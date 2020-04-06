Moving Average Crossover with RSI
- 专家
- Rowan Stephan Buys
- 版本: 1.0
- 激活: 10
⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — 一个简洁、可靠、真正有效的趋势交易系统
想要一个简单、纪律性强、真正有效、且没有多余复杂性的EA？
这个EA专为需要清晰趋势信号、强势确认以及能够适应市场变化的风险管理的交易者打造。
MA Crossover + RSI EA 将经典趋势跟随策略与动能确认相结合，为您提供高质量信号、更少误判，以及在任何品种与周期上的全自动执行。
🚀 交易者选择这个EA的原因
1️⃣ 简洁可靠的趋势入场
EA通过可自定义的快/慢均线（SMA、EMA、SMMA、LWMA）识别趋势转折。
只执行真正有效的信号——拒绝猜测，拒绝“或许”。
2️⃣ RSI 确认 = 更高准确度
在开仓之前，RSI必须确认趋势方向：
仅在 RSI > 50 时买入
仅在 RSI < 50 时卖出
此过滤器有效减少震荡行情中的噪音和弱势反转。
3️⃣ 内置自适应风险管理
提供两种风格：
ATR 动态 SL/TP（波动率模式）
使用 ATR 动态计算止损和止盈——适合不断变化的市场。
均线反向交叉平仓（趋势模式）
完全不使用固定 SL/TP：
仅在反向 MA 交叉出现时平仓，最大化趋势利润。
4️⃣ 高度灵活的可控性
可自定义以下要素：
均线周期 + 类型
RSI 周期
ATR 参数
滑点控制
趋势模式下的平仓过滤
固定手数或基于风险百分比
可用于：剥头皮、日内、波段，或策略回测。
📌 策略工作原理
仅在以下条件同时满足时开仓：
✔️ 买入
快线向上穿越慢线
RSI > 50
✔️ 卖出
快线向下穿越慢线
RSI < 50
交易管理方式由您决定：
ATR SL/TP： 动态波动率管理
反向交叉平仓： 无固定止损/止盈，纯趋势跟随
🎯 适合希望获得以下优势的交易者：
纪律化的趋势系统
高质量信号 + RSI 动能确认
最小化人工干预的自动化交易
适用于所有市场的灵活风险工具
跨品种与周期稳定运行的策略
⚙️ 参数概览
固定手数
快/慢均线周期
均线类型
RSI 周期
ATR SL/TP
ATR 倍数
反向平仓间隔过滤
最大滑点
Magic Number
可选风险百分比
💡 总结
EA专注于核心：
清晰趋势信号。稳定确认。智能风险管理。