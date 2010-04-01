Moving Average Crossover with RSI

⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — Un Système de Tendance Propre, Fiable et Qui Fonctionne Tout Simplement

Vous cherchez un EA simple, discipliné et efficace — sans complexité inutile ?

Cet EA est conçu pour les traders qui veulent des entrées de tendance claires, une forte confirmation et une gestion des risques intelligente.

MA Crossover + RSI EA combine une méthode classique de suivi de tendance avec une confirmation de momentum.

🚀 Pourquoi les traders choisissent cet EA

1️⃣ Entrées de Tendance Propres et Fiables

Détecte les changements via MA rapides/lentes personnalisables.

2️⃣ Confirmation RSI = Plus de Précision

Acheter seulement si RSI > 50

Vendre seulement si RSI < 50

3️⃣ Gestion de Risque Adaptative

SL/TP basés sur ATR

Sortie par croisement inverse

4️⃣ Flexibilité Totale

MA

RSI

ATR

Slippage

Filtres

Lot fixe ou % risque

📌 Fonctionnement

✔️ Achat

Croisement haussier

RSI > 50

✔️ Vente

Croisement baissier

RSI < 50

🎯 Pour les traders qui veulent :

Discipline

Signaux de qualité

Automatisation

Risques flexibles

⚙️ Paramètres

Lot

MA

RSI

ATR

Multiplicateurs

Slippage

Magic Number

Risque %

💡 Conclusion

Juste l’essentiel :

Signaux clairs. Confirmation solide. Risque intelligent.