TradePulse Commander Pannel MT4

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.

- Sollten Sie Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.

- Nach dem Kauf senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenKOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.





Wir stellen Ihnen das ultimativeHandelsmanagement-Panel vor, das Ihre Handelsoperationen rationalisiert und Ihre Effizienz steigert! Unser fortschrittliches Panel ist vollgepackt mit leistungsstarken Funktionen, die Ihre Handelsaufgaben vereinfachen und Ihnen Einblicke in Echtzeit bieten:

TP- und SL-Verwaltung mit einem Klick : Löschen Sie ganz einfach alle Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels für Ihr gesamtes Konto oder für bestimmte Paare mit nur einem Knopfdruck.

Auftragsverfolgung in Echtzeit : Behalten Sie den Überblick über Ihre Handelsaktivitäten mit Live-Updates, die die Gesamtzahl der Aufträge, die Kauf-/Verkaufsmengen und den Gewinn/Verlust sowohl für Ihr gesamtes Konto als auch für einzelne Paare anzeigen.

Gewinn- und Verlust-Optimierung : Schließen Sie schnell alle gewinnbringenden oder verlustbringenden Aufträge auf Ihrem Konto oder für ausgewählte Paare, damit Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren können.

Automatische Absicherung : Legen Sie eine automatische Absicherung fest, wenn Ihr Drawdown einen bestimmten Prozentsatz erreicht. Das Panel verarbeitet SL- und TP-Löschungen automatisch, ohne dass eine zusätzliche Bestätigung erforderlich ist, und gibt Ihnen eine klare Benachrichtigung.

Manuelles Hedging mit einem Klick : Sichern Sie mühelos alle Positionen oder ausgewählte Währungen mit einem einzigen Klick ab, so dass Sie Ihre Handelsstrategie schnell anpassen können.

Detaillierte Swap-Analyse : Verfolgen Sie Ihre Swapkosten genau, einschließlich der gesamten Swapkosten, Käufe und Verkäufe. Alle Berechnungen berücksichtigen die Swaps und liefern genaue Nettogewinne und -verluste.

Anpassbare Aktionsausschlüsse : Wählen Sie bestimmte Währungen aus, die Sie von Berechnungen oder Aktionen ausschließen möchten. So haben Sie die volle Kontrolle darüber, welche Paare betroffen sind.

Bestätigungsaufforderungen: Vor jeder größeren Operation wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie Ihre Aktionen bestätigen müssen, was für zusätzliche Sicherheit und Genauigkeit sorgt.

Mit diesen umfassenden Tools ermöglicht es Ihnen unser Handelsmanagement-Panel, Ihre Geschäfte effektiver zu verwalten und mühelos fundierte Entscheidungen zu treffen. Vereinfachen Sie Ihren Handelsprozess und übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr Konto!





**تقديم لوحة إدارة التداول المثالية المصممة لتبسيط عملياتك التجارية وزيادة كفاءتك!**

تحتوي لوحتنا المتقدمة على ميزات قوية لتبسيط مهام التداول الخاصة بك وتوفير رؤى فورية:

- **إدارة TP وSL بنقرة واحدة:** احذف بسهولة جميع مستويات جني الأرباح (TP) ووقف الخسارة (SL) عبر حسابك بالكامل أو لأزواج معينة بضغطة زر.

- **تتبع الطلبات في الوقت الحقيقي:** تابع نشاطك التجاري بأحدث التحديثات التي تعرض العدد الإجمالي للأوامر وكميات الشراء/البيع والأرباح/الخسائر لكلاً من حسابك بالكامل والأزواج الفردية.

- **تحسين الأرباح والخسائر:** أغلق بسرعة جميع الأوامر الرابحة أو على حسابك أو الأزواج المحددة، مما يضمن قدرتك على الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق.

- **التحوط التلقائي:** قم بتعيين تحوط تلقائي عندما يصل سحبك إلى نسبة محددة. ستتعامل اللوحة مع حذف SL وTP تلقائيًا دون الحاجة إلى تأكيد إضافي، وتوفر لك إشعارًا واضحًا.

- **التحوط اليدوي بنقرة واحدة:** تحوط جميع المراكز أو العملات المحددة بنقرة واحدة، مما يسمح بإجراء تعديلات سريعة على استراتيجيتك التجارية.

- **تحليل مفصل للتبادل:** تتبع رسوم التبادل بدقة، بما في ذلك إجمالي تكاليف التبادل، المشتريات، والمبيعات. جميع الحسابات تأخذ في الاعتبار التبادلات، مما يوفر أرباحًا صافية وخسائر دقيقة.

- **استثناءات الإجراءات القابلة للتخصيص:** اختر العملات المحددة لاستثنائها من الحسابات أو الإجراءات، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في الأزواج المتأثرة.

- **تنبيهات التأكيد:** قبل أي عملية كبيرة، سيظهر لك صندوق منبثق لتأكيد إجراءاتك، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان والدقة.

مع هذه الأدوات الشاملة، تمكنك لوحة إدارة التداول لدينا من إدارة صفقاتك بشكل أكثر فعالية واتخاذ قرارات مستنيرة بسهولة. قم بتبسيط عملية التداول الخاصة بك وتولى التحكم في حسابك اليوم!





