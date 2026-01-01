🚀 EINFÜHRUNGSANGEBOT: 65% RABATT

📈 Range Cycle Pro - Professioneller algorithmischer Handelsrahmen.



Range Cycle Pro ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das auf Präzision, Flexibilität und Konsistenz ausgelegt ist. Im Gegensatz zu Standard-Handelsrobotern, die sich auf nachlaufende Indikatoren wie MACD oder RSI verlassen, basiert dieser Expert Advisor auf reiner Preisaktion und Time Range Alpha und unterstützt sowohl Breakout- (trendfolgende) als auch Mean-Reversion-Strategien (Gegentrend).

Dieser EA ist nicht nur ein Einzweck-Handelsroboter, sondern ein professioneller Handelsrahmen. Durch die Anwendung verschiedener Parameterkonfigurationen und das Anhängen des EA an mehrere Charts können Händler eine breite Palette von Handelsstilen über Instrumente und Sitzungen hinweg automatisieren, diversifizieren und optimieren.

Range Cycle Pro identifiziert automatisch eine dynamische Preisspanne während eines benutzerdefinierten Zeitfensters und führt Trades basierend auf dem realen Marktmomentum aus. Händler können das System an verschiedene Märkte - wie Gold (XAUUSD), US100 und EURUSD - anpassen, um einen portfoliobasierten Handelsansatz aufzubauen, anstatt sich auf ein einzelnes Symbol oder eine Strategie zu verlassen.

Der EA ermöglicht es auch, dass dasselbe Instrument (z. B. EURUSD) gleichzeitig mit verschiedenen Zeitspannen und Strategiemodi gehandelt wird, was fortschrittliche Ansätze wie Strategiediversifizierung und Hedging-Ausführung innerhalb eines Kontos ermöglicht.

Durch die Anpassung der Startzeit des Bereichs an wichtige Marktsitzungen - wie die New York Open - können die Benutzer das Verhalten des Opening Range Breakout (ORB) nutzen, während alternative Zeitfenster für strukturierte Mean-Reversion-Setups verwendet werden können.

In Kombination mit der firmeneigenen Cycle Recovery-Engine verwaltet Range Cycle Pro aktiv Drawdowns und passt sich an wechselnde Marktbedingungen an, um kontrollierte Volatilität in Chancen zu verwandeln.

Warum Range Cycle Pro wählen?

Lag-freie Logik: Der EA wartet nicht auf alte Daten. Er reagiert sofort, wenn der Kurs mit der definierten Spanne interagiert (Ausbruch oder Umkehr) und stellt sicher, dass Sie genau dann in den Handel einsteigen, wenn die Bewegung stattfindet.

Visuelle Schnittstelle: Der EA zeichnet die Referenz-Range-Box und die wichtigen Range-High- und Range-Low-Linien direkt auf Ihren Chart, so dass Sie genau sehen können, was der Roboter in Echtzeit denkt.

Universelle Kompatibilität: Die Strategie basiert auf Marktmechanik, nicht auf Kurvenanpassung. Sie können sie für jeden Vermögenswert (Forex, Indizes, Gold, Kryptowährungen) und jeden Zeitrahmen optimieren.

Intelligentes Erholungssystem: Wir haben statische Risikomodelle durch eine intelligente "Cycle Recovery" Engine ersetzt. Dabei handelt es sich nicht um ein Martingale-System; je nach Ihren Einstellungen kann es die Losgrößen erhöhen, verringern oder zurücksetzen, um die Aktienkurve zu glätten.

Crash-Schutz: Ihre Daten sind sicher. Der EA speichert seinen Wiederherstellungsstatus automatisch im Speicher des Terminals. Wenn Ihr VPS neu startet oder die Stromversorgung unterbrochen wird, macht der EA genau da weiter, wo er aufgehört hat.

Portfolio-fähig: Sie können Range Cycle Pro auf mehreren Charts gleichzeitig laufen lassen. Durch die Zuweisung einer eindeutigen Magic Number verwaltet jeder Chart seinen eigenen Erholungszyklus unabhängig. Wenn Sie den EA mit unterschiedlichen Einstellungen auf verschiedenen Charts oder Vermögenswerten einsetzen, können Sie problemlos Hedging-, Portfolio-, Scalping-, Grid-Trading- und ORB-Strategien implementieren.

Wie es funktioniert

Scannen: Der EA misst die Höchst- und Tiefstkurse während der von Ihnen gewählten "Referenzzeit" (z. B. die erste Stunde der Londoner Sitzung) und zeichnet eine visuelle Box auf dem Chart, die explizit das Range High und Range Low hervorhebt. Ausführen: Je nach Modus wird ein Handel eingegangen, wenn der Kurs diese Spanne durchbricht (Breakout) oder sie ablehnt (Reversion). Verwalten: Jeder Handel ist durch einen harten Stop Loss geschützt. Wenn ein Handel geschlossen wird (unabhängig davon, ob er den Stop Loss oder den Take Profit erreicht), wird das Cycle Recovery System aktiviert, um die genaue Größe für den nächsten Einstieg auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Money Management Logik zu berechnen.

Parameter

=== Zeiteinstellungen (Serverzeit)

Bereich Start Stunde/Minute: Die spezifische Zeit, zu der der EA den Markt zu analysieren beginnt.

Bereich Dauer: Wie lange (in Minuten) der EA die High/Low-Range misst.

Handelsdauer: Das aktive Handelsfenster. Nach dieser Zeit hört der EA auf, nach Signalen zu suchen.

=== Strategie-Konfiguration

Strategie-Modus: Wählen Sie Breakout (Trendfolge) oder Reversion (Gegentrend).

Magische Nummer: Eine eindeutige ID für den EA. Hinweis: Verwenden Sie unterschiedliche Nummern, wenn Sie mit mehreren Symbolen/Settings handeln.

=== Risiko & Geldmanagement

SL %: Stop-Loss-Abstand (in Prozent des Preises).

Enable M.M.S: Schaltet das Cycle Recovery System EIN oder AUS.

M.M.S. Logik: Wählen Sie aus, wie das System die Losgrößen verwaltet. Hinweis: Dies ist nicht immer ein Multiplikator; er ändert sich je nach Modus: + Gewinn | R Verlust: Erhöht die Losgröße nach einem Gewinn , um Gewinnserien zu maximieren. Wird nach einem Verlust sofort auf das Basislot zurückgesetzt, um das Kapital zu schützen und die erzielten Gewinne zu sichern. + Gewinn | - Verlust: Erhöht die Losgröße nach einem Gewinn . Verringert allmählich die Losgröße nach einem Verlust (anstelle eines vollständigen Rücksetzens) für ein gleichmäßigeres Wachstum. Wird vollständig zurückgesetzt, sobald das Zyklusziel erreicht ist. - Gewinn | + Verlust: Erhöht die Losgröße nach einem Verlust , um den Drawdown auszugleichen. Verringert sich nach einem Gewinn und setzt sich vollständig zurück, sobald das Zyklusziel erreicht ist.

M.M.S. Reset-Zyklus: Die maximal zulässige Anzahl von Schritten, bevor das System einen Reset erzwingt (Safety Cap).

=== Visualisierung

Visualisierung einschalten: Zeichnet die Referenzbox und die Bereichslinien auf dem Diagramm.

Range Box Color / Range High/Low Lines Color: Passen Sie die Farben an Ihr Chartthema an.

Chart-Format aktivieren: Bereinigt automatisch den Chart (Raster, Farben, Kerzen) für ein professionelles Aussehen, wenn der EA geladen wird.

=== Zeitlicher Ausstieg

Schließen erzwingen: Optionale Funktion zum automatischen Schließen aller Trades zu einer bestimmten Zeit (z.B. Ende der US-Sitzung, vor Mitternacht,...).

Empfehlungen

Optimierung: Verwenden Sie den Strategietester, um die volatilsten Stunden für Ihren Vermögenswert zu ermitteln und den optimalen Strategiemodus (Breakout vs. Reversion) für die aktuellen Marktbedingungen zu bestimmen. Übliche Setups sind die London Open für GBP-Paare oder die New York Open für US-Indizes. Die effiziente Architektur des EA ermöglicht Ihnen schnelle Optimierungen und hilft Ihnen, das genaue Timing und die Einstellungen zu finden, die Ihrem persönlichen Handelsstil entsprechen.

Manuelle Steuerung: Sie können F3 in Ihrem Terminal drücken, um die gespeicherten Wiederherstellungsvariablen anzuzeigen oder zu löschen, wenn Sie den EA manuell zurücksetzen möchten.

Downloads & Dateien einstellen: Überspringen Sie die Optimierung und starten Sie sofort! Laden Sie das offizielle Benutzerhandbuch und optimierte .set-Dateien für EURUSD, XAUUSD(Gold) und NDX100(Nasdaq) hier herunter: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766590

Risikowarnung Der Handel mit Finanzmärkten birgt erhebliche Risiken. Range Cycle Pro bietet zwar Modi zur Verwaltung von Drawdowns, aber einige Einstellungen (insbesondere der Modus "- Win | + Loss") verwenden eine Erholungslogik, die das Risiko erhöht. Bitte führen Sie ein gründliches Backtesting durch und vermeiden Sie es, hohe Werte für das Cycle Target einzustellen, um sicherzustellen, dass die Einstellungen Ihrer Risikotoleranz entsprechen.