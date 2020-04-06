⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — シンプルで信頼できる、本当に機能するトレンドシステム

余計な複雑さのない、シンプルで規律的かつ効果的なEAを探していますか？

このEAは、明確なトレンドエントリー、強力な確認、そして市場に適応するスマートなリスク管理を求めるトレーダー向けに設計されています。

MA Crossover + RSI EAは、古典的なトレンドフォローにモメンタム確認を組み合わせ、高品質なシグナルと自動化された取引を実現します。

🚀 選ばれる理由

1️⃣ クリーンで信頼性の高いトレンドエントリー

カスタム可能な高速/低速MAでトレンド転換を検出。

2️⃣ RSI確認 = 高精度

RSI > 50 のときのみ買い

RSI < 50 のときのみ売り

3️⃣ 適応型リスク管理

ATR SL/TP: 動的ボラティリティ

反対クロスで決済: トレンドを最大化

4️⃣ 完全な柔軟性

MA

RSI

ATR

スリッページ

トレンド決済フィルター

固定ロットまたは%リスク

📌 仕組み

✔️ 買い

高速MAが上抜け

RSI > 50

✔️ 売り

高速MAが下抜け

RSI < 50

🎯 対象ユーザー

規律あるトレンドシステムを求める人

高品質シグナル

最小限の監視で自動化したい人

⚙️ パラメータ

固定ロット

MA期間

MAタイプ

RSI期間

ATR

マルチプライヤー

スリッページ

Magic Number

リスク%

💡 まとめ

必要なものだけ：

明確なシグナル、確実な確認、スマートなリスク管理。