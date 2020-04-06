Moving Average Crossover with RSI

⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — 一个简洁、可靠、真正有效的趋势交易系统

想要一个简单、纪律性强、真正有效、且没有多余复杂性的EA？

这个EA专为需要清晰趋势信号、强势确认以及能够适应市场变化的风险管理的交易者打造。

MA Crossover + RSI EA 将经典趋势跟随策略与动能确认相结合，为您提供高质量信号、更少误判，以及在任何品种与周期上的全自动执行。

🚀 交易者选择这个EA的原因

1️⃣ 简洁可靠的趋势入场

EA通过可自定义的快/慢均线（SMA、EMA、SMMA、LWMA）识别趋势转折。

只执行真正有效的信号——拒绝猜测，拒绝“或许”。

2️⃣ RSI 确认 = 更高准确度

在开仓之前，RSI必须确认趋势方向：

仅在 RSI > 50 时买入

仅在 RSI < 50 时卖出

此过滤器有效减少震荡行情中的噪音和弱势反转。

3️⃣ 内置自适应风险管理

提供两种风格：

ATR 动态 SL/TP（波动率模式）

使用 ATR 动态计算止损和止盈——适合不断变化的市场。

均线反向交叉平仓（趋势模式）

完全不使用固定 SL/TP：

仅在反向 MA 交叉出现时平仓，最大化趋势利润。

4️⃣ 高度灵活的可控性

可自定义以下要素：

均线周期 + 类型

RSI 周期

ATR 参数

滑点控制

趋势模式下的平仓过滤

固定手数或基于风险百分比

可用于：剥头皮、日内、波段，或策略回测。

📌 策略工作原理

仅在以下条件同时满足时开仓：

✔️ 买入

快线向上穿越慢线

RSI > 50

✔️ 卖出

快线向下穿越慢线

RSI < 50

交易管理方式由您决定：

ATR SL/TP： 动态波动率管理

反向交叉平仓： 无固定止损/止盈，纯趋势跟随

🎯 适合希望获得以下优势的交易者：

纪律化的趋势系统

高质量信号 + RSI 动能确认

最小化人工干预的自动化交易

适用于所有市场的灵活风险工具

跨品种与周期稳定运行的策略

⚙️ 参数概览

固定手数

快/慢均线周期

均线类型

RSI 周期

ATR SL/TP

ATR 倍数

反向平仓间隔过滤

最大滑点

Magic Number

可选风险百分比

💡 总结

EA专注于核心：

清晰趋势信号。稳定确认。智能风险管理。