Daily Range Breakout Scalper MT5

5

EA de ruptura de rango diario

El EA Daily Range Breakout Scalper está diseñado para operadores que prefieren una estrategia de ruptura pura, sin IA, sin cuadrícula, sin Martingala, sin promedios. Identifica rangos de precios diarios y coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop en niveles estratégicos. El EA ejecuta las operaciones una vez al día, garantizando un enfoque disciplinado y estructurado.
Vea la señal para el archivo de configuración por defecto (Short Trailing Stop): https: //www.mql5.com/en/signals/2295678


Reglas de Precios

Próximo precio( 1 de diciembre de 2025 - 31 de diciembre de 2025) : $575

Precio siguiente (1 de enero de 2025 - 31 deenero de 2025) : $650


Ficheros de conjuntos precomprobados

  • US30 (Dow Jones) Archivo Set Original (Short Trailing Stop) - Descargar Aquí
  • US30 (Dow Jones) Archivo de Set Adicional (Longer Trailing Stop) - Descargar Aquí
Nota: Estos archivos se proporcionan como referencia. Puede probarlos y modificarlos según sus preferencias de negociación.


Requisitos de la cuenta

Se recomiendan las cuentas RAW, ECN o Zero Spread.



Cómo utilizar el EA

1. Definir Parámetros de Breakout
Establezca el tiempo de ruptura y la desviación de la colocación de la orden.
Elija el marco de tiempo para el cálculo del rango.
Ajuste las ranuras de rango para las órdenes de compra y venta.
2. Configurar la gestión del riesgo
Establezca el tamaño del lote y los parámetros de riesgo.
3. Personalizar la configuración de compra/venta
Defina la hora de finalización de la operación y el vencimiento de la orden.
Habilite la eliminación automática de órdenes pendientes una vez finalizado el tiempo de negociación.
Ajuste el offset de entrada para afinar los puntos de entrada.
Establezca los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL).
Opcionalmente cierre las órdenes de compra a una hora específica.
4. Optimizar la estrategia de scalping
Defina el tamaño del rango de scalping (en puntos).
Establezca los parámetros de scalping trigger y trailing.
5. Configuración avanzada
Activar/desactivar operaciones de compra/venta.
Establecer fechas específicas de negociación.



Descargo de responsabilidad

Este EA es una herramienta para el comercio automatizado y conlleva riesgos. Utilice una cuenta demo para probar el rendimiento y asegurarse de que los ajustes se alinean con su estrategia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Comentarios 3
ahmadali0007
50
ahmadali0007 2025.06.01 13:52 
 

Very good bot specially for US30, will appreciate if can make for US500 as well...

John Woodward Jr
370
John Woodward Jr 2025.04.20 23:10 
 

Akapop gives great support. I happened to activate this EA just as the US30 went crazy so trading was a little difficult. Using this on a few other pairs and have gotten good results. With time, this will be a great EA.

kkandru12
474
kkandru12 2025.03.05 22:12 
 

I'll give this a 20 STAR review seriously.

Look at detail of live trades from MT5 demo account IC Mkts using this EA. Exceptional.

Author communicated and supported greatly. please read through all comments clearly. R:R 1:3 most of the times and it's not easy.

Read all comments without fail. so much detailed.

https://www.mql5.com/en/market/product/132131?source=Site+Profile#!tab=comments

Note to Autor: Please add "Trade Now" button, which takes this EA to next level. If you can develop for US500 and Gold, that's awesome.

Also if similar thing can be done for other platforms , some sort of bridging, it'll be great.

Thank you.

