Moving Average Crossover with RSI

⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — Um Sistema de Tendência Limpo, Confiável e Que Realmente Funciona

Procurando um EA simples, disciplinado e eficaz — sem complicações?

Este EA foi criado para traders que desejam entradas claras, confirmação forte e gestão de risco inteligente.

MA Crossover + RSI EA combina uma estratégia clássica de tendência com confirmação de momentum, oferecendo sinais de alta qualidade e menos entradas falsas.

🚀 Por que os traders escolhem este EA

1️⃣ Entradas de Tendência Limpas e Confiáveis

Detecta mudanças de tendência com MAs rápidas/lentas personalizáveis.

2️⃣ Confirmação RSI = Maior Precisão

Compra apenas quando RSI > 50

Venda apenas quando RSI < 50

3️⃣ Gestão de Risco Adaptativa

SL/TP baseado em ATR: níveis dinâmicos

Fechamento por cruzamento inverso: ideal para tendências longas

4️⃣ Total Flexibilidade

Configure:

Períodos + tipos de MA

Período RSI

ATR

Slippage

Filtros de tendência

Lote fixo ou risco %

📌 Como funciona

✔️ Compra

Cruzamento MA para cima

RSI > 50

✔️ Venda

Cruzamento para baixo

RSI < 50

🎯 Para traders que querem:

Sistema disciplinado

Sinais claros

Automação

Gestão de risco flexível

⚙️ Parâmetros

Lote fixo

MA

RSI

ATR

Multiplicadores

Slippage

Magic Number

Risco %

💡 Final

Foco no essencial:

Sinais limpos, confirmação forte, risco inteligente.