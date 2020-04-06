Moving Average Crossover with RSI

⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — 간단하고 신뢰할 수 있는, 정말 잘 작동하는 트렌드 시스템

불필요하게 복잡하지 않은, 단순하고 규칙적이며 효과적인 EA를 찾고 계신가요?

이 EA는 명확한 트렌드 진입, 강력한 확인, 시장 상황에 적응하는 스마트한 리스크 관리를 원하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다.

MA Crossover + RSI EA는 클래식한 트렌드 추종 전략에 모멘텀 확인을 결합해 고품질 신호와 완전 자동화된 매매를 제공합니다.

🚀 이 EA가 선택받는 이유

1️⃣ 깨끗하고 신뢰성 높은 트렌드 진입

사용자 정의 가능한 빠른/느린 MA로 트렌드를 감지.

2️⃣ RSI 확인 = 높은 정확도

RSI > 50일 때만 매수

RSI < 50일 때만 매도

3️⃣ 적응형 리스크 관리

ATR 기반 SL/TP

반대 MA 교차 시 포지션 종료

4️⃣ 완전한 유연성

MA

RSI

ATR

슬리피지

트렌드 종료 필터

고정 로트 또는 % 리스크

📌 전략 작동 방식

✔️ 매수

빠른 MA 상향 교차

RSI > 50

✔️ 매도

빠른 MA 하향 교차

RSI < 50

🎯 이 EA는 다음을 원하는 트레이더에게 적합합니다:

규칙 기반 시스템

고품질 신호

최소 감독 자동 매매

유연한 리스크 도구

⚙️ 파라미터

고정 로트

MA 기간

MA 타입

RSI 기간

ATR

멀티플라이어

슬리피지

Magic Number

리스크 %

💡 마무리

핵심에 집중:

명확한 신호. 강력한 확인. 스마트 리스크.