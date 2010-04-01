Moving Average Crossover with RSI
- Experts
- Rowan Stephan Buys
- Version: 1.0
- Activations: 10
⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — Un Système de Tendance Propre, Fiable et Qui Fonctionne Tout Simplement
Vous cherchez un EA simple, discipliné et efficace — sans complexité inutile ?
Cet EA est conçu pour les traders qui veulent des entrées de tendance claires, une forte confirmation et une gestion des risques intelligente.
MA Crossover + RSI EA combine une méthode classique de suivi de tendance avec une confirmation de momentum.
🚀 Pourquoi les traders choisissent cet EA
1️⃣ Entrées de Tendance Propres et Fiables
Détecte les changements via MA rapides/lentes personnalisables.
2️⃣ Confirmation RSI = Plus de Précision
Acheter seulement si RSI > 50
Vendre seulement si RSI < 50
3️⃣ Gestion de Risque Adaptative
SL/TP basés sur ATR
Sortie par croisement inverse
4️⃣ Flexibilité Totale
MA
RSI
ATR
Slippage
Filtres
Lot fixe ou % risque
📌 Fonctionnement
✔️ Achat
Croisement haussier
RSI > 50
✔️ Vente
Croisement baissier
RSI < 50
🎯 Pour les traders qui veulent :
Discipline
Signaux de qualité
Automatisation
Risques flexibles
⚙️ Paramètres
Lot
MA
RSI
ATR
Multiplicateurs
Slippage
Magic Number
Risque %
💡 Conclusion
Juste l’essentiel :
Signaux clairs. Confirmation solide. Risque intelligent.