EMA SignalLine Pro EA MT4

EMA SignalLine Pro EA

Optimice su estrategia: Su operativa, a su manera

El EA EMA SignalLine Pro es una herramienta de negociación dinámica y flexible diseñada para ayudar a los operadores a capturar el impulso de la tendencia con precisión. Este EA no está preoptimizado, lo que le da un control total para adaptarlo a sus necesidades de trading. Si usted es un principiante o un operador experimentado, este EA le permite ajustar, optimizar y dominar su estrategia.

Características clave y lógica explicada

  • Lógica de cruce de EMA:

    • Utiliza un sistema dual de EMA (Rápida y Lenta) para identificar cambios de tendencia.
    • Cuando la EMA Rápida cruza por encima de la EMA Lenta, se genera una señal de compra. Por el contrario, cuando la EMA Rápida cruza por debajo de la EMA Lenta, se genera una señal de venta.
    • Estas señales garantizan que siempre opere con la tendencia.

  • Filtro ADX (opcional):

    • Filtra las tendencias débiles utilizando el ADX (Índice de Movimiento Direccional Medio).
    • Sólo opera cuando el valor del ADX supera un umbral definido por el usuario, asegurando que las entradas se produzcan en mercados con tendencias fuertes.

  • Gestión de riesgos personalizable:

    • Elija entre salidas basadas en estrategias o niveles estáticos de Stop Loss y Take Profit.
    • El volumen de operaciones es ajustable con validación incorporada para adaptarse a los requisitos de su corredor.

  • Ejecución automatizada:

    • Abre y cierra operaciones basándose en condiciones precisas de EMA y ADX.
    • Diseñado para gestionar las operaciones automáticamente, liberándole de las intervenciones manuales.

Cómo funciona

  1. El EA calcula continuamente la EMA rápida y la EMA lenta en función de los parámetros que usted elija.
  2. Comprueba los cruces, asegurando la alineación con el filtro ADX si está activado.
  3. Cuando se cumplen las condiciones, abre una operación con niveles de Stop Loss y Take Profit definidos por el usuario o la gestiona dinámicamente.
  4. Las posiciones se supervisan en función de los criterios de salida para maximizar los beneficios o minimizar las pérdidas.

¿Para quién es este EA?
Este EA es ideal para operadores que desean un marco probado que puedan personalizar. Sin optimización preestablecida, usted tiene el control. Experimente con diferentes períodos de EMA, umbrales ADX, y parámetros de riesgo para encontrar la configuración perfecta para su estilo de negociación.

Precio: $65


