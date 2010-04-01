Moving Average Crossover with RSI
- Uzman Danışmanlar
- Rowan Stephan Buys
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — Temiz, Güvenilir ve Gerçekten Çalışan Bir Trend Sistemi
Gereksiz karmaşıklık olmadan basit, disiplinli ve etkili bir EA mı arıyorsunuz?
Bu EA, net trend girişleri, güçlü doğrulama ve piyasaya uyum sağlayan akıllı risk yönetimi isteyen traderlar için tasarlanmıştır.
MA Crossover + RSI EA, klasik trend takibi ile momentum doğrulamasını birleştirerek yüksek kaliteli sinyaller sunar.
🚀 Traderların Bu EA’yı Seçme Nedenleri
1️⃣ Temiz ve Güvenilir Trend Girişleri
Özelleştirilebilir hızlı/yavaş MA’larla trend değişimlerini tespit eder.
2️⃣ RSI Doğrulaması = Daha Yüksek Hassasiyet
Sadece RSI > 50 iken al
Sadece RSI < 50 iken sat
3️⃣ Uyarlanabilir Risk Yönetimi
ATR tabanlı SL/TP
Ters crossover ile çıkış
4️⃣ Tam Esneklik
MA
RSI
ATR
Slippage
Filtreler
Sabit lot veya risk %
📌 Strateji Nasıl Çalışır
✔️ Alış
MA yukarı kesişim
RSI > 50
✔️ Satış
MA aşağı kesişim
RSI < 50
🎯 Şunları isteyen traderlar için:
Disiplin
Kaliteli sinyaller
Minimum gözetimle otomasyon
Esnek risk araçları
⚙️ Parametreler
Lot
MA
RSI
ATR
Çarpanlar
Slippage
Magic Number
Risk %
💡 Son Notlar
Özünde şu var:
Net sinyaller. Güçlü doğrulama. Akıllı risk.