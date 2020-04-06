Moving Average Crossover with RSI

Moving Average Crossover + RSI EA — Un Sistema de Tendencias Limpio, Fiable y Que Simplemente Funciona
¿Buscas un EA simple, disciplinado y efectivo, sin complicaciones innecesarias?
Este EA está creado para traders que quieren entradas claras, confirmación sólida y una gestión de riesgo inteligente que se adapta al mercado.

MA Crossover + RSI EA combina un método clásico de seguimiento de tendencias con confirmación de impulso, ofreciendo señales de alta calidad, menos falsos positivos y ejecución totalmente automática.

🚀 Por qué los traders eligen este EA

1️⃣ Entradas de Tendencia Limpias y Fiables
Detecta cambios de tendencia mediante medias móviles rápidas/lentas (SMA, EMA, SMMA, LWMA).
Solo toma señales válidas — sin dudas ni entradas arriesgadas.

2️⃣ Confirmación RSI = Mayor Precisión
Antes de abrir una operación, el RSI debe confirmar la dirección:

Comprar solo cuando RSI > 50
Vender solo cuando RSI < 50

Filtra reversiones débiles y reduce ruido en mercados laterales.

3️⃣ Gestión de Riesgo Adaptativa
Elige entre:

SL/TP basado en ATR (Modo Volatilidad):
Niveles calculados dinámicamente.

Salida por Cruce Inverso (Modo Tendencia):
Sin SL/TP fijos:
Las operaciones cierran solo cuando ocurre el cruce contrario.

4️⃣ Flexibilidad Total y Control Completo
Configura todo:

Periodos MA + tipo
Periodo RSI
ATR (SL, TP, multiplicadores)
Control de slippage
Filtros de cierre por tendencia
Lote fijo o riesgo en %

Funciona para scalping, intradía, swing o backtesting.

📌 Cómo funciona la estrategia

Se abre una operación solo cuando:

✔️ Compra
MA rápida cruza por encima de la lenta
RSI > 50

✔️ Venta
MA rápida cruza por debajo
RSI < 50

Gestión de la operación:

ATR SL/TP
Salida por cruce inverso

🎯 Diseñado para traders que buscan:
Sistema disciplinado de seguimiento de tendencias
Señales claras + confirmación RSI
Automatización con mínima supervisión
Herramientas de riesgo flexibles
Rendimiento consistente en todos los símbolos

⚙️ Parámetros
Tamaño de lote fijo
Periodos MA
Tipos MA
Periodo RSI
ATR SL/TP
Multiplicadores ATR
Filtro de salida
Slippage máximo
Magic Number
Riesgo % opcional

💡 Notas finales
Sin relleno:
Solo señales claras, confirmación sólida y riesgo inteligente.

    Productos recomendados
    Grid EA with Smart mode
    Dmitriy Tyunin
    Asesores Expertos
    El Grid EA (con modo inteligente) se basa en una estrategia con un canal de rejilla dinámica que puede soportar una larga ausencia de retroceso. El robot puede ser utilizado para el comercio de cualquier instrumento después de una optimización adecuada. Con los parámetros por defecto, se recomienda para: EURUSD, EURJPY, CADJPY, GBPUSD NZDUSD. Monitorización del EA: https: //www.mql5.com/ru/signals/538873 Características principales Operaciones totalmente automatizadas Protección de depósitos pe
    Ichimoku 3D
    Anton Karabeinikov
    Asesores Expertos
    Ichimoku 3D Este EA se basa en el indicador Ichimoku utilizando el principio de 3 pantallas Elder. En este EA 4 tipos de apertura de transacciones: 1 - esto es cuando en 3 Marcos de tiempo la misma señal de compra o venta 2-Esto es cuando en 2 Marcos de tiempo la misma señal para comprar y en 1 marco de tiempo para la venta o viceversa 3 - esto es cuando en 1 timeframe la señal para comprar y en 2 timeframe para la venta o viceversa 4-Esto es cuando en el marco de tiempo 1 señal de compra
    Turbo Scalper PRO
    Leven Yavorov
    Asesores Expertos
    Este es un robot de trading totalmente automático para el par de divisas EURCHF. Pero este robot puede ser configurado para operar con otros pares de divisas. TURBO SCALPER PRO utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador MACD, SAR Parabólico y Media Móvil. El robot funciona en modo totalmente automático, en el marco temporal M1. El operador no necesita configurarlo para operar. Abra EURCHF y conecte TURBO SCALPER PRO sólo a EURCHF M1 utilizando la configuración pred
    IRobot Alligators
    Paranchai Tensit
    Asesores Expertos
    IRobot Alligators es un Asesor Experto basado en la teoría del caos y en el indicador técnico Alligator. Este asesor experto consiste en tres líneas, superpuestas en un gráfico de precios, que representan la mandíbula, los dientes y los labios del Alligator. Fue diseñado para ayudar a confirmar que una tendencia está en vigor y en qué dirección. Como ocurre con todas las medias móviles, la más corta (verde) se mueve primero, seguida de la media (roja) y luego de la más larga (azul). Si las tres
    Bar Boss
    Iurii Tokman
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Bar Boss   El   Asesor Experto utiliza el indicador FletBoxPush para analizar el mercado y determinar las señales comerciales. El indicador está integrado en el Asesor Experto y no se requiere su instalación adicional en el gráfico. El comercio tiene lugar en la ruptura de los niveles definidos como los límites del piso. Se utiliza la limitación de pérdidas. Descripción de la configuración del asesor TimeFrames: período del gráfico, configuración del indicador color: el color del área de precio
    EA140 MultiFX CrossFire MA
    Jose Francisco Flores Rojas
    Asesores Expertos
    El MultiFX CrossFire MA es un asesor experto diseñado para operar con alta precisión utilizando el canal de la Media Móvil Simple (SMA) de 20 periodos . La lógica principal del EA se basa en: Entrada al alza : cuando la vela cruza desde abajo el límite inferior de la SMA 20 y posteriormente atraviesa el límite superior, el EA abre una operación de compra. Entrada a la baja : cuando la vela cruza desde arriba el límite superior de la SMA 20 y posteriormente atraviesa el límite inferior, el EA abr
    MACD Momentum Pro MT4 Hma Wma Trend ADX
    Adam Benjamin Kildare
    Asesores Expertos
    MACD Momentum Pro es un Asesor Experto profesional totalmente personalizable que utiliza cruces MACD de barras cerradas , confirma la tendencia con HMA/WMA y filtra con ADX . Es fácil de ejecutar en el Probador de Estrategias de MetaTrader 4, por lo que puede realizar pruebas retrospectivas, optimizar y encontrar parámetros que se adapten a cualquier símbolo y marco temporal. Repleto de características SL y TP basados en ATR - Se adaptan a la volatilidad; se acabaron los niveles únicos. Riesgo
    EA Macd Martingale
    Zafar Iqbal Sheraslam
    Asesores Expertos
    Crear una estrategia de negociación utilizando el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) puede ser una herramienta poderosa para los operadores que buscan identificar tendencias y posibles puntos de entrada/salida en los mercados financieros. He aquí una sencilla estrategia de trading basada en MACD: Nombre de la estrategia: MACD Estrategia de Seguimiento de Tendencias Marco temporal: Esta estrategia puede aplicarse a varios marcos temporales, pero suele utilizarse en gráficos di
    JumpLump
    Olga Zhdanova
    Asesores Expertos
    Una gran adición a su lucrativa cartera de asesores expertos. La estrategia se basa en un algoritmo para atravesar los niveles construidos durante un cierto período de tiempo. El EA tiene un StopLoss fijo, que le permite mantener la reducción mínima. Probado en todos los ticks utilizando Tick Data Suite, con las condiciones comerciales reales más cercanas posibles, vea el video Precio para los primeros 10 compradores $ 75 (le ruego que publique sus informes en los comentarios) Recomendaciones
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    Asesores Expertos
    GMMA Trade X es un EA basado en GMMA. Los parámetros GMMA como MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 y CandlestickShift1-24 pueden ser ajustados. GMMA Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de GMMA Trade X. Buena suerte. = == == Consultas = == == E-Mail:support@btntechfx.com
    Fibonacci System
    Maksim Neimerik
    Asesores Expertos
    El sistema aplica niveles Fibo. Aparte de los niveles Fibo básicos (23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 100,0;), el EA cuenta con niveles personalizados (34,0; 36,0; 64,0; 66,0;). Puede decidir los niveles a partir de los cuales desea operar. Ejemplo de operación: cuando el mercado es alcista y el precio retrocede hasta los niveles (como recordamos, seleccionamos los niveles por nuestra cuenta), el EA abre órdenes de compra. Lo contrario ocurre con las órdenes de venta. El EA puede trabajar en tres modos. C
    Simply System Trend Line
    Szymon Palczynski
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Personalmente me encantan los robots de trading, pero hay muchas situaciones en las que el trading semiautomático es superior a la automatización. El sistema es muy sencillo y eficaz. Trend lines are typically used with price charts, however they can also be used with a range of technical analysis charts such as CCI and RSI.  ¿Qué es la línea de tendencia? La línea de tendencia es una línea que delimita el movimiento de los precios. Se forma cuando se puede trazar una línea diagonal entre un
    Indicement MT4
    Profalgo Limited
    5 (2)
    Asesores Expertos
    ¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a l
    Night Rocker EA
    Sergey Sobakin
    1 (1)
    Asesores Expertos
    Night Rocker EA es un scalper nocturno que tiene un sistema para evaluar la volatilidad del mercado y las operaciones durante un período en que los precios son planos. Además, hay un filtro incorporado de spread y deslizamiento. Cada orden abierta tiene un stop loss y un take profit. Además, el sistema de evaluación de la volatilidad del mercado cierra las órdenes cuando las condiciones del mercado cambian en una dirección negativa para el operador. El Asesor Experto trabaja con los pares USDJPY
    EA123 Snipper MACD
    Jose Francisco Flores Rojas
    Asesores Expertos
    MACD Divergence Pro es un robot de trading inteligente y adaptable, diseñado para aprovechar las señales del indicador MACD y detectar patrones de divergencia que comúnmente preceden a reversiones importantes del mercado. El EA coloca operaciones automáticamente cuando: Se detecta divergencia bajista en niveles altos del mercado Se detecta divergencia alcista en niveles bajos del mercado Las señales de cruce MACD confirman puntos de entrada potenciales Características Clave: Trading c
    Big Deal
    Ong Wee Kiat
    Asesores Expertos
    Un Asesor Experto automatizado que utiliza técnicas de acción del precio. Está desarrollado y probado repetidamente. Es el único EA del mercado que ha superado 29 años de backtesting desde 1990 hasta 2019. Recomendación: EURUSD 1hr timeframe Utilice la configuración que se encuentra en la página de comentarios. Puede jugar con los ajustes como los depósitos y lotes. No cambie los ajustes de take profit y stoploss.
    Artificial Neural Network Plus
    Vladimir Tkach
    3.67 (3)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto negocia las señales de una red neuronal artificial con una capa oculta. La presencia de una señal se comprueba al cierre del período especificado. PARÁMETROS PRINCIPALES Opción neta - configuración de la red de órdenes. Al colocar una orden de mercado (no pendiente, orden pendiente offset=0 ) de acuerdo con una señal, se establece la orden de red. Están disponibles las siguientes direcciones: seguir la tendencia , contra la tendencia y ambas direcciones . El número de órdenes c
    The Last Fractals MT4
    Marta Gonzalez
    Asesores Expertos
    The Last Fra ctals, es un sistema de trading que utiliza fractales para determinar las correcciones del mercado. The Last Fractals es un sistema que detecta un punto de entrada e inicia un algoritmo operativo. Este algoritmo es diferente si la entrada es correcta o incorrecta. Desde las entradas puedes controlar el lotage inicial del algoritmo, si la operación va en tu contra el lotage se mantiene, pero si va a tu favor el lotage se incrementa para mejorar tu beneficio. Puede descargar la de
    MelBar HedgeScalper RoboTrader
    Hakimi Bin Abdul Jabar
    Asesores Expertos
    El MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader LOTE MÁXIMO : 100 Lotes (US$10.000.000) por OPERACIÓN/POSICIÓN ¡TOTALMENTE PROBADO, COMPROBADO Y VERIFICADO EN UNA CUENTA REAL! ¡PRUEBE LA DEMO! La versión de Trader Experimentado y Gestor Global de Dinero. 89% Porcentaje de Operaciones Ganadas. 32.679% de Ganancia o ROI en 2 Días de Operación. Factor de ganancia 3.59 Duración media de la operación 1h 22m. El MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader es fácil de usar. Tiene La Ventaja De Retira
    VolnaFX
    Roman Meskhidze
    4.67 (15)
    Asesores Expertos
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 349 El precio se elevará a limitar el número de usuarios de esta estrategia El Asesor Experto "Volna FX" es un representante de los robots que operan a partir de niveles. Los niveles pueden ser construidos de forma automática, o pueden ser rígidamente establecidos en los parámetros del Asesor de Expertos. VER SEÑAL REAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 La singularidad del asesor es que puede trabajar tanto con promedios y utilizando el principio
    Dynamic Swing EURUSD
    Kenji Yamamura
    Asesores Expertos
    Este Asesor Experto es una estrategia de negociación dirigida al EURUSD en un gráfico de 1 hora. Este asesor experto utiliza indicadores y realiza operaciones de seguimiento de tendencias. No quiero depender de un solo EA; quiero construir una cartera y diversificar mis riesgos..." Si eso suena como usted, este EA es perfecto para sus necesidades. Este EA está diseñado pensando en la gestión de carteras, lo que lo convierte en un excelente complemento de otros EAs para conseguir un rendimiento e
    MACD Trading
    Matthieu Jean Baptiste Wambergue
    Asesores Expertos
    ¡ Obtenga la versión MT5 aquí ! ¡Automatice su estrategia MACD! Este EA alerta y/o coloca órdenes según estrategias MACD con filtros adicionales. Esto significa que puede utilizarlo de 2 maneras diferentes: Reciba alertas basadas en su estrategia MACD con filtros en múltiples símbolos simultáneamente en una sola ventana del gráfico; Elegir el modo totalmente automatizado y dejar que el EA coloque órdenes basadas en su estrategia MACD, elección de filtros y administración del dinero. Este EA fun
    CB Midnight Volatile
    Cong Li Tang
    Asesores Expertos
    Este EA opera en un rango estrecho por la noche. En la parte superior e inferior del rango, el EA intentará generar operaciones en la dirección opuesta. Para abrir operaciones adecuadas, el Asesor Experto utiliza varios indicadores y analiza varios marcos temporales. Para mantener la calidad del EA, podemos optar por dejar de vender nuevas licencias en cualquier momento. Precio actual $50 , finalmente el precio será de $499. Al priorizar la calidad sobre la cantidad, somos capaces de asegura
    Grid Extractor
    Facundo Sebastian Pereira
    Asesores Expertos
    Promoción inicial, proximas 10 activaciónes a 50% off Grid Extractor es un expert multidivisa que operar el mercado con una estrategia optimizada de Martingala. El robot no analiza el mercado para operar. Su fortaleza es la de tener una interface de comandos para gestionar el bot de acuerdo a los criterios del trader. El expert posee varios puntos de ajuste, que permite mantener las ventajas de la estrategia de Martingala, pero reduciendo la exposición de la cuenta que produce una martingala clá
    MACD Strategy EA MT4
    Biswarup Banerjee
    Asesores Expertos
    MACD Strategy EA MT4 es una herramienta de trading automatizada avanzada diseñada para MetaTrader 4, que capitaliza las tendencias del mercado utilizando el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD). El EA realiza operaciones basadas en cruces de la línea MACD por encima o por debajo de la línea de señal, desencadenando señales de compra o venta, respectivamente, asegurando una gestión eficiente de las operaciones con estrategias predefinidas basadas en MACD. Ampliamente pro
    Portfolio Xau Gold Breaker
    Maged Ait Abbi
    Asesores Expertos
    Portfolio XAU es un EA totalmente automatizado diseñado para operar únicamente con ORO . Se basa en el análisis de clúster de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. EA contiene algoritmo de mercado auto-adaptativo, que utiliza los patrones de acción de precios y los indicadores de comercio estándar (CCI, ATR). Experto mostró resultados estables en XAUUSD en 2011-2021 período. No se utilizan métodos peligrosos de gestión de dinero, ni martingala, ni grid, scalp o hedge. Adecuado para cua
    Elliot Waves Tracker
    Irina Cherkashina
    Asesores Expertos
    This universal expert advisor is based on our own Algorithm, which is based on effective and time-tested Elliot Wave Theory.  This   expert advisor   is ideal for working both on a flat and during sharp or protracted trend movements (thanks to the Martingale method, according to which averaging positions are opened in accordance with the multiplier and distance set in the settings for accepting a new signal). ATTENTION! CAREFULLY STUDY THE OPERATING PRINCIPLE AND AVAILABLE SETTINGS OF THE EXPER
    Golden Pandel EA
    Norbert, Leonc Pandel
    Asesores Expertos
    ️ Advertencia : Antes de adquirir el robot, asegúrese de disponer de un broker con un spread muy bajo (entre 2 y 10 puntos como máximo, ya sea fijo o no superior a 10). Este es un requisito fundamental para maximizar el rendimiento de este robot especializado en operar con oro. GoldenPandel está diseñado exclusivamente para el mercado del oro (XAU/USD). Este robot de trading puede convertirse en un cambio de juego, transformando su experiencia de trading y mejorando sus resultados. Su algoritmo
    Advanced Rsi Grid Hedge
    Cesar Napoleon Guio Martinez
    4.67 (3)
    Asesores Expertos
    Advanced RSI Grid Hedge es un Asesor Experto que identifica las reversiones de precios a corto plazo dentro de las zonas de sobrecompra y sobreventa, al tiempo que alinea las operaciones con la tendencia principal del mercado. El sistema aplica un mecanismo de cobertura basado en una cuadrícula y no utiliza martingala ni promedios. Utiliza dos indicadores RSI combinados con un filtro de tendencia incorporado para determinar las condiciones de entrada en configuraciones técnicas específicas. Cara
    ATR Bands Bounce EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Asesores Expertos
    - Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona. - Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar. - Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir un EA GRATIS como regalo. EA de Rebote de Bandas ATR - Una Estrategia Personalizable para sus Necesidades de Trading Este Asesor Experto (EA) está diseñado para implementar una estrat
    Los compradores de este producto también adquieren
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Asesores Expertos
    Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Asesores Expertos
    El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.73 (30)
    Asesores Expertos
    Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Asesores Expertos
    Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
    Trend AI EA
    Ramil Minniakhmetov
    4.76 (41)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
    Scalp Unscalp MT4
    Connor Michael Woodson
    3.5 (4)
    Asesores Expertos
    Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Asesores Expertos
    AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
    DCA CycleMax
    Jin Sangun
    Asesores Expertos
    Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    Asesores Expertos
    Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
    HFT Prop Firm EA
    Dilwyn Tng
    4.97 (632)
    Asesores Expertos
    HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    Asesores Expertos
    ////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    Asesores Expertos
    Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    Asesores Expertos
    The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Asesores Expertos
    CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    Asesores Expertos
    Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    Asesores Expertos
    KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
    Titan AI 4All
    Amirbehzad Eslami
    Asesores Expertos
    Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (15)
    Asesores Expertos
    OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
    ThraeX
    Vasile Verdes
    3.6 (5)
    Asesores Expertos
    ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
    Gold Zenith mt4
    Marina Arkhipova
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
    Otros productos de este autor
    Anchored VWAP with STD Deviation Bands
    Rowan Stephan Buys
    Indicadores
    VWAP Anclado (AVWAP) con Bandas de Desviación Estándar – MT5 Lleve su trading al siguiente nivel con VWAPs anclados precisos, mejorados con bandas dinámicas de desviación estándar. Diseñado para traders que buscan claridad, rapidez e información accionable del mercado. Características clave: Múltiples Anclajes: Coloque VWAPs ilimitados con fechas y horas de inicio personalizadas. Bandas Std Dev Avanzadas: Hasta 3 bandas por VWAP con multiplicadores ajustables para análisis de volatilidad preciso
    FREE
    Hull Moving Average or HMA for MT5
    Rowan Stephan Buys
    Indicadores
    Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendencia rápido, suave y sin retraso Hull Moving Average (HMA) es un indicador de tendencia de alto rendimiento para MT5 que ofrece señales ultra suaves y casi sin retraso. A diferencia de SMA, EMA o WMA, el HMA reacciona de inmediato a los cambios del mercado mientras filtra el ruido — perfecto para scalpers y traders intradía. Construido con un motor eficiente de medias móviles ponderadas, aplica la fórmula original de Alan Hull y genera una
    FREE
    Anchored VWAP for MT5
    Rowan Stephan Buys
    Indicadores
    Anchored VWAP (AVWAP) para MT5 Agrega fácilmente múltiples líneas Anchored VWAP en un solo gráfico con anclajes precisos de fecha y hora. Diseñado para traders que buscan un análisis rápido, claro y flexible de los niveles clave de precios. Destacados: Anclar múltiples VWAP por gráfico Configurar fecha y hora de inicio personalizada para cada línea Interfaz intuitiva y fácil de usar Ideal para trading intradía y swing Analiza tendencias, identifica soportes/resistencias dinámicas y toma decision
    FREE
    AVWAP Sniper
    Rowan Stephan Buys
    Asesores Expertos
    AVWAP Sniper – Descripción del EA AVWAP Sniper apunta estratégicamente a los niveles Anchored VWAP combinados con dirección de Media Móvil y MFI para identificar setups de alta probabilidad. Este EA abre solo una operación por señal, permitiendo controlar exposición y aprovechar oportunidades claras del mercado. Indicador personalizado: Integrado en el EA, opcional descargar gratis: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site Gestión de riesgo: Max Risk Percentage limita pérdidas,
    AVWAP Machine Gun
    Rowan Stephan Buys
    Asesores Expertos
    AVWAP Machine Gun – Descripción del Asesor Experto AVWAP Machine Gun combina la precisión del análisis Anchored VWAP con filtros de tendencia de Media Móvil, confirmación de MFI y gestión de volatilidad basada en ATR para ofrecer un motor de trading de alta probabilidad con múltiples entradas. Este EA está diseñado para traders que desean escalar en movimientos fuertes sin perder oportunidades clave, abriendo varias operaciones por vela cuando el momentum coincide con señales de calidad instituc
    AVWAP Bands Scalper
    Rowan Stephan Buys
    Asesores Expertos
    AVWAP Bands Scalper Desbloquea la precisión en el trading con AVWAP Bands Scalper, un Asesor Experto totalmente automatizado para scalpers y traders intradía. Este EA utiliza el poder del Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) combinado con bandas de desviación estándar personalizadas para identificar oportunidades de compra y venta de alta probabilidad. Características principales: Indicador integrado: El EA integra completamente el indicador AVWAP + StdDev Bands, que sirve como base p
    Moving Average Surfer
    Rowan Stephan Buys
    Asesores Expertos
    Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
    HMA Crossover
    Rowan Stephan Buys
    Asesores Expertos
    HMA Crossover EA HMA Crossover EA es un asesor experto de seguimiento de tendencias para MetaTrader 5, diseñado para identificar oportunidades de trading utilizando la dinámica y precisión del Hull Moving Average (HMA). Al combinar una HMA rápida con otra más lenta, el EA analiza el mercado en busca de posibles cambios de tendencia, ayudando al trader a aprovechar movimientos direccionales manteniendo una sólida gestión del riesgo. Funciones principales: Detección dinámica de cruces HMA: Superv
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario