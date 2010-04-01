Moving Average Crossover with RSI

Moving Average Crossover + RSI EA — Un Système de Tendance Propre, Fiable et Qui Fonctionne Tout Simplement
Vous cherchez un EA simple, discipliné et efficace — sans complexité inutile ?
Cet EA est conçu pour les traders qui veulent des entrées de tendance claires, une forte confirmation et une gestion des risques intelligente.

MA Crossover + RSI EA combine une méthode classique de suivi de tendance avec une confirmation de momentum.

🚀 Pourquoi les traders choisissent cet EA

1️⃣ Entrées de Tendance Propres et Fiables
Détecte les changements via MA rapides/lentes personnalisables.

2️⃣ Confirmation RSI = Plus de Précision
Acheter seulement si RSI > 50
Vendre seulement si RSI < 50

3️⃣ Gestion de Risque Adaptative
SL/TP basés sur ATR
Sortie par croisement inverse

4️⃣ Flexibilité Totale
MA
RSI
ATR
Slippage
Filtres
Lot fixe ou % risque

📌 Fonctionnement

✔️ Achat
Croisement haussier
RSI > 50

✔️ Vente
Croisement baissier
RSI < 50

🎯 Pour les traders qui veulent :
Discipline
Signaux de qualité
Automatisation
Risques flexibles

⚙️ Paramètres
Lot
MA
RSI
ATR
Multiplicateurs
Slippage
Magic Number
Risque %

💡 Conclusion
Juste l’essentiel :
Signaux clairs. Confirmation solide. Risque intelligent.

