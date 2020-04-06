Moving Average Crossover with RSI

Moving Average Crossover + RSI EA — 一个简洁、可靠、真正有效的趋势交易系统
想要一个简单、纪律性强、真正有效、且没有多余复杂性的EA？
这个EA专为需要清晰趋势信号、强势确认以及能够适应市场变化的风险管理的交易者打造。

MA Crossover + RSI EA 将经典趋势跟随策略与动能确认相结合，为您提供高质量信号、更少误判，以及在任何品种与周期上的全自动执行。

🚀 交易者选择这个EA的原因

1️⃣ 简洁可靠的趋势入场
EA通过可自定义的快/慢均线（SMA、EMA、SMMA、LWMA）识别趋势转折。
只执行真正有效的信号——拒绝猜测，拒绝“或许”。

2️⃣ RSI 确认 = 更高准确度
在开仓之前，RSI必须确认趋势方向：

仅在 RSI > 50 时买入
仅在 RSI < 50 时卖出

此过滤器有效减少震荡行情中的噪音和弱势反转。

3️⃣ 内置自适应风险管理
提供两种风格：

ATR 动态 SL/TP（波动率模式）
使用 ATR 动态计算止损和止盈——适合不断变化的市场。

均线反向交叉平仓（趋势模式）
完全不使用固定 SL/TP：
仅在反向 MA 交叉出现时平仓，最大化趋势利润。

4️⃣ 高度灵活的可控性
可自定义以下要素：

均线周期 + 类型
RSI 周期
ATR 参数
滑点控制
趋势模式下的平仓过滤
固定手数或基于风险百分比

可用于：剥头皮、日内、波段，或策略回测。

📌 策略工作原理

仅在以下条件同时满足时开仓：

✔️ 买入
快线向上穿越慢线
RSI > 50

✔️ 卖出
快线向下穿越慢线
RSI < 50

交易管理方式由您决定：

ATR SL/TP： 动态波动率管理
反向交叉平仓： 无固定止损/止盈，纯趋势跟随

🎯 适合希望获得以下优势的交易者：
纪律化的趋势系统
高质量信号 + RSI 动能确认
最小化人工干预的自动化交易
适用于所有市场的灵活风险工具
跨品种与周期稳定运行的策略

⚙️ 参数概览
固定手数
快/慢均线周期
均线类型
RSI 周期
ATR SL/TP
ATR 倍数
反向平仓间隔过滤
最大滑点
Magic Number
可选风险百分比

💡 总结
EA专注于核心：
清晰趋势信号。稳定确认。智能风险管理。


    推荐产品
    Grid EA with Smart mode
    Dmitriy Tyunin
    专家
    The Grid EA (with smart mode) is based on a strategy with a dynamic grid channel that can withstand long absence of rollback. The robot can be used for trading any instruments after a proper optimization. With default parameters, it is recommended for: EURUSD, EURJPY, CADJPY, GBPUSD NZDUSD. Monitoring of EA trading:  https://www.mql5.com/ru/signals/538873 Key Features Fully automated trading Customizable deposit protection Forced order closing and planned trade pauses Virtual Take profit and St
    Ichimoku 3D
    Anton Karabeinikov
    专家
    一木3D 该Ea交易基于Ichimoku指标，使用3个老屏幕的原理。 此Ea交易有4种类型的开仓交易: 1是当有相同的买入或卖出信号3时间帧 2-这是2个时间框架具有相同的买入信号，1个时间框架具有相同的卖出信号，反之亦然 3-这是当1时间框架是买入信号，2时间框架是卖出信号，反之亦然 4-这是当1时间帧信号买入平均时间帧卖出和3时间帧买入 魔法=2021 "Ichimoku"指标设置 Tenkan=9; 客君=26; Senkou=52; 经典退出=真; "设置资金管理"; 固定百分比=1; 1选项=true; SL=100; TP=450; 2选项=true; SL=150; TP=450; 3选项=true; SL=150; TP=450; 4选项=true; SL=150; TP=450; 平均时间周期=240; 较高时间段的周期=1440;
    Turbo Scalper PRO
    Leven Yavorov
    专家
    This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
    IRobot Alligators
    Paranchai Tensit
    专家
    IRobot Alligators is an Expert Advisor based on the chaos theory and the Alligator technical indicator. This expert advisor consists of three lines, overlaid on a price chart, that represent the jaw, the teeth and the lips of the Alligator. It was designed to help confirm that a trend is in effect and in what direction. As with all moving averages, the shortest one (green) moves first, followed by the middle (red) and then longer average (blue). If the three lines are entwined, then the Alligato
    Bar Boss
    Iurii Tokman
    5 (1)
    专家
    Bar Boss   Expert   Advisor 使用 FletBoxPush 指标来分析市场并确定交易信号。该指标内置于“EA 交易”中，不需要在图表上额外安装。交易发生在定义为平台边界的水平上。使用损失限制。 顾问设置说明 TimeFrames - 图表周期，指标设置 颜色 - 定义为平面的价格区域的颜色，为指标设置 矩形 - 显示定义为平坦的价格区域，为指标设置 手数 - 起始交易量 MagicNumber - 订单的幻数 Count_LOSS - 连续亏损交易的数量，之后将设置为零利润（退出为零） FlatPips - 以点为单位确定平台，设置指标 FlatBars - 用于确定平面的柱数限制，为指标设置 MinBarsClosedOutside - 收盘价固定在特定平面水平之上/之下的柱数 CoefficientLot - 亏损后后续交易手数的乘数 CoefficientTakeProfit - 根据确定的平台的通道宽度计算的利润乘数 PercentLoss - 损失百分比，如果顾问带来的总损失低于此值，交易停止，该值必须设置为负数，例如：-33.3 顾问如何工作
    EA140 MultiFX CrossFire MA
    Jose Francisco Flores Rojas
    专家
    The MultiFX CrossFire MA is an Expert Advisor designed to trade with high precision using the 20-period Simple Moving Average (SMA) channel . The main trading logic is based on: Buy entry : when the candle crosses from below the lower boundary of the 20 SMA and then breaks through the upper boundary, the EA opens a long position. Sell entry : when the candle crosses from above the upper boundary of the 20 SMA and then breaks through the lower boundary, the EA opens a short position. If the marke
    MACD Momentum Pro MT4 Hma Wma Trend ADX
    Adam Benjamin Kildare
    专家
    SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! MACD Momentum Pro is a professional, fully-customisable Expert Advisor that uses closed-bar MACD crossovers, confirms trend with HMA/WMA, and filters with ADX . It’s simple to run in the MetaTrader 4 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed cash amount or a percent; lots auto-c
    EA Macd Martingale
    Zafar Iqbal Sheraslam
    专家
    Creating a trading strategy using the Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator can be a powerful tool for traders looking to identify trends and potential entry/exit points in the financial markets. Here's a simple MACD-based trading strategy: Strategy Name: MACD Trend-Following Strategy Timeframe: This strategy can be applied to various timeframes, but it's commonly used on daily or 4-hour charts. Indicators: MACD (Moving Average Convergence Divergence): This consists of three com
    JumpLump
    Olga Zhdanova
    专家
    對您利潤豐厚的專家顧問組合來說是一個很好的補充。該策略基於在特定時間段內突破已構建水平的算法。 EA 有一個固定的止損，允許您保持最小的回撤。 使用報價數據套件對所有報價進行測試，並使用最接近的真實交易條件，觀看視頻。 前 10 位買家的價格為 75 美元（請在評論中發布您的報告） 推薦：低點差的優秀 ECN 經紀商。 推薦貨幣對 EURUSD。可以使用其他貨幣對，例如 GBPUSD 和 USDJPY。 評論中的設置文件。 如有任何問題，請聯繫您的私信！ 我很樂意為您提供幫助！ 在 M1 上為上面列出的貨幣對安裝“EA 交易”，加載設置文件。 請務必通知我交易結果！ 在交易中不使用危險（有毒）的交易方式導致整個存款（鞅，網格，套利等）的急劇損失； 每筆交易都有止損和止盈以保護您的存款；
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    专家
    GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
    Fibonacci System
    Maksim Neimerik
    专家
    The system applies Fibo levels. Apart from basic Fibo levels (23.6; 38.2; 50.0; 61.8; 100.0;), the EA features custom levels (34.0; 36.0; 64.0; 66.0;). You can decide the levels trading is to be performed from. Sample trade: when the market is bullish and the price rolls back to the levels (as we remember, we select the levels on our own), the EA opens buy orders. The opposite is true for sell orders. The EA can work in three modes. Each of the modes is a separate Fibo levels construction method
    Simply System Trend Line
    Szymon Palczynski
    5 (1)
    专家
    I personally love trading robots, but there are many situations where semi-auto trading is superior to automation. The system is very simple and effective.  Trend lines are typically used with price charts, however they can also be used with a range of technical analysis charts such as CCI and RSI.  What is the trend line?  Trend line is a bounding line for the price movement. It is formed when a diagonal line can be drawn between a minimum of three or more price pivot points. A line can be
    Indicement MT4
    Profalgo Limited
    5 (2)
    专家
    歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT 將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該
    Night Rocker EA
    Sergey Sobakin
    1 (1)
    专家
    Night Rocker EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD pairs. Period M15.   The internal control system for workin
    EA123 Snipper MACD
    Jose Francisco Flores Rojas
    专家
    MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
    Big Deal
    Ong Wee Kiat
    专家
    An automated Expert Advisor that uses Price action techniques. It is developed and tested repeatedly. It is the only EA in the market that has passed 29 years of backtesting from 1990 to 2019. Recommendation: EURUSD 1hr timeframe Use the settings found on the comment page. You can play around with the settings like the deposits and lots. Do not change the take profit and stoploss settings.
    Artificial Neural Network Plus
    Vladimir Tkach
    3.67 (3)
    专家
    The Expert Advisor trades the signals from an artificial neural network with one hidden layer. Presence of a signal is checked at the closing of the specified period. MAIN PARAMETERS Net option - setting the order grid. When placing a market (not pending, Pending order offset=0 ) order according to a signal, the grid order is set. The following direction are available: follow the trend , against the treand and both directions . The number of placed orders is taken from the ...maximum deals with
    The Last Fractals MT4
    Marta Gonzalez
    专家
    The Last Fractals , is a trading system that uses fractals to determine market corrections. The Last Fractals, is a system that detects an entry point and initiates an operational algorithm. This algorithm is different if the input is correct or wrong. From the inputs you can control the initial loting of the algorithm, if the trade goes against you the lotage is maintained, but if it goes in your favor the lotage is increased to improve your profit. You can download the demo and test it you
    MelBar HedgeScalper RoboTrader
    Hakimi Bin Abdul Jabar
    专家
    The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
    VolnaFX
    Roman Meskhidze
    4.67 (15)
    专家
    LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
    Dynamic Swing EURUSD
    Kenji Yamamura
    专家
    This Expert Advisor is a trading strategy targeting the EURUSD on the 1-hour chart. It is based on entry and exit reversals using specific technical indicators and performs trend-following trades.   I don’t want to rely on just one EA; I want to build a portfolio and diversify my risks..." If that sounds like you, this EA is perfect for your needs. This EA is designed with portfolio management in mind, making it an excellent complement to other EAs to achieve stable performance.   The Benefit of
    MACD Trading
    Matthieu Jean Baptiste Wambergue
    专家
    Get the MT5 version here ! Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol m
    CB Midnight Volatile
    Cong Li Tang
    专家
    This EA trades a narrow range at night. At the top and bottom of the range, the EA will try to generate trades in the opposite direction. To open suitable trades, the Expert Advisor uses several indicators and analyzes several timeframes. In order to maintain the quality of the EA, we may choose to stop selling new licenses at any time. Current price $50 , finally price will be $499. By prioritising quality over quantity, we are able to ensure that the product remains a reliable and effectiv
    Grid Extractor
    Facundo Sebastian Pereira
    专家
    Initial promotion, next 10 activations at 50% off Grid Extractor is a multi-currency expert who operates the market with an optimized Martingale strategy. The robot does not analyze the market to trade. Its strength is to have a command interface to manage the bot according to the trader's criteria. The expert has several adjustment points, which allows to maintain the advantages of the Martingale strategy, but reducing the exposure of the account that a classic martingale produces. The impor
    MACD Strategy EA MT4
    Biswarup Banerjee
    专家
    MACD Strategy EA MT4 是一款为MetaTrader 4设计的先进自动交易工具，通过利用移动平均线收敛-发散（MACD）指标捕捉市场趋势。该EA根据MACD线在信号线上方或下方交叉的情况开仓交易，分别触发买入或卖出信号，确保通过预定义的MACD策略高效管理交易。经过广泛回测，它提供精确的进场方法、灵活的出场规则和高级风险管理，占用最少的系统资源以实现高效的交易执行。 该系统包括用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板显示开放交易、账户净值和系统指标，而直观的输入菜单使配置变得简单。所有设置均提供详细文档。 有关详细文档： 常规设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件 您可以在这里下载MT5版本： MACD Strategy EA MT5 主要功能： MACD交易系统，参数（快速EMA、慢速EMA、信号周期）完全可定制 支持多个时间框架，交易灵活 多种风险管理选项：止损、止盈、跟踪止损 高级仓位规模管理和回撤保护 时间/日期过滤器，控制交易时段 实时监控仪表板 弹出窗口、电子邮件和推送通知 与MQL5 VPS兼容，支
    Portfolio Xau Gold Breaker
    Maged Ait Abbi
    专家
    特别推出促销 下一个价格 : $330 （现价仅剩 3 份） Portfolio XAU Gold Breaker Expert Advisor 是一款全自动外汇交易机器人，设计用于 XAUUSD、XAUEUR、XAGUSD 货币对，也可针对其他货币对进行优化。 基于突破价格水平和市场时间的策略，这个强大而强大的 EA 使用挂单和市价单的组合来利用每个市场条件 - 每个入场点都是使用基于分析图表上价格的变动。 Algotrading 成功的秘诀是拥有代表您进行交易的策略组合，没有一个策略可以永远盈利，这就是为什么我们创建了这个由多个同时交易的策略组成的 EA，您不需要不是和一个士兵打仗，你要和一支军队一起去。  该交易系统适合有经验的交易者和初学者。 EA 包括针对高点差的保护，并允许您以固定或自动手数进行交易。                                                                                                                          这是一位平均每月
    Elliot Waves Tracker
    Irina Cherkashina
    专家
    This universal expert advisor is based on our own Algorithm, which is based on effective and time-tested Elliot Wave Theory.  This   expert advisor   is ideal for working both on a flat and during sharp or protracted trend movements (thanks to the Martingale method, according to which averaging positions are opened in accordance with the multiplier and distance set in the settings for accepting a new signal). ATTENTION! CAREFULLY STUDY THE OPERATING PRINCIPLE AND AVAILABLE SETTINGS OF THE EXPER
    Golden Pandel EA
    Norbert, Leonc Pandel
    专家
    ️ Warning : Before purchasing the robot, make sure you have a broker with a very low spread (between 2 and 10 points maximum, either fixed or not exceeding 10). This is a critical requirement to maximize the performance of this robot specialized in trading gold. GoldenPandel is exclusively designed for the gold market (XAU/USD). This trading robot can become a game-changer, transforming your trading experience and enhancing your results. Its precise and optimized algorithm is tailored to levera
    Advanced Rsi Grid Hedge
    Cesar Napoleon Guio Martinez
    4.67 (3)
    专家
    Advanced RSI Grid Hedge is an Expert Advisor that identifies short-term price reversals within overbought and oversold zones, while aligning trades with the main market trend. The system applies a grid-based hedging mechanism and does not use martingale or averaging. It uses two RSI indicators combined with a built-in trend filter to determine entry conditions under specific technical setups. Main Features Grid hedging system without martingale Dual RSI confirmation (main and secondary) Optional
    ATR Bands Bounce EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    专家
    • Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. ATR Bands Bounce EA – A Customizable Strategy for Your Trading Needs This Expert Advisor (EA) is designed to implement a flexible trading strategy based on the Average True Range (ATR) and a Moving Average (MA) as its foundatio
    该产品的买家也购买
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    专家
    Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    专家
    介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    专家
    Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    专家
    Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    专家
    AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    专家
    Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    专家
    量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    专家
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.73 (30)
    专家
    ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
    Trend AI EA
    Ramil Minniakhmetov
    4.85 (40)
    专家
    Trend Ai EA 旨在与 Trend Ai 指标配合使用，该指标会结合趋势识别、可操作的入场点和反转警报，自行进行市场分析，并自动接收指标的所有信号！该 EA 包含一系列完全可调的外部参数，允许交易者根据自己的选择定制 EA。 一旦出现绿点，EA 就会准备买入交易。一旦出现蓝色箭头确认上涨趋势，EA 就会在下一个 K 线下单买入。如果市场反转，EA 将采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。如果出现相反信号，并且图表上出现红点，EA 将准备卖出；一旦出现红色箭头，EA 就会在下一个 K 线下单卖出，并采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。 交易对和时间范围： 此 EA 适用于所有上市资产、期货、股票、外汇、商品、加密货币或指数。它适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd，在 m15 或更高时间框架（例如 H1）上可获得更高的准确性。 --------------------------------------------------------------------------
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    专家
    智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
    Scalp Unscalp MT4
    Connor Michael Woodson
    3.5 (4)
    专家
    Scalp Unscalp 是一个短期双向剥头皮系统，旨在通过高度精准的进场快速获取利润。 Scalp Unscalp 实时信号即将推出！当前价格将会上涨。限时价格 99 美元 无网格，无马丁策略。每笔交易独立进行 提供固定止损，搭配虚拟动态追踪止损系统 交互式交易面板和精确的手数设置 推荐设置 图表：EURUSD，GBPUSD，USDCHF，AUDUSD 时间框架：H1 输入参数 手数计算方式 - 选择自动手数或固定手数 固定手数 - 固定的交易手数 自动手数 - 每此金额账户货币对应 0.01 手 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差 自动检测 GMT - 自动计算你所在经纪商的 GMT 偏移 禁用周末持仓 - 启用或禁用 自定义止损 - 输入止损数值 魔术数字 - 每个订单的魔术编号 备注 - 订单备注
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    专家
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    专家
    道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    专家
    AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
    DCA CycleMax
    Jin Sangun
    专家
    DCA CYCLEMAX 介绍 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概述 DCA CYCLEMAX 是一个功能强大且专为在市场上显示出强烈单向趋势的资产而优化的半自动网格交易程序 (EA)。 它特别适用于黄金（GOLD）、纳斯达克100（NS100）和加密货币等具有高波动性且稳步呈现单向趋势的资产。 利用 DCA（定投）策略，该系统在管理损失风险的同时，逐步对资产进行管理。 该 EA 策略性地设计了进入区间，在趋势持续时通过网格方式打开多个头寸，并包括手动入场和手动止盈功能，当达到预定目标时自动平仓。 在横盘时，DCA CycleMax EA 可以与反向操作的 DCA CycleMax Hedge EA 搭配使用，以实现更有效的应用。 DCA CYCLEMAX 提升了网格交易系统，具有特定的入场次数、自定义头寸大小设置以及通过对短期头寸的对冲功能，从而增强
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    专家
    The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    专家
    Ziwox fundamental trader Ziwox Fundamental Trader 是一款交易助手，可帮助金融市场交易者根据 EA 信息数据做出明智的决策。该 EA 使用在线资源来获取所有必要信息，例如货币的基本面偏差、实时零售交易者对货币对的情绪比率、银行和机构预测、COT 报告数据以及复杂 EA 面板中的其他数据。简而言之，它是一个集成的外汇数据源和信息，可帮助手动交易者做出更好的决策。 除此之外，这是一个完整的基本机器人交易，它使用这些数据根据货币基本偏差和技术数据自动交易对 EA 组件： 阅读 EA 组件，然后阅读以下内容 您交易所需的所有必要信息都在这里收集为一组集成到数据面板中的外汇数据流组件。 每个组件单独充当交易辅助指标或解释性市场报告，以帮助交易者做出决策。 这些组件提供了一个前景，但所有组件的协同作用形成了一个集成的决策辅助系统输出，帮助交易者通过买入、卖出或等待决策来改善交易结果。机构、对冲基金和银行持有大量的市场流动性，它们可以驱动市场并建立趋势。他们是市场流动性最常见的持有者，并且了解散户交易者的头寸和流动性地图。 使用所有这些组件并保持智能货
    HFT Prop Firm EA
    Dilwyn Tng
    4.97 (632)
    专家
    HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    专家
    Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    专家
    24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
    SNeox AI
    Anastasiya Morozova
    专家
    SNeox AI 是一款自动化多货币交易机器人，用于在外汇市场进行稳定的长期交易。 该投资顾问采用成熟的算法分析市场价格和波动性，专注于在可控风险下进行谨慎交易。 注意！ 新年促销：前 15 名顾客 - 99 美元 接下来 15 件 - 159 美元 最终价格：229 美元 赶紧抓住这个机会！ MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 交易工具： EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD USDCAD USDCHF 该机器人能够同时处理多个货币对，从而实现交易操作的多元化。 运作原理： 缺乏鞅 缺乏平均值 缺乏锁定 缺乏订单网格 所有交易均基于专有算法进行，该算法分析当前市场状况，而不使用激进的资金管理方法。 顾问功能： 准确的价格和市场波动性分析 针对高订单执行速度进行了优化 专注于最大限度地减少回撤 设置简便，无需持续监控 适用于“设置好就不用管”的形式 推荐用于： 长期自动化交易 可在真实账户和模拟账户上使用 负责执行市场交易的账户
    GoldMiner mt4 pro
    Van Hoa Nguyen
    专家
    GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    专家
    CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    专家
    AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    专家
    KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.1 (10)
    专家
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (15)
    专家
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
    ThraeX
    Vasile Verdes
    3.6 (5)
    专家
    ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
    Gold Zenith mt4
    Marina Arkhipova
    5 (1)
    专家
    Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith 是面向 XAUUSD（黄金）的强大且自律的算法交易系统。 它 不 使用高风险手法（如网格、马丁等），并且每一笔交易都由 止损 保护。 逻辑：识别 趋势行情 并交易 回撤 ，每个信号只开 一 单。 无需复杂设置——默认参数已为实盘优化：将 EA 拖到图表即可开始交易。 为什么更可靠 安全结构： 无网格、无加倍、无摊平——仅按纪律性入场并设置 SL。 入场纪律： 一信号 → 一持仓。 聚焦 XAUUSD： 逻辑针对黄金在 M5 周期的波动特性精调。 少见优势（黄金）： 固定 TP:SL = 1:1 。 一次 TP 盈利可覆盖一次 SL 亏损，便于控制回撤与规划收益。 限量价格 当前价格仅限 5 份 。之后价格 将上调 。 立即以优惠价格入手 Gold Zenith 。 Live signal 运行环境与用法 交易品种： XAUUSD 周期： M5 账户类型： ECN / RAW / RAZOR（非强制，但点差越低越好） 运行时间： 全天
    作者的更多信息
    Anchored VWAP with STD Deviation Bands
    Rowan Stephan Buys
    指标
    锚定VWAP (AVWAP) 与标准差带 – MT5 通过精确的锚定VWAP和动态标准差带，显著提升您的交易水平。该工具专为追求速度、清晰度和实用市场洞察的交易者设计，无论是日内交易、波段交易还是算法交易，都能提供强大支持。 主要功能： 多重锚点设置： 可添加无限数量的VWAP，自定义起始日期和时间，方便跟踪不同时间段的市场表现。 高级标准差带： 每个VWAP可添加最多三条标准差带，倍数可自由调整，实现精准波动率分析，辅助识别潜在支撑和阻力区域。 实时市场洞察： 直观显示关键趋势、支撑/阻力水平及可能的反转点，帮助交易者快速做出决策。 直观操作界面： 设计简洁美观，操作方便，能够在高波动市场中迅速判断交易机会，提高操作效率。 为什么交易者选择它： 结合专业级分析工具与简洁易用的界面，使其成为任何交易策略的理想搭档。通过更加清晰的市场洞察，提升交易决策的准确性，实现长期稳定盈利。
    FREE
    Hull Moving Average or HMA for MT5
    Rowan Stephan Buys
    指标
    Hull移动平均线（HMA）MT5版——高速、平滑、近乎零滞后的专业趋势指标 Hull移动平均线（HMA）是一款为MT5平台打造的高性能趋势分析指标。它能够在保持极度平滑的同时实现接近零滞后的响应速度，比传统的SMA、EMA或WMA更快、更精准地反映市场方向变化，并有效过滤噪音，特别适合剥头皮交易者和日内交易者使用。 该指标基于高效的加权移动平均算法，严格按照Alan Hull公式计算，输出真实、稳定且不重绘的趋势线，让交易者能够清晰识别趋势的加速、减速、反转与延续。HMA不仅运行轻量、绘图顺畅，还兼容EA，可通过iCustom轻松调用。 核心优势 几乎零滞后的即时趋势响应 曲线极度平滑，噪音过滤效果优秀 比SMA/EMA/WMA更精准、更快速 完全不重绘，EA友好，可用于自动化策略 适用于所有交易品种：外汇、黄金、指数、加密货币等 适用场景 趋势方向识别、顺势入场、回调买卖点、反转信号、离场确认、自动化策略开发等。 这是一款干净、稳定、快速的HMA指标，专为追求精准和效率的专业交易者打造。
    FREE
    Anchored VWAP for MT5
    Rowan Stephan Buys
    指标
    MT5 专用 Anchored VWAP (AVWAP) Anchored VWAP 是一款功能强大的 MT5 指标，可以在单个图表上轻松添加多条 Anchored VWAP 线，并精确设置每条线的日期和时间锚点。该指标专为希望快速、清晰、灵活分析关键价格水平的交易者设计，使交易者能够直观把握市场趋势和潜在支撑/阻力位置。无论是日内交易还是波段交易，Anchored VWAP 都能为您提供准确参考，帮助您做出更有信心的交易决策。 主要功能与优势: 支持每个图表锚定多条 VWAP，方便同时跟踪不同时间点的重要价格水平 每条线均可自定义开始日期和时间，灵活适应多种交易策略 操作界面直观友好，即使新手也能快速上手 通过分析趋势和动态支撑/阻力，帮助发现潜在交易机会 提供清晰信号，简化交易决策过程，无需复杂计算 您可以通过完整 EA 自动化 Anchored VWAP 策略，实现交易策略执行的高效自动化，节省时间并提升交易效率: https://www.mql5.com/en/market/product/156780 字符数（不含空格）已超过 MQL5 最低要求。
    FREE
    AVWAP Sniper
    Rowan Stephan Buys
    专家
    AVWAP Sniper – EA 描述 AVWAP Sniper EA 结合 Anchored VWAP 水平、移动平均方向和 MFI 控制，自动识别高概率交易机会。每个信号仅开一笔交易，有助于控制风险并充分利用市场明确机会。 自定义指标: Anchored VWAP 已完全整合于 EA，可选免费下载: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site 风险管理: Max Risk Percentage 限制账户风险，ATR 动态计算止损和止盈，适应市场波动。 唯一 Magic Number: 保障多 EA 同时运行时不发生交易冲突。 EA 仅在符合高概率条件时交易，包括 VWAP 水平、MA 方向和 MFI。VWAP Anchor Start Point 可设置分析和交易起点，确保 AVWAP 计算与交易策略和会话一致。
    AVWAP Machine Gun
    Rowan Stephan Buys
    专家
    AVWAP Machine Gun – EA 描述 AVWAP Machine Gun 将锚定 VWAP 分析的精度与移动平均趋势过滤器、MFI 确认和基于 ATR 的波动性管理相结合，提供高概率、多次入场的交易引擎。 本 EA 专为希望在强劲行情中分批建仓、不错过关键机会的交易者设计——当动量与机构级信号一致时，每根 K 线可开多个交易。 锚定 VWAP 引擎 本 EA 使用自定义锚定 VWAP 指标提供方向偏向和动态支撑/阻力区。 指标已完全集成，但可下载以便可视化参考（免费）： 下载链接 核心功能 多次入场模式：在强信号下，每根 K 线可开多个交易。 基于 AVWAP 的趋势和反转检测。 移动平均趋势过滤。 基于成交量的 MFI 确认。 动态波动性止损与目标。 完全的仓位方向控制。 精准风险管理。 Magic Number 隔离。 Kill Switch 按钮，可即时关闭所有交易 。
    AVWAP Bands Scalper
    Rowan Stephan Buys
    专家
    AVWAP Bands Scalper 使用 AVWAP Bands Scalper 解锁高精度交易。这是一款为剥头皮及日内交易者打造的全自动智能交易系统（EA），利用锚定成交量加权平均价（AVWAP）以及自定义标准差通道来识别高概率买卖机会。 核心功能： 集成自定义指标： EA 完全集成 AVWAP + StdDev Bands 指标，用于所有进场、止损和止盈计算。 下载用于图表显示与监控的指标： https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site 多场景交易逻辑： EA 根据最新收盘价相对于 AVWAP 及其标准差通道的位置，动态识别三种买入场景与三种卖出场景。 买入场景： 收盘价高于 VWAP → 做多，目标 +2SD。 收盘价在 –1SD 与 VWAP 之间 → 做多，目标 +1SD。 收盘价在 –2SD 与 –1SD 之间 → 做多，目标 VWAP。 卖出场景： 收盘价低于 VWAP → 做空，目标 –2SD。 收盘价在 +1SD 与 VWAP 之间 → 做空，目标 –1SD。 收盘价在 +2SD 与 +1SD
    Moving Average Surfer
    Rowan Stephan Buys
    专家
    Moving Average Surfer – MT5 精准趋势捕捉系统 使用 Moving Average Surfer 乘风破浪，这款 EA 专为追求精准、高效与自动风险管理的交易者打造。它结合快速与慢速移动平均线的趋势洞察，并加入高级市场过滤器，用于识别高概率交易机会。 主要功能： 双移动平均线分析： 利用快/慢 MA 判断市场方向，提高交易精确度。 集成 RSI 过滤： 提供动能验证，避免低质量交易并保持与趋势一致。 动态风险管理： 可自定义的最大风险百分比与自适应手数保护资金安全。 灵活的交易方向控制： 可选择只做多、只做空或双向交易。 基于 ATR 的止损/止盈： 自动计算 SL 与 TP，适用于各种市场环境。 自定义时间周期： 适配任何周期，从剥头皮到波段交易。 独立 Magic Number： 多图表运行安全稳定。 为何交易者选择 Moving Average Surfer： 它是一款结合趋势判定、动能验证与智能风险控制的全自动EA，适合希望拥有纪律化系统的交易者。所有参数均可调整，既灵活又可靠。 让 Moving Average Surfer 帮你精准捕捉高概率交易
    HMA Crossover
    Rowan Stephan Buys
    专家
    HMA Crossover EA HMA Crossover EA 是一款针对 MetaTrader 5 开发的高精度趋势跟随型智能交易系统（EA），利用动态、灵敏的 Hull Moving Average（HMA）来识别潜在交易机会。通过将快速 HMA 与较慢的 HMA 结合，EA 扫描市场中可能出现的趋势变化，帮助交易者在保持严格风险管理的同时抓住潜在的方向性行情。 主要功能： 动态 HMA 交叉检测： EA 监控快、慢 HMA 的交叉，以识别趋势变化并生成交易信号。 基于 ATR 的止损与止盈： 每笔交易都使用 Average True Range（ATR）计算自适应止损与止盈，以适应当前市场波动。 智能手数管理： 支持用户定义的固定手数，但在账户余额或可用保证金偏低时会自动调整，以确保严格的风险控制。 灵活的交易方向： 支持只做多、只做空或双向交易，以适应不同策略需求。 性能优化： 仅计算最近两个已收盘K线的数据，在小周期和大历史数据下依旧保持高效运行。 安全稳定： 内置风险控制机制，避免过度交易和过高风险，包括最大风险限制以及对已有持仓的考虑。 HMA Crossover
    筛选:
    无评论
    回复评论