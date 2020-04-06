Moving Average Crossover with RSI
- Asesores Expertos
- Rowan Stephan Buys
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — Un Sistema de Tendencias Limpio, Fiable y Que Simplemente Funciona
¿Buscas un EA simple, disciplinado y efectivo, sin complicaciones innecesarias?
Este EA está creado para traders que quieren entradas claras, confirmación sólida y una gestión de riesgo inteligente que se adapta al mercado.
MA Crossover + RSI EA combina un método clásico de seguimiento de tendencias con confirmación de impulso, ofreciendo señales de alta calidad, menos falsos positivos y ejecución totalmente automática.
🚀 Por qué los traders eligen este EA
1️⃣ Entradas de Tendencia Limpias y Fiables
Detecta cambios de tendencia mediante medias móviles rápidas/lentas (SMA, EMA, SMMA, LWMA).
Solo toma señales válidas — sin dudas ni entradas arriesgadas.
2️⃣ Confirmación RSI = Mayor Precisión
Antes de abrir una operación, el RSI debe confirmar la dirección:
Comprar solo cuando RSI > 50
Vender solo cuando RSI < 50
Filtra reversiones débiles y reduce ruido en mercados laterales.
3️⃣ Gestión de Riesgo Adaptativa
Elige entre:
SL/TP basado en ATR (Modo Volatilidad):
Niveles calculados dinámicamente.
Salida por Cruce Inverso (Modo Tendencia):
Sin SL/TP fijos:
Las operaciones cierran solo cuando ocurre el cruce contrario.
4️⃣ Flexibilidad Total y Control Completo
Configura todo:
Periodos MA + tipo
Periodo RSI
ATR (SL, TP, multiplicadores)
Control de slippage
Filtros de cierre por tendencia
Lote fijo o riesgo en %
Funciona para scalping, intradía, swing o backtesting.
📌 Cómo funciona la estrategia
Se abre una operación solo cuando:
✔️ Compra
MA rápida cruza por encima de la lenta
RSI > 50
✔️ Venta
MA rápida cruza por debajo
RSI < 50
Gestión de la operación:
ATR SL/TP
Salida por cruce inverso
🎯 Diseñado para traders que buscan:
Sistema disciplinado de seguimiento de tendencias
Señales claras + confirmación RSI
Automatización con mínima supervisión
Herramientas de riesgo flexibles
Rendimiento consistente en todos los símbolos
⚙️ Parámetros
Tamaño de lote fijo
Periodos MA
Tipos MA
Periodo RSI
ATR SL/TP
Multiplicadores ATR
Filtro de salida
Slippage máximo
Magic Number
Riesgo % opcional
💡 Notas finales
Sin relleno:
Solo señales claras, confirmación sólida y riesgo inteligente.