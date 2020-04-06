Moving Average Crossover with RSI
- Experts
- Rowan Stephan Buys
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — Um Sistema de Tendência Limpo, Confiável e Que Realmente Funciona
Procurando um EA simples, disciplinado e eficaz — sem complicações?
Este EA foi criado para traders que desejam entradas claras, confirmação forte e gestão de risco inteligente.
MA Crossover + RSI EA combina uma estratégia clássica de tendência com confirmação de momentum, oferecendo sinais de alta qualidade e menos entradas falsas.
🚀 Por que os traders escolhem este EA
1️⃣ Entradas de Tendência Limpas e Confiáveis
Detecta mudanças de tendência com MAs rápidas/lentas personalizáveis.
2️⃣ Confirmação RSI = Maior Precisão
Compra apenas quando RSI > 50
Venda apenas quando RSI < 50
3️⃣ Gestão de Risco Adaptativa
SL/TP baseado em ATR: níveis dinâmicos
Fechamento por cruzamento inverso: ideal para tendências longas
4️⃣ Total Flexibilidade
Configure:
Períodos + tipos de MA
Período RSI
ATR
Slippage
Filtros de tendência
Lote fixo ou risco %
📌 Como funciona
✔️ Compra
Cruzamento MA para cima
RSI > 50
✔️ Venda
Cruzamento para baixo
RSI < 50
🎯 Para traders que querem:
Sistema disciplinado
Sinais claros
Automação
Gestão de risco flexível
⚙️ Parâmetros
Lote fixo
MA
RSI
ATR
Multiplicadores
Slippage
Magic Number
Risco %
💡 Final
Foco no essencial:
Sinais limpos, confirmação forte, risco inteligente.