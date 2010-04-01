Moving Average Crossover with RSI

Moving Average Crossover + RSI EA — Temiz, Güvenilir ve Gerçekten Çalışan Bir Trend Sistemi
Gereksiz karmaşıklık olmadan basit, disiplinli ve etkili bir EA mı arıyorsunuz?
Bu EA, net trend girişleri, güçlü doğrulama ve piyasaya uyum sağlayan akıllı risk yönetimi isteyen traderlar için tasarlanmıştır.

MA Crossover + RSI EA, klasik trend takibi ile momentum doğrulamasını birleştirerek yüksek kaliteli sinyaller sunar.

🚀 Traderların Bu EA’yı Seçme Nedenleri

1️⃣ Temiz ve Güvenilir Trend Girişleri
Özelleştirilebilir hızlı/yavaş MA’larla trend değişimlerini tespit eder.

2️⃣ RSI Doğrulaması = Daha Yüksek Hassasiyet
Sadece RSI > 50 iken al
Sadece RSI < 50 iken sat

3️⃣ Uyarlanabilir Risk Yönetimi
ATR tabanlı SL/TP
Ters crossover ile çıkış

4️⃣ Tam Esneklik
MA
RSI
ATR
Slippage
Filtreler
Sabit lot veya risk %

📌 Strateji Nasıl Çalışır

✔️ Alış
MA yukarı kesişim
RSI > 50

✔️ Satış
MA aşağı kesişim
RSI < 50

🎯 Şunları isteyen traderlar için:
Disiplin
Kaliteli sinyaller
Minimum gözetimle otomasyon
Esnek risk araçları

⚙️ Parametreler
Lot
MA
RSI
ATR
Çarpanlar
Slippage
Magic Number
Risk %

💡 Son Notlar
Özünde şu var:
Net sinyaller. Güçlü doğrulama. Akıllı risk.

    Önerilen ürünler
    Forest
    Vadim Podoprigora
    Uzman Danışmanlar
    Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
    Impuls Pro MT4
    Sergey Batudayev
    5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    EA'nın stratejisi, iPump göstergesi tarafından hesaplanan keskin darbelerden sonra girişlerle Swing ticaretine dayanmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, EA, otomatik destek ile manuel ticaret açma yeteneğine sahiptir. - düşüş trendi için ↓ fiyatta düzeltici bir artıştan sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı alım bölgesine düşer, trend boyunca satarız. - bir yükseliş trendi için ↑, fiyatta düzeltici bir düşüşten sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı satım bölgesine düşer, trend boyunc
    MelBar HedgeScalper RoboTrader
    Hakimi Bin Abdul Jabar
    Uzman Danışmanlar
    The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
    MACD Trading
    Matthieu Jean Baptiste Wambergue
    Uzman Danışmanlar
    Get the MT5 version here ! Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol m
    EA140 MultiFX CrossFire MA
    Jose Francisco Flores Rojas
    Uzman Danışmanlar
    The MultiFX CrossFire MA is an Expert Advisor designed to trade with high precision using the 20-period Simple Moving Average (SMA) channel . The main trading logic is based on: Buy entry : when the candle crosses from below the lower boundary of the 20 SMA and then breaks through the upper boundary, the EA opens a long position. Sell entry : when the candle crosses from above the upper boundary of the 20 SMA and then breaks through the lower boundary, the EA opens a short position. If the marke
    TrendLines And Volumes
    Alexander Nikolaev
    Uzman Danışmanlar
    This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
    DJ30 Picsou
    Julien Jean Bernard Lajardie
    Uzman Danışmanlar
    DJ30 Auto-Adaptative MA EA - Expert Advisor for DJ30 Trading The DJ30 Auto-Adaptative MA EA is a robust trading tool specifically designed for the DJ30 index on the 30-minute timeframe. This Expert Advisor combines a proven moving average strategy with an innovative auto-adaptive Stop Loss system, providing a balance between risk management and trade optimization. Key Features: Auto-Adaptative Stop Loss : The EA automatically adjusts Stop Loss levels in real-time based on the Average True Range
    VolnaFX
    Roman Meskhidze
    4.67 (15)
    Uzman Danışmanlar
    LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
    JBSar EA Robot
    Jordanilo Sarili
    Uzman Danışmanlar
    PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
    TrendRVR
    Aleksandr Butkov
    Uzman Danışmanlar
    This Expert Advisor is notable for the fact that it is designed for trading any currency pair. The "Pattern + RSI" robot demonstrates good performance for a long time without changing the settings, and it is not some prohibitively complex system, but simply a successful combination of Prise Action, indicators and an order grid. The EA can be used in any market with a low spread and good liquidity. However, I recommend the following currency pairs: EURUSD, USDJPY, GBPUSD and XAUUSD. Fully autom
    Arbitrage Forex
    Gabriel Paul Ange Perrin
    Uzman Danışmanlar
    Based on an analysis of over 20 years of historical data, a simple and formidable strategy. I have earned a total of €9,500 in real profits on my personal trading account over the past year using my bot. Forget about complex and risky approaches. Our strategy is based on robust statistics (the major pair market is a very liquid market that does not perform out of the ordinary and gives us the perfect opportunity to hedge while arbitraging the pairs that go in the opposite direction). A formidab
    JagzFX Expert ONE
    JAGZFX LTD
    Uzman Danışmanlar
    Discover the ultimate trading solution - Expert ONE! Say goodbye to needing a coder and hello to configurable trading strategies that can be customized in thousands of different ways. Expert ONE is the game-changer you've been waiting for, built on the reliable foundation of Jagzfx's proven software products like pinTrader, OnePIN, and MUX. With advanced features like risk management, position sizing, profit averaging, trailing stop, and weekly and intraday sessions, Expert ONE allows you to tai
    PairsTrading
    Evgenii Kuznetsov
    3.67 (9)
    Uzman Danışmanlar
    The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
    Muholov Trend Trader
    Alexander Chelovechkov
    Uzman Danışmanlar
    Multicurrency trend advisor. Analyzes and trades up to 300 trading instruments simultaneously. Always follows the trend. 4 timeframes are taken for analysis: W1, D1, H4, H1. The main trend is determined by the highest selected timeframe (W1, D1, H4 - selected by a trader in the settings). Transactions open with a signal on H1. Closing orders takes place by take profit or by chains, when the specified profit of the chain is reached (specified in the settings). Parameters LotSize - base trade lot
    Hercules Gold VIP
    Hossein Davarynejad
    4 (1)
    Uzman Danışmanlar
    *     MT5 Version is free  + one Daily Trader on BTC USD is free  *   //// HERCULES GOLD VIP //// the cutting-edge Gold  development expert meticulously crafted for daily time frame strategies with an integrated stop-loss mechanism. As the developer behind this powerful tool, let me delve into the key features and advantages that make   a must-have for your daily Gold trading endeavors: . Daily Time Frame Precision: HERCULES GOLD VIP  is tailored to excel in the   daily   time frame, ensuring
    Dax Index Multitrader
    Marek Kupka
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    This EA has been developed for DAX (GER30) M15 timeframe. It also works very well on the same market and TF M30 and M5.  So you will get 3 strategies for lower price, that means better equity curve, higher profits and lower drawdowns. Everything is tested for M15 timeframe, tests are made also for M30 and M5 TF . Strategy is based on continuation of TREND by HIGHEST channel after some period of consolidation. It uses STOP pending orders with   FIXED STOP LOSS . Strategy uses also some   BREAKEV
    Moving Average Crossover EA
    Genesis Hafalla
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    How it works? This EA trades with Fast MA and  Slow MA  crossovers. Moving Average will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a Buy position if the  Slow MA  crosses below  Fast MA. Opens a Sell position if the  Slow MA  crosses above  Fast MA. Trend Following Opens a Buy position if the  Slow MA  is below  Fast
    Reversepro Smartsma ea mt4
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Uzman Danışmanlar
    ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
    Parabolic Sar Advisor Pro
    Alexander Nikolaev
    Uzman Danışmanlar
    The Expert Advisor places pending orders at the points of the Parabolic Sar indicator. After installation, it moves the order after the indicator. You can configure to open orders only BuyStop or only SellStop, if necessary. By default, pending orders are placed for both buy and sell. In addition to the Parapolic Sar indicator, this Expert Advisor uses other indicators for a more correct solution for opening a position. For example, it identifies divergences and convergences by different indicat
    Pyramid Magic
    Tran Thanh Tuyen
    Uzman Danışmanlar
    Pyramid Magic EA  is an automatic trading robot to trade    Gold(XAUUSD) . Using advanced calculations it opens and manages trading for you automatically. It is a robot specifically adapted to withstand the high volatility conditions usually seen in gold. Its a strategy based on a series of indicators that measure the strength of the market to enter trades, when market conditions allow it.  No experience is required and it’s easy to set up.  Using Pyramid Magic is a way to improve your trading
    Silver Flow MT4
    Hamza Ashraf
    1 (1)
    Uzman Danışmanlar
    PROMOSYON BAŞLAT: Mevcut fiyatla sınırlı kopyalar mevcut! Son fiyat: 1,800$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticaret hesabı için geçerlidir) -> satın alımınızdan sonra benimle iletişime geçin Instruction Blog Link to Channel Hoşgeldiniz Silver Flow ! Silver Flow , ortalama dönüşü ve volatilite kırılması stratejilerinin bir kombinasyonunu kullanarak yüksek olasılıklı ticaret setuplarını tespit edip bunlardan faydalanmak için tasarlanmış son teknoloji bir EA'dır. Sadece XAGUSD(Silver) sembolüne odaklanı
    Slope of Moving Average
    Zafar Iqbal Sheraslam
    Uzman Danışmanlar
    The term "EA Slope of Moving Average" likely refers to a concept related to trading and technical analysis, particularly in the context of using Expert Advisors (EAs) in trading platforms like MetaTrader. Here's an explanation of each part of the term: EA (Expert Advisor) : An EA is a software program used in MetaTrader and other trading platforms to automate trading strategies. Traders can create or purchase EAs to execute trades based on predefined rules, algorithms, or indicators. Slope : In
    Ichimoku 3D
    Anton Karabeinikov
    Uzman Danışmanlar
    Ichimoku 3D This Expert Advisor is based on the Ichimoku indicator using the principle of 3 Elder screens. There are 4 types of opening trades in this Expert Advisor: 1 is when there is the same buy or sell signal on 3 timeframes 2-This is when 2 timeframes have the same buy signal and 1 timeframe has the same sell signal or vice versa 3-This is when 1 timeframe is a buy signal and 2 timeframe is a sell signal or vice versa 4-This is when 1 timeframe signal to buy on the average timeframe
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.5 (26)
    Uzman Danışmanlar
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.1 (10)
    Uzman Danışmanlar
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    Aussie Precision MT4
    Kaloyan Ivanov
    Uzman Danışmanlar
    Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
    Macd Pro I
    Steve Zoeger
    Uzman Danışmanlar
    MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. The Ea is based on the MACD Indicator and 3 more and has been kept simple. ========================================= Maybe better to go for small profit, set it on higher time frames then you can use it for more pairs at the same time. =========================================== => works on all Time Frames but i would recommend the
    Time Range Brekout EA AFX
    Menaka Sachin Thorat
    Uzman Danışmanlar
    Time Range Breakout Strategy The Time Range Breakout strategy is designed to identify and capitalize on market volatility during specific time intervals. This strategy focuses on defining a time range, calculating the high and low within that range, and executing trades when price breaks out of the defined boundaries. It is particularly effective in markets with high liquidity and strong directional movement. Key Features : Customizable Time Range : Users can specify a start time and end time t
    FIBO Trend EA mt4
    Evgenii Aksenov
    5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    50% discount until the end of the month ($199). Regular price $399 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. This is a trend strategy that uses the  FIBO Trend PRO  i
    Turbo Scalper PRO
    Leven Yavorov
    Uzman Danışmanlar
    This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
    Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.56 (9)
    Uzman Danışmanlar
    AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (13)
    Uzman Danışmanlar
    Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (170)
    Uzman Danışmanlar
    Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Uzman Danışmanlar
    Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Uzman Danışmanlar
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.58 (19)
    Uzman Danışmanlar
    Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
    Trend AI EA
    Ramil Minniakhmetov
    4.95 (38)
    Uzman Danışmanlar
    Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Uzman Danışmanlar
    PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.82 (17)
    Uzman Danışmanlar
    CyNera: Sizin Ticaretiniz, Bizim Teknolojimiz Kılavuz ve ayar dosyaları: Kılavuz ve ayar dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Fiyat: Fiyat, satılan lisanslara göre artar Mevcut kopya sayısı: 4 Piyasadaki en değişken araçlardan biri olan altın ticareti, hassasiyet, derinlemesine analiz ve güçlü risk yönetimi gerektirir. CyNera Expert Advisor, bu unsurları kusursuz bir şekilde entegre ederek, optimum altın ticareti için tasarlanmış sofistike bir sistem oluşturur. Cy
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.55 (11)
    Uzman Danışmanlar
    Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
    The Tinga Tinga EA Updated
    Allistair Kabelo Mandow
    Uzman Danışmanlar
    Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification across pairs. My focus has been on creating an advisor that would use the best indicators combined, albeit with different parameter settings. The s
    EvoTrade EA MT4
    Dolores Martin Munoz
    Uzman Danışmanlar
    EvoTrade: Piyasadaki İlk Kendini Öğrenen Ticaret Sistemi EvoTrade’i tanıtayım. Bu, en son bilgisayarlı görme ve veri analizi teknolojileriyle geliştirilmiş benzersiz bir ticaret danışmanıdır. EvoTrade, piyasadaki ilk kendini öğrenen ticaret sistemi olup, gerçek zamanlı olarak çalışır. EvoTrade, piyasa koşullarını analiz eder, stratejileri ayarlar ve değişimlere dinamik bir şekilde uyum sağlayarak her ortamda olağanüstü bir hassasiyet sunar. EvoTrade, Long Short-Term Memory (LSTM) ve Gated Recurr
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.93 (30)
    Uzman Danışmanlar
    GÜNCELLEME — ARALIK 2025 Aurum Expert Advisor, Kasım 2024’ün sonunda resmi olarak satışa sunuldu. O tarihten bu yana gerçek piyasa koşullarında — haber filtresi olmadan, ek korumalar olmadan ve karmaşık sınırlamalar kullanmadan — istikrarlı şekilde çalışmaya devam etti. Gerçek piyasada geçen bir yıl, sistemin güvenilirliğini açıkça kanıtladı. Ve yalnızca bu gerçek deneyime ve istatistiklere dayanarak, Aralık 2025’te büyük bir güncelleme yayınladık: Tüm ekran çözünürlüklerine uyumlu, tamamen ye
    Multi Gold Ai Robot
    Nirundorn Promphao
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
    Scalp Unscalp MT4
    Connor Michael Woodson
    3.5 (4)
    Uzman Danışmanlar
    Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Uzman Danışmanlar
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.39 (84)
    Uzman Danışmanlar
    Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Uzman Danışmanlar
    Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT5 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT4 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! Kural       İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yapın. Kuantum
    Market Reversal Alerts EA
    LEE SAMSON
    4.09 (22)
    Uzman Danışmanlar
    Piyasa Ters Çevirme Uyarıları EA, aynı adı taşıyan gösterge (burada mevcuttur) ve piyasa yapısı değişimlerine dayalı işlemler tarafından desteklenmektedir. EA, gösterge tarafından her piyasa geri dönüş uyarısı gönderildiğinde varsayılan olarak bir alım satım yapacak ve bu uyarıları EA ayarlarında belirlediğiniz koşullara ve filtrelere göre takas edecektir. Fiyat, mevcut eğilim yönünde hareket ederken destek dikdörtgenleri çizer ve fiyat keskin bir şekilde tersine döndüğünde işlem görür ve bi
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.73 (30)
    Uzman Danışmanlar
    ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (15)
    Uzman Danışmanlar
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
    GOLD Dahab MT4
    Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
    Fundamental hunter
    Sara Sabaghi
    Uzman Danışmanlar
    Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
    ThraeX
    Vasile Verdes
    5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    ThraeX – M1’de Scalping   (DAX, XAU, etc) Roma döneminin disiplininden ve hassasiyetinden ilham alan ThraeX , MetaTrader 4 için özel olarak tasarlanmış bir uzman danışmandır (Expert Advisor – EA) . Özellikle 1 dakikalık grafik (M1) üzerinde yüksek frekanslı alım satım (High-Frequency Trading) için geliştirilmiştir. Piyasanın ani dalgalanmalarını yönetmek, kısa vadeli fiyat hareketlerini yüksek hız ve uyarlanabilirlikle tespit edip bunlara tepki vermek için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: ️ M
    Trend Predictor EA
    AW Trading Software Limited
    4.43 (14)
    Uzman Danışmanlar
    AW Trend Predictor EA - trend göstergesi sinyallerini kullanarak işlem yapan bir Uzman Danışman AW Trend Predictor. TakeProfit ve StopLoss gösterge stratejilerini kullanır. Çoklu zaman çerçevesi filtrelemeyi kullanabilir. Gösterge tarafından hesaplanan sabit bir StopLoss veya StopLoss'a sahiptir. Zamana dayalı çalışma ve ortalama alma işlevsel olarak mümkündür. Instruction and description ->  HERE  / MT5 version ->  HERE   Faydalar: Mevcut oynaklığa dayalı olarak gösterge tarafından hesaplanan
    Squid Grid AI MT4
    Christophe Pa Trouillas
    Uzman Danışmanlar
    AI risk yönetimi ile güçlendirilmiş risk çeşitlendirmeli çoklu varlık grid EA ile daha akıllı ve güvenli işlem yapın. SQUID GRID AI, 6 korelasyonsuz enstrüman üzerinde ortalama geri dönüş fırsatlarından yararlanan sofistike bir grid tabanlı sistemdir. Portföy ağırlığını optimize ederek kârı maksimize ederken, AI destekli piyasa izleme ve çok katmanlı koruma protokolleri ile riski aktif olarak yönetir. [ Canlı Sinyal ] - [  Özel Destek Grubu | Sürüm MT5 - MT4 ] Satın aldıktan sonra kullanım kılav
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.79 (61)
    Uzman Danışmanlar
    3 copies left for $199 Next price   ---> $249    Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced positi
    Pingo AI
    Anastasiya Morozova
    Uzman Danışmanlar
    Pingo Pingo, forex piyasasında istikrarlı ve güvenli ticaret için tasarlanmış tam otomatik bir ticaret robotudur. Danışman, sıkı risk kontrolü ve martingale, grid veya ortalama gibi tehlikeli stratejilerin yokluğuna vurgu yapılarak tasarlanmıştır. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Nasıl çalışır? Pingo, akıllı volatilite filtreleri kullanarak fiyat modellerini ve kısa vadeli piyasa dinamiklerini analiz eder. Robot, pazara yüksek başarı olasılığı ve minimum riskle girme
    Risk Killer AI MT4
    Christophe Pa Trouillas
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Grok3 AI destekli , riski dağıtılmış ve Bitcoin güçlendirmeli bir EA ile tutarlı getiriler elde edin. RiskKILLER AI, yüksek oynaklık hareketleri için kritik seviyeleri belirleyen bir breakout scalping algoritmasıdır. 5 varlıkta riski dağıtarak en iyi risk/getiri oranına sahip işlemleri seçer. Satın aldıktan sonra API anahtarını ve Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yaparak isteyin, 2. doğrudan mail atın (mail aşağıdaki özel grupta). [  Live Signal   ] - [   Özel grup | Sürüm MT5 - MT4
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    Uzman Danışmanlar
    //////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
    Yazarın diğer ürünleri
    Anchored VWAP with STD Deviation Bands
    Rowan Stephan Buys
    Göstergeler
    Anchored VWAP (AVWAP) ve Standart Sapma Bantları – MT5 Hassas Anchored VWAP’ler ve dinamik standart sapma bantları ile ticaretinizi bir üst seviyeye taşıyın. Hız, netlik ve uygulanabilir piyasa analizleri isteyen traderlar için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: Çoklu Ankraj: Özelleştirilmiş başlangıç tarih ve saatleriyle sınırsız VWAP ekleyin. Gelişmiş Std Dev Bantları: VWAP başına 3’e kadar bant ekleyebilir, volatiliteyi hassas analiz etmek için çarpanları tamamen ayarlayabilirsiniz. Anında Piy
    FREE
    Hull Moving Average or HMA for MT5
    Rowan Stephan Buys
    Göstergeler
    MT5 için Hull Moving Average (HMA) – Hızlı, pürüzsüz ve gecikmesiz trend indikatörü Hull Moving Average (HMA), ultra pürüzsüz ve neredeyse sıfır gecikmeli sinyaller sağlayan yüksek performanslı bir MT5 trend indikatörüdür. SMA, EMA veya WMA’dan farklı olarak, HMA piyasa yönündeki değişikliklere anında tepki verir ve gürültüyü filtreler — scalper ve intraday trader’lar için ideal. Verimli bir ağırlıklı hareketli ortalama motoru ile Alan Hull’un gerçek formülünü kullanarak, repaint yapmayan temiz
    FREE
    Anchored VWAP for MT5
    Rowan Stephan Buys
    Göstergeler
    MT5 için Anchored VWAP (AVWAP) Hassas tarih ve saat demir noktalarıyla tek bir grafiğe birden fazla Anchored VWAP çizgisi kolayca ekleyin. Önemli fiyat seviyelerinin hızlı, net ve esnek analizini yapmak isteyen trader’lar için tasarlanmıştır. Öne Çıkanlar: Grafikte birden fazla VWAP demirleyin Her çizgi için özel başlangıç tarihi ve saati ayarlayın Sezgisel ve kullanıcı dostu arayüz Gün içi ve swing ticareti için ideal Trendleri analiz edin, dinamik destek/dirençleri belirleyin ve karmaşıklık ol
    FREE
    AVWAP Sniper
    Rowan Stephan Buys
    Uzman Danışmanlar
    AVWAP Sniper – EA Açıklaması AVWAP Sniper, Anchored VWAP seviyeleri ile MA yönü ve MFI filtresini birleştirerek yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirleyen bir EA’dır. Her sinyalde yalnızca bir işlem açılır, bu sayede riski yönetirken piyasadaki net fırsatları değerlendirebilirsiniz. Özel gösterge: EA’ya tamamen entegre, ücretsiz indirilebilir: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site Risk yönetimi: Max Risk Percentage, kapanan işlemlerdeki kayıpları sınırlarken, ATR tabanlı
    AVWAP Machine Gun
    Rowan Stephan Buys
    Uzman Danışmanlar
    AVWAP Machine Gun – EA Açıklaması AVWAP Machine Gun, Anchored VWAP analizi, MA trend filtreleri, MFI doğrulaması ve ATR tabanlı volatilite yönetimini birleştirerek yüksek olasılıklı çoklu giriş motoru sunar. Momentum kurum seviyesi sinyalleri ile eşleştiğinde, her bar için birden fazla işlem açarak güçlü hareketlerde fırsatları kaçırmaz. Anchored VWAP Motoru: Özel gösterge ile yön ve dinamik destek/direnç alanları oluşturur Ücretsiz gösterge indirme: https://www.mql5.com/en/market/product/155929
    AVWAP Bands Scalper
    Rowan Stephan Buys
    Uzman Danışmanlar
    AVWAP Bands Scalper AVWAP Bands Scalper, scalping ve gün içi işlem yapanlar için tasarlanmış tamamen otomatik bir Uzman Danışman’dır. AVWAP (Anchored VWAP) ve özel standart sapma bantlarını kullanarak yüksek olasılıklı alım-satım fırsatları belirler. Temel özellikler: Entegre özel gösterge: EA, giriş/SL/TP hesaplamaları için AVWAP + StdDev Bands göstergesini tam entegre şekilde kullanır. Grafikte görüntüleme için göstergeyi indirin: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site Çok
    Moving Average Surfer
    Rowan Stephan Buys
    Uzman Danışmanlar
    Moving Average Surfer – MT5 için Hassas Trend Yakalama EA’sı Moving Average Surfer, yüksek doğruluk, verimlilik ve otomatik risk yönetimi isteyen traderlar için geliştirilmiştir. Öne çıkan özellikler: Çift hareketli ortalama analizi Entegre RSI filtresi Dinamik risk yönetimi Esnek işlem yönü kontrolü ATR tabanlı SL/TP Her zaman diliminde çalışma Benzersiz Magic Number Trend tespiti, momentum doğrulaması ve akıllı risk yönetimini birleştiren tam otomatik, disiplinli bir çözüm sunar.
    HMA Crossover
    Rowan Stephan Buys
    Uzman Danışmanlar
    HMA Crossover EA HMA Crossover EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş, Hull Moving Average (HMA) kullanarak trend fırsatlarını tespit eden bir trend-takip uzman danışmanıdır. Temel Özellikler: Dinamik HMA kesişim tespiti ATR tabanlı Stop Loss & Take Profit Akıllı lot yönetimi Esnek işlem yönleri Optimize edilmiş performans Güvenli ve istikrarlı risk kontrolü Kural tabanlı bir trend yaklaşımını tercih eden traderlar için mükemmel bir seçimdir. MT5 için ücretsiz Hull Moving Average (HMA) göstergesin
    Filtrele:
    İnceleme yok
    İncelemeye yanıt