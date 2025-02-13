Daily Range Breakout Scalper MT5

EA de ruptura de rango diario

El EA Daily Range Breakout Scalper está diseñado para operadores que prefieren una estrategia de ruptura pura, sin IA, sin cuadrícula, sin Martingala, sin promedios. Identifica rangos de precios diarios y coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop en niveles estratégicos. El EA ejecuta las operaciones una vez al día, garantizando un enfoque disciplinado y estructurado.

Vea la señal para el archivo de configuración por defecto (Short Trailing Stop): https: // www.mql5.com/en/signals/2295678



Reglas de Precios

Próximo precio( 1 de diciembre de 2025 - 31 de diciembre de 2025) : $575 Precio siguiente (1 de enero de 2025 - 31 deenero de 2025) : $650





Ficheros de conjuntos precomprobados

US30 (Dow Jones) Archivo Set Original (Short Trailing Stop) - Descargar Aquí

US30 (Dow Jones) Archivo de Set Adicional (Longer Trailing Stop) - Descargar Aquí

DE40 (DAX) Updated Set File - Descargar aquí

EURUSD Set File - Descargar aquí

Gold 2 digit chart Set File - Descargar aquí

Nota: Estos archivos se proporcionan como referencia. Puede probarlos y modificarlos según sus preferencias de negociación.





Requisitos de la cuenta

Se recomiendan las cuentas RAW, ECN o Zero Spread.









Cómo utilizar el EA

1. Definir Parámetros de Breakout

Establezca el tiempo de ruptura y la desviación de la colocación de la orden. Elija el marco de tiempo para el cálculo del rango. Ajuste las ranuras de rango para las órdenes de compra y venta.

2. Configurar la gestión del riesgo

Establezca el tamaño del lote y los parámetros de riesgo.

3. Personalizar la configuración de compra/venta

Defina la hora de finalización de la operación y el vencimiento de la orden. Habilite la eliminación automática de órdenes pendientes una vez finalizado el tiempo de negociación. Ajuste el offset de entrada para afinar los puntos de entrada. Establezca los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL). Opcionalmente cierre las órdenes de compra a una hora específica.

4. Optimizar la estrategia de scalping

Defina el tamaño del rango de scalping (en puntos). Establezca los parámetros de scalping trigger y trailing.

5. Configuración avanzada

Activar/desactivar operaciones de compra/venta. Establecer fechas específicas de negociación.







Descargo de responsabilidad

Este EA es una herramienta para el comercio automatizado y conlleva riesgos. Utilice una cuenta demo para probar el rendimiento y asegurarse de que los ajustes se alinean con su estrategia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.