUUSD Verwenden Sie Anfangsgeld 1000$ (Standard-Konto) / Anfangsgeld 100$ (Cent / Micro-Konto) Backtest mit 99% Modellqualität von 2020 - 7. Juli. 2023 TIPP !!! Für eine gute Performance wählen Sie einen Server, der sich in der Nähe des Server
Nusantara MT4
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Intelligenter Ausbruch mit präziser Pending-Order „Nusantara“ ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Breakout-Box-Strategie basiert. Diese wird durch die Ausführung von Pending-Orders mit Distanz erweitert und verfügt über ein Risikomanagement-Umschaltsystem. Entwickelt für ambitionierte Trader, die eine automatisierte, sichere Strategie suchen, die flexibel
Advanced Semi Auto trading
Antonis Michos
3.67 (6)
Experten
-40% RABATT Telegram Group: Finden Sie den Link in meinem Profil oder kontaktieren Sie mich Willkommen. Advanced Semi Auto Trading : Sie können den EA nach eigenem Gutdünken BASIEREND AUF IHRER ANALYSE verwenden. ANALYSIEREN Sie den Markt und drücken Sie dann einfach die Kauf- oder Verkaufstasten des EA. Der EA verwaltet die Trades auf der Grundlage eines fortschrittlichen Algorithmus der Marktanalyse, Take-Profit-Systeme und eine sehr fortschrittliche und SOPHISTICATED OVERLAPPING-SYSTEM
New Wall Street
Dmitry Shutov
Experten
Allgemeine Informationen Eine kleine Einzahlung genügt, um mit dem Handel zu beginnen. Geeignet für den Handel mit mehreren Währungen. Unabhängig von der Verbindungsqualität und den Handelsbedingungen. Funktionsprinzip Der Expert Advisor eröffnet Orders entsprechend dem eingebauten Indikator. Wenn der Gewinn der Order im Plus ist. Diese Order wird geschlossen und eine neue Order in der entgegengesetzten Richtung mit Lot-Volumen eröffnet. Wenn der Gewinn der Order negativ ist. Diese Order wird g
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experten
EA KOGORO TREND PROFITABEL HÖHER, FLEXIBEL UND SICHER EA KOGORO ist ein Roboter, der nach dem grundlegenden Prinzip des Marktes arbeitet: "Trend is Friend" kombiniert mit dem verbesserten Martingale-Prinzip mit einem Vielfachen an Sicherheit gegenüber dem herkömmlichen Martingale. - EA KOGORO ist ein vollautomatischer EA-Roboter für etablierte Paare. - Das Prinzip des Orderausgleichs, niedrige DD schützt Konten besser für hohe Gewinne. - Das Öffnen und Schließen von Aufträgen ist sehr f
Success Forex
Mr Teerawoot Aonlamool
Experten
Weg zum Erfolg EA EA verwendet, um Gold zu handeln, versuchen, bis zu 10000 Punkte des Charts zu ziehen Handeln Sie nach Trends, verwenden Sie bis zu 5 Indikatoren, um Werte festzulegen. Es ist ein Martingale-System. Fixiert, wenn das erste Los verloren durch Multiplikation nicht über Es ist ein Trailing-System. Stop kommt, wenn es einen Gewinn gibt. Max drawdown nur 24,18% Prüfung durch die Krise des Krieges Innerhalb von 6 Monaten erreicht der Gewinn 128,74%.
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experten
Der Expert Advisor (SynapseTrader EA) der Firma ProfitFXBot wurde entwickelt, um den Forex-Markt speziell auf GBP/USD zu handeln und dabei intelligente Strategien zu verwenden, um beständige Gewinne zu erzielen. Dieser Bot muss um 20:00 Uhr (New Yorker Zeit) eingeschaltet und um 5:00 Uhr morgens (UTC-5) manuell ausgeschaltet werden, der Bot muss in der Zeitlichkeit M1 platziert werden. Während dieser Stunden trifft der Bot Entscheidungen auf der Grundlage von Marktanalysen mit einer optimierten
KingKong MT4
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Der „KingKong“ Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der für den Forex-Markt entwickelt wurde und eine Breakout-Strategie nutzt, die in Zeiten erhöhter Marktliquidität aktiviert wird. Dieser EA ist so konzipiert, dass er von erheblichen Preisbewegungen profitiert, die auftreten, wenn das Handelsvolumen ansteigt, und so sicherstellt, dass Geschäfte z
Fibo Grip
Marta Gonzalez
Experten
FIBO GRIP Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor, der es Ihnen ermöglicht, den Handel nach den Präferenzen des Händlers vorzuplanen. Ist eine Revolution in der Anpassung des Handels. Die Algorithmen für die Identifizierung von Bereichen der Veränderung des Trends entwickelt. Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Sehr stabile Wachstumskurve als Ergebnis der intelligenten Mittelwertbildungstechniken. "Safety first"-
Reef Scalper
Charles Crete
Experten
Reef Scalper ist ein aggressiver Scalping EA. Er verwendet in erster Linie die Bollinger Bänder und den Parabolic SAR-Indikator , der schnell kleine Trendänderungen über kurze Zeiträume erkennt. Der Bot platziert Pending Orders , um bei Gewinnmitnahmen schnell zu reagieren. Seine Erholungsmethode basiert auf einem Rastersystem mit einem optionalen Martingal , und er kann bis zu 15 Erholungspositionen mit einem Losgrößenmultiplikator eröffnen. Durch die Verwendung eines Tickcounters ist der Bot u
Rebatron
Agus Santoso
Experten
MQL5-Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – Dreiecks-Hedging-EA für Multi-Pair-Strategien mit niedrigem Floating Rebatron ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der eine Dreiecks-Hedging-Methode für drei wichtige Währungspaare nutzt (Beispiel): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Durch die Eröffnung synchronisierter Positionen in diesen Paaren bildet Rebatron ein
Riders
Alexandr Nyukhin
5 (1)
Experten
Grid-Handelssystem mit GunLines RSI- und Bollinger-Band-Indikatoren, Abschluss basierend auf dem Gesamtgewinn mit teilweisem Abschluss und Absicherungspositionen. Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1525221?source=Site +Profile+Seller Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, EURGBP, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Zeitrahmen: M15 Der Berater wird nur auf einem Chart installiert, um alle Symbole zu handeln Wenn der Broker ein Suffix verwendet (z. B. CAD.с), sollten Sie das Suffix in den Einstellungen
AI Night Gold TI
Roman Mamonov
5 (1)
Experten
Der auf einem neuronalen Netzwerk basierende Night Trading Gold Advisor ist ein innovatives Tool für Anleger und Händler, die ihre Strategien auf dem Nachtmarkt automatisieren möchten. Dieser Berater nutzt fortschrittliche maschinelles Lernen und neuronale Netzwerktechnologien, um Daten zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. Die anfänglichen Kosten für den Berater betragen 190 $, die ersten 10 Exemplare, die nächste Preisänderung beträgt 490 $, die endgültigen Kosten für den Berat
Avatar EA1 Trend Following
Thiti Bunsin
Experten
Automatisierte Handelsinstrumente [Expert Advisor] unter Verwendung der Trendfolgestrategie in Kombination mit vertikalen Griding-Einstiegspunkten für das Währungspaar EURUSD. Die Trendfolgestrategie ist eine einfache, aber leistungsstarke Strategie, die häufig zur Erstellung von Expert Advisors für den Handel, insbesondere auf dem Devisenmarkt, verwendet wird. In diesem Expert Advisor [EA] werden Trendfolgestrategien mit vertikalen Grid-Entry-Methoden kombiniert, um sicherzustellen, dass sich d
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experten
EA Quantum Scalper GBPUSD ist ein automatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde. Mit einer Scalping-Strategie und einem ausgeklügelten Positionsmanagement zielt es darauf ab, hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Der EA analysiert Tick-Muster, Preisbewegungen und Momentum und nutzt einzigartige Einstiegspunkte, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um Gewinne zu sichern und die Effizienz zu erhöhen, ist jeder Hand
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Experten
Pingo Pingo ist ein vollautomatisierter Handelsroboter, der für stabiles und sicheres Trading auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Der Berater ist so konzipiert, dass er einen starken Fokus auf strikte Risikokontrolle und den Verzicht auf gefährliche Strategien wie Martingale, Grids oder Mittelwertbildung legt. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 So funktioniert es Pingo analysiert Preismuster und kurzfristige Marktdynamiken mithilfe intelligenter Volatilitätsfilter.
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
"BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Funktionsprinzip Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schri
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experten
- Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$ )- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss. Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert . Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem t
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Weitere Produkte dieses Autors
Super Hedge Fighter EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Experten
**Sehr wichtig: Bitte passen Sie die Einstellung „Abstand zwischen Aufträgen“ an. Reduzieren Sie ihn, um gute Ergebnisse zu erzielen, idealerweise auf einen Bereich von 2 bis 10.** Der Handel im Forex-Markt und in volatilen Märkten kann sehr kompliziert und riskant sein. Fast alle Strategien werden nicht immer 100%ig funktionieren! Mit unserem neuen Expert Advisor „Super Hedge Fighter EA“ werden Sie den Markt aus einer neuen Perspektive sehen! Sie werden die Volatilität nicht mehr fürchten m
Happy and Steady
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Glück im Devisenhandel bedeutet Gewinnen! Was wäre, wenn wir Ihre Gewinne zu "Steady Winnings" machen würden! Das wird Sie glücklicher machen! (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Wir haben eine sichere und zuverlässige Strategie implementiert, die sich seit 2010 bis heute bewährt hat! Sie hat COVID 19 Schwankungen ohne Probleme überstanden! Die Idee hinter dem Experten ist es, ein Super-Scalping-Experte zu sein, der ein paar Pips auf einmal angreift. Dies geschieht u
Safe and Steady Profits Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Sicherheit im Devisenhandel ist das Hauptanliegen der Händler! Es hat keinen Sinn, heute zu handeln und morgen alles zu verlieren! (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Hier kommt die Kraft unseres Experten ins Spiel! Die Idee dahinter ist die Sicherheit der Investorenfonds, dann kommt der Gewinn. Daher wird dieser Experte nicht der Experte sein, der Ihr Konto um ein Vielfaches verdoppeln wird. Es wird der Experte sein, auf den Sie sich verlassen können, um s
Penny Collector EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Einige Nutzer sind sehr bequem und behalten ihre Geschäfte für lange Zeit, während andere Nutzer froh sind, wenn sie den geringsten Betrag bekommen und gehen :) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Schauen Sie sich unsere anderen Produkte an, die bald auf den Markt kommen werden.
Penny Collector Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Experten
Einige Benutzer sind sehr Komfort 2 in der Lage, ihre Trades für Ewigkeiten zu halten, während andere Benutzer glücklich sind, die am wenigsten zu bekommen und verlassen :) Wenn Sie nicht auf Ihre Trades warten können, dann wird dieser Experte das Beste für Sie sein! Der Experte versucht, Trades mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit einzugehen, und in den meisten Fällen erwischt er auch die richtige Welle. Wenn nicht, machen Sie sich keine Sorgen, denn der Experte wird sich selbst um die
Drag Race Scalper
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Skalpieren! Was für ein Nervenkitzel! Der Forex-Handel war eine Einkommensquelle und Nervenkitzel zugleich! (Devisenhandel ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Mit unserem neuen Expert Advisor "Drag Race Scalper" werden Sie beides verdienen. (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Wir haben versucht, eine sichere, profitable und schnelle Formel zu verwenden, und das ist das, was wir erreicht haben! Ein Drag Racing Scalper! (Forex ist riskant, Sie könn
Against The Surf EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Der Forex-Handel hat eine Million Möglichkeiten! Einer der innovativen Wege ist es, gegen den Strom zu schwimmen! Hier kämpfen wir gegen den Markt und arbeiten daran, unser Brot und unsere Butter zu bekommen :) (Der Handel ist riskant, und Sie können verlieren!) Von hier aus begann die Idee! Der Kampf gegen den Markt. Der Experte verwendet eine Kombination aus: Hedging-, Grid- und Trend-Strategien zu arbeiten. Diese Operation erlaubt es ihm, sicher anzukommen, auch wenn er gegen die Brandun
Cent Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Cent Collector ist der zweite Expert Advisor der "Collector" Serie :) Der erste war Penny Collector : https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profile+Seller Und hier ist der zweite EA : Cent Collector Diese Experten sind für Scalper gedacht, die nicht ewig warten können. Sobald der Experte den Gewinn realisiert, wird er ausbezahlt und geht. Wenn die Dinge schief gelaufen sind, wird der Experte daran arbeiten, sich selbst zu verwalten, indem er den Durchschnitt ermittelt, und
Yen Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Yen Collector ist der dritte Expert Advisor der "Collector" Serie :) Der erste war Penny-Sammler: https: //www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profil+Seller Der zweite war Cent-Sammler: https: //www.mql5.com/en/market/product/65344?source=Site+Profil+Verkäufer Und hier ist der dritte EA : Yen Collector Diese Experten sind für Scalper gedacht, die nicht ewig warten können. Sobald der Experte den Gewinn realisiert, wird er ausbezahlt und verschwindet. Wenn die Dinge schief gelaufen
Market Master EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
2.5 (2)
Experten
Sehr wichtig: Bitte passen Sie den „Abstand zwischen den Aufträgen“ an... Verringern Sie ihn, um gute Ergebnisse zu erzielen. Ein höherer Abstand macht den EA sicherer. Der Handel mit Forex hat unzählige Möglichkeiten! Eine der innovativen Methoden ist, gegen den Strom zu schwimmen! Hier kämpfen wir gegen den Markt und arbeiten daran, unser Brot und Butter davon zu bekommen :) (Handel ist riskant, und Sie könnten verlieren!) Hier begann die Idee! Den Markt herausfordern. Der Expert Advisor verwe
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Mit diesem EA haben Sie zwei Einnahmequellen: 1- Direkte Trades 2- Rabatte von Ihrem Broker. Versichern Sie sich also, dass Sie sich bei einem IB anmelden, der seine Einnahmen mit Ihnen teilt Scalping! Was für ein Nervenkitzel! Der Forex-Handel war eine Einkommensquelle und Nervenkitzel zugleich! (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Mit unserem neuen Expert Advisor "Magnet Scalper Pro", werden Sie beides verdienen. (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapita
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Der Handel mit Experten ist der beste Weg, um am Devisenmarkt zu gewinnen! Hier ist unser zweiter Expert Advisor, den Sie einstellen und vergessen können! Zeitrahmen: M1 Alle Währungspaare funktionieren perfekt mit dem EA Kontotyp: Alle (Wenn Hedging nicht erlaubt ist, deaktivieren Sie bitte entweder Verkaufen oder Kaufen) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Ha
Diamond EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Die Mindesteinlage beträgt 1000$, oder 1000 Cent = 10$. (Empfohlen 1500$) Jede 1000$ = 0.01 Lot. Bitte halten Sie sich an die Regeln, denn wir wollen, dass Sie gewinnen, gewinnen und gewinnen! (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp: Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Ver
Impala EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Die Mindesteinlage beträgt 1000$, oder 1000 Cent = 10$. (Empfohlen 1500$) Jede 1000$ = 0.01 Lot. Bitte halten Sie sich an die Regeln, denn wir wollen, dass Sie gewinnen, gewinnen und gewinnen! (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp: Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verk
EX Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Fox EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Sc
Good Mood Trading EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Hope EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Moderate EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
More Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Nu Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Shooting Star EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Tiger EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Treasure EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
LevelGuard Smart SMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
LevelGuard SmartSMA Meistern Sie den Handel mit Unterstützungen und Widerständen mit Präzision LevelGuard SmartSMA nutzt die Stärke gleitender Durchschnitte, um Ihnen zu helfen, in allen Märkten sicher zu handeln. Dieser EA wurde entwickelt, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und liefert präzise Handelsein- und -ausstiege, die es Händlern ermöglichen, Marktbewegungen mit Leichtigkeit zu nutzen. Wie es funktioniert Kernstrategie: Verwendet einen zentralen SMA
Basic SMA Price Cross EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Erkunden Sie unsere komplette EA-Kollektion Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie ein umfangreiches Angebot an fachmännisch ausgearbeiteten Expert Advisors, die Trader aller Stufen unterstützen. Egal, ob Sie neu im Handel sind oder ein erfahrener Profi, unsere Tools sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Erschwinglicher Handel für jedermann Wir glauben daran, dass der Handel für jeden zugänglich sein sollte. Deshalb kosten alle unsere Expert Advisors nur 65 $ pro Stück und helfen unse
Visual Lions Roar Trend Strength Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Lion's Roar - Trendstärke-Indikator Sind Sie bereit, die Kontrolle über Ihre Handelsreise zu übernehmen? Der Lion's Roar - Trendstärke-Indikator hilft Ihnen dabei, starke Markttrends mit Präzision und Zuversicht zu erkennen und auszunutzen. Dieses fortschrittliche Tool wurde speziell für Händler entwickelt und basiert auf einer robusten Strategie, die Trendrichtung und Momentum-Validierung unter Verwendung der Average True Range (ATR) kombiniert. Dieser Indikator ist nicht voroptimiert, so dass
Visual Titan Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Entfesseln Sie die Marktvolatilität mit dem Titan Force Indicator! Sind Sie bereit, den Markt zu dominieren, indem Sie von der Volatilität profitieren? Der Titan Force Indikator ist Ihr ultimatives Handelswerkzeug, das für Händler entwickelt wurde, die in Zeiten erhöhter Marktaktivität erfolgreich sind. Nicht für Sie optimiert - noch nicht! Dieser Indikator ist eine Leinwand für Ihre Kreativität. Er wurde so entwickelt, dass Sie ihn entsprechend Ihrer individuellen Handelsstrategien und Vorlieb
Visual Falcon Turn Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Einführung in den Falcon Turn-Indikator Dieser Indikator wurde für die individuelle Anpassung und Optimierung entwickelt und ermöglicht es Händlern, ihn an ihre individuellen Strategien anzupassen. Warum der Falcon Turn-Indikator? Der Falcon Turn Indicator nutzt die Stärke der Parabolic SAR-Strategie, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen mit Präzision und Klarheit aufzuzeigen. Er eignet sich perfekt für Trendfolge-Enthusiasten und diejenigen, die Flexibilität bei der Feinabstimmung ihrer Ha
Visual Mountain Guard Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Der Mountain Guard Indicator ist ein hochgradig anpassbares Tool, das für Händler entwickelt wurde, die volle Kontrolle über ihre Optimierung haben möchten. Er wurde nicht voroptimiert, so dass Sie die Freiheit haben, ihn an Ihre spezifischen Handelsstrategien und Präferenzen anzupassen. Hauptmerkmale: Kauf- und Verkaufssignale werden mit limonenfarbenen (Kauf) und roten (Verkauf) Pfeilen auf dem Chart angezeigt. Die SAR-Linie wird als gepunktete blaue Dodger-Linie dargestellt, um den Stop-and-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension