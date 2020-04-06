Moving Average Crossover with RSI

⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — Un Sistema de Tendencias Limpio, Fiable y Que Simplemente Funciona

¿Buscas un EA simple, disciplinado y efectivo, sin complicaciones innecesarias?

Este EA está creado para traders que quieren entradas claras, confirmación sólida y una gestión de riesgo inteligente que se adapta al mercado.

MA Crossover + RSI EA combina un método clásico de seguimiento de tendencias con confirmación de impulso, ofreciendo señales de alta calidad, menos falsos positivos y ejecución totalmente automática.

🚀 Por qué los traders eligen este EA

1️⃣ Entradas de Tendencia Limpias y Fiables

Detecta cambios de tendencia mediante medias móviles rápidas/lentas (SMA, EMA, SMMA, LWMA).

Solo toma señales válidas — sin dudas ni entradas arriesgadas.

2️⃣ Confirmación RSI = Mayor Precisión

Antes de abrir una operación, el RSI debe confirmar la dirección:

Comprar solo cuando RSI > 50

Vender solo cuando RSI < 50

Filtra reversiones débiles y reduce ruido en mercados laterales.

3️⃣ Gestión de Riesgo Adaptativa

Elige entre:

SL/TP basado en ATR (Modo Volatilidad):

Niveles calculados dinámicamente.

Salida por Cruce Inverso (Modo Tendencia):

Sin SL/TP fijos:

Las operaciones cierran solo cuando ocurre el cruce contrario.

4️⃣ Flexibilidad Total y Control Completo

Configura todo:

Periodos MA + tipo

Periodo RSI

ATR (SL, TP, multiplicadores)

Control de slippage

Filtros de cierre por tendencia

Lote fijo o riesgo en %

Funciona para scalping, intradía, swing o backtesting.

📌 Cómo funciona la estrategia

Se abre una operación solo cuando:

✔️ Compra

MA rápida cruza por encima de la lenta

RSI > 50

✔️ Venta

MA rápida cruza por debajo

RSI < 50

Gestión de la operación:

ATR SL/TP

Salida por cruce inverso

🎯 Diseñado para traders que buscan:

Sistema disciplinado de seguimiento de tendencias

Señales claras + confirmación RSI

Automatización con mínima supervisión

Herramientas de riesgo flexibles

Rendimiento consistente en todos los símbolos

⚙️ Parámetros

Tamaño de lote fijo

Periodos MA

Tipos MA

Periodo RSI

ATR SL/TP

Multiplicadores ATR

Filtro de salida

Slippage máximo

Magic Number

Riesgo % opcional

💡 Notas finales

Sin relleno:

Solo señales claras, confirmación sólida y riesgo inteligente.