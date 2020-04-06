Moving Average Crossover with RSI
- Experts
- Rowan Stephan Buys
- 버전: 1.0
- 활성화: 10
⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — 간단하고 신뢰할 수 있는, 정말 잘 작동하는 트렌드 시스템
불필요하게 복잡하지 않은, 단순하고 규칙적이며 효과적인 EA를 찾고 계신가요?
이 EA는 명확한 트렌드 진입, 강력한 확인, 시장 상황에 적응하는 스마트한 리스크 관리를 원하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다.
MA Crossover + RSI EA는 클래식한 트렌드 추종 전략에 모멘텀 확인을 결합해 고품질 신호와 완전 자동화된 매매를 제공합니다.
🚀 이 EA가 선택받는 이유
1️⃣ 깨끗하고 신뢰성 높은 트렌드 진입
사용자 정의 가능한 빠른/느린 MA로 트렌드를 감지.
2️⃣ RSI 확인 = 높은 정확도
RSI > 50일 때만 매수
RSI < 50일 때만 매도
3️⃣ 적응형 리스크 관리
ATR 기반 SL/TP
반대 MA 교차 시 포지션 종료
4️⃣ 완전한 유연성
MA
RSI
ATR
슬리피지
트렌드 종료 필터
고정 로트 또는 % 리스크
📌 전략 작동 방식
✔️ 매수
빠른 MA 상향 교차
RSI > 50
✔️ 매도
빠른 MA 하향 교차
RSI < 50
🎯 이 EA는 다음을 원하는 트레이더에게 적합합니다:
규칙 기반 시스템
고품질 신호
최소 감독 자동 매매
유연한 리스크 도구
⚙️ 파라미터
고정 로트
MA 기간
MA 타입
RSI 기간
ATR
멀티플라이어
슬리피지
Magic Number
리스크 %
💡 마무리
핵심에 집중:
명확한 신호. 강력한 확인. 스마트 리스크.