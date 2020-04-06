Moving Average Crossover with RSI

Moving Average Crossover + RSI EA — シンプルで信頼できる、本当に機能するトレンドシステム
余計な複雑さのない、シンプルで規律的かつ効果的なEAを探していますか？
このEAは、明確なトレンドエントリー、強力な確認、そして市場に適応するスマートなリスク管理を求めるトレーダー向けに設計されています。

MA Crossover + RSI EAは、古典的なトレンドフォローにモメンタム確認を組み合わせ、高品質なシグナルと自動化された取引を実現します。

🚀 選ばれる理由

1️⃣ クリーンで信頼性の高いトレンドエントリー
カスタム可能な高速/低速MAでトレンド転換を検出。

2️⃣ RSI確認 = 高精度
RSI > 50 のときのみ買い
RSI < 50 のときのみ売り

3️⃣ 適応型リスク管理
ATR SL/TP: 動的ボラティリティ
反対クロスで決済: トレンドを最大化

4️⃣ 完全な柔軟性
MA
RSI
ATR
スリッページ
トレンド決済フィルター
固定ロットまたは%リスク

📌 仕組み

✔️ 買い
高速MAが上抜け
RSI > 50

✔️ 売り
高速MAが下抜け
RSI < 50

🎯 対象ユーザー
規律あるトレンドシステムを求める人
高品質シグナル
最小限の監視で自動化したい人

⚙️ パラメータ
固定ロット
MA期間
MAタイプ
RSI期間
ATR
マルチプライヤー
スリッページ
Magic Number
リスク%

💡 まとめ
必要なものだけ：
明確なシグナル、確実な確認、スマートなリスク管理。

    おすすめのプロダクト
    Grid EA with Smart mode
    Dmitriy Tyunin
    エキスパート
    The Grid EA (with smart mode) is based on a strategy with a dynamic grid channel that can withstand long absence of rollback. The robot can be used for trading any instruments after a proper optimization. With default parameters, it is recommended for: EURUSD, EURJPY, CADJPY, GBPUSD NZDUSD. Monitoring of EA trading:  https://www.mql5.com/ru/signals/538873 Key Features Fully automated trading Customizable deposit protection Forced order closing and planned trade pauses Virtual Take profit and St
    Ichimoku 3D
    Anton Karabeinikov
    エキスパート
    一目均衡表3 この専門のIchimoku指標の原理を利用した3Elder画面があります。 このExpert Advisorには4種類のオープニングトレードがあります: 1は、3つの時間枠に同じ買いまたは売りシグナルがあるときです 2-これは、2つの時間枠が同じ買いシグナルを持ち、1つの時間枠が同じ売りシグナルを持っている場合、またはその逆の場合です 3-これは、1時間枠が買いシグナルであり、2時間枠が売りシグナルであるか、またはその逆である場合です 4-これは、1時間枠信号が販売する平均時間枠で購入し、3時間枠が購入するときです マジック=2021 "一目均衡表"のインジケーター設定 天観=9; きじゅん=26; センコウ=52; クラシック終了=true; "マネーマネジメントの設定"; 固定パーセンテージ=1; 1オプション=true; SL=100; TP=450; 2オプション=true; SL=150; TP=450; 3オプション=true; SL=150; TP=450; 4オプション=true; SL=150; TP
    Turbo Scalper PRO
    Leven Yavorov
    エキスパート
    This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
    IRobot Alligators
    Paranchai Tensit
    エキスパート
    IRobot Alligators is an Expert Advisor based on the chaos theory and the Alligator technical indicator. This expert advisor consists of three lines, overlaid on a price chart, that represent the jaw, the teeth and the lips of the Alligator. It was designed to help confirm that a trend is in effect and in what direction. As with all moving averages, the shortest one (green) moves first, followed by the middle (red) and then longer average (blue). If the three lines are entwined, then the Alligato
    Bar Boss
    Iurii Tokman
    5 (1)
    エキスパート
    Bar Boss   Expert   Advisorは、FletBoxPushインジケーターを使用して市場を分析し、取引シグナルを決定します。インディケータはエキスパートアドバイザーに組み込まれており、チャートに追加でインストールする必要はありません。取引は、フラットの境界として定義されたレベルのブレイクアウトで行われます。損失の制限が使用されます。 アドバイザ設定の説明 TimeFrames-チャート期間、インジケーターの設定 色-インジケーターの設定であるフラットとして定義された価格領域の色 長方形-インジケーターの設定で、フラットとして定義された価格エリアを表示します ロット-トランザクションの開始ボリューム MagicNumber-注文のマジックナンバー Count_LOSS-ゼロ利益が設定される（ゼロに終了する）後の連続した負けトレードの数 FlatPips-フラットを決定するためのポイントの制限、インジケーターの設定 FlatBars-フラットを決定するためのバーの数の制限、インジケーターの設定 MinBarsClosedOutside-終値が特定のフラットレベルより上
    EA140 MultiFX CrossFire MA
    Jose Francisco Flores Rojas
    エキスパート
    The MultiFX CrossFire MA is an Expert Advisor designed to trade with high precision using the 20-period Simple Moving Average (SMA) channel . The main trading logic is based on: Buy entry : when the candle crosses from below the lower boundary of the 20 SMA and then breaks through the upper boundary, the EA opens a long position. Sell entry : when the candle crosses from above the upper boundary of the 20 SMA and then breaks through the lower boundary, the EA opens a short position. If the marke
    MACD Momentum Pro MT4 Hma Wma Trend ADX
    Adam Benjamin Kildare
    エキスパート
    SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! MACD Momentum Pro is a professional, fully-customisable Expert Advisor that uses closed-bar MACD crossovers, confirms trend with HMA/WMA, and filters with ADX . It’s simple to run in the MetaTrader 4 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed cash amount or a percent; lots auto-c
    EA Macd Martingale
    Zafar Iqbal Sheraslam
    エキスパート
    Creating a trading strategy using the Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator can be a powerful tool for traders looking to identify trends and potential entry/exit points in the financial markets. Here's a simple MACD-based trading strategy: Strategy Name: MACD Trend-Following Strategy Timeframe: This strategy can be applied to various timeframes, but it's commonly used on daily or 4-hour charts. Indicators: MACD (Moving Average Convergence Divergence): This consists of three com
    JumpLump
    Olga Zhdanova
    エキスパート
    エキスパートアドバイザーの有利なポートフォリオへの素晴らしい追加。この戦略は、構築されたレベルを一定期間突破するためのアルゴリズムに基づいています。 EAには固定のStopLossがあり、最小のドローダウンを維持できます。 Tick Data Suiteを使用してすべてのティックでテストされ、可能な限り最も近い実際の取引条件で、ビデオをご覧ください。 最初の10人の購入者の価格$ 75（コメントにレポートを投稿してください） 推奨事項：スプレッドが低く、優れたECNブローカー。 推奨通貨ペアEURUSD。 GBPUSDやUSDJPYなどの他の通貨ペアを使用できます。 コメント内の設定ファイル。 すべての質問については、プライベートメッセージに連絡してください！ 喜んでお手伝いさせていただきます！
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    エキスパート
    GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
    Fibonacci System
    Maksim Neimerik
    エキスパート
    The system applies Fibo levels. Apart from basic Fibo levels (23.6; 38.2; 50.0; 61.8; 100.0;), the EA features custom levels (34.0; 36.0; 64.0; 66.0;). You can decide the levels trading is to be performed from. Sample trade: when the market is bullish and the price rolls back to the levels (as we remember, we select the levels on our own), the EA opens buy orders. The opposite is true for sell orders. The EA can work in three modes. Each of the modes is a separate Fibo levels construction method
    Simply System Trend Line
    Szymon Palczynski
    5 (1)
    エキスパート
    I personally love trading robots, but there are many situations where semi-auto trading is superior to automation. The system is very simple and effective.  Trend lines are typically used with price charts, however they can also be used with a range of technical analysis charts such as CCI and RSI.  What is the trend line?  Trend line is a bounding line for the price movement. It is formed when a diagonal line can be drawn between a minimum of three or more price pivot points. A line can be
    Indicement MT4
    Profalgo Limited
    5 (2)
    エキスパート
    Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、 専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 このシス
    Night Rocker EA
    Sergey Sobakin
    1 (1)
    エキスパート
    Night Rocker EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD pairs. Period M15.   The internal control system for workin
    EA123 Snipper MACD
    Jose Francisco Flores Rojas
    エキスパート
    MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
    Big Deal
    Ong Wee Kiat
    エキスパート
    An automated Expert Advisor that uses Price action techniques. It is developed and tested repeatedly. It is the only EA in the market that has passed 29 years of backtesting from 1990 to 2019. Recommendation: EURUSD 1hr timeframe Use the settings found on the comment page. You can play around with the settings like the deposits and lots. Do not change the take profit and stoploss settings.
    Artificial Neural Network Plus
    Vladimir Tkach
    3.67 (3)
    エキスパート
    The Expert Advisor trades the signals from an artificial neural network with one hidden layer. Presence of a signal is checked at the closing of the specified period. MAIN PARAMETERS Net option - setting the order grid. When placing a market (not pending, Pending order offset=0 ) order according to a signal, the grid order is set. The following direction are available: follow the trend , against the treand and both directions . The number of placed orders is taken from the ...maximum deals with
    The Last Fractals MT4
    Marta Gonzalez
    エキスパート
    The Last Fractals , is a trading system that uses fractals to determine market corrections. The Last Fractals, is a system that detects an entry point and initiates an operational algorithm. This algorithm is different if the input is correct or wrong. From the inputs you can control the initial loting of the algorithm, if the trade goes against you the lotage is maintained, but if it goes in your favor the lotage is increased to improve your profit. You can download the demo and test it you
    MelBar HedgeScalper RoboTrader
    Hakimi Bin Abdul Jabar
    エキスパート
    The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
    VolnaFX
    Roman Meskhidze
    4.67 (15)
    エキスパート
    LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
    Dynamic Swing EURUSD
    Kenji Yamamura
    エキスパート
    This Expert Advisor is a trading strategy targeting the EURUSD on the 1-hour chart. It is based on entry and exit reversals using specific technical indicators and performs trend-following trades.   I don’t want to rely on just one EA; I want to build a portfolio and diversify my risks..." If that sounds like you, this EA is perfect for your needs. This EA is designed with portfolio management in mind, making it an excellent complement to other EAs to achieve stable performance.   The Benefit of
    MACD Trading
    Matthieu Jean Baptiste Wambergue
    エキスパート
    Get the MT5 version here ! Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol m
    CB Midnight Volatile
    Cong Li Tang
    エキスパート
    This EA trades a narrow range at night. At the top and bottom of the range, the EA will try to generate trades in the opposite direction. To open suitable trades, the Expert Advisor uses several indicators and analyzes several timeframes. In order to maintain the quality of the EA, we may choose to stop selling new licenses at any time. Current price $50 , finally price will be $499. By prioritising quality over quantity, we are able to ensure that the product remains a reliable and effectiv
    Grid Extractor
    Facundo Sebastian Pereira
    エキスパート
    Initial promotion, next 10 activations at 50% off Grid Extractor is a multi-currency expert who operates the market with an optimized Martingale strategy. The robot does not analyze the market to trade. Its strength is to have a command interface to manage the bot according to the trader's criteria. The expert has several adjustment points, which allows to maintain the advantages of the Martingale strategy, but reducing the exposure of the account that a classic martingale produces. The impor
    MACD Strategy EA MT4
    Biswarup Banerjee
    エキスパート
    MACD Strategy EA MT4 は、MetaTrader 4専用に設計された高度な自動取引ツールで、移動平均収束拡散（MACD）インジケーターを利用して市場トレンドを活用します。このEAは、MACDラインがシグナルラインを上抜けまたは下抜けする際に取引を開始し、それぞれ買いまたは売りシグナルをトリガーすることで、事前に定義されたMACDベースの戦略に基づいて効率的な取引管理を保証します。広範にバックテストされたこのEAは、正確なエントリー方法、柔軟なエグジットルール、高度なリスク管理を提供し、システムリソースを最小限に抑えながら効率的な取引実行を行います。 このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。 詳細なドキュメントはこちら： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バッ
    Portfolio Xau Gold Breaker
    Maged Ait Abbi
    エキスパート
    Portfolio XAU is a fully automated EA designed to trade  GOLD   only. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators (CCI,ATR). Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2021 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, scalp or hedge. Suitable for any broker conditions. In the near future, the price of the Expert Advisor w
    Elliot Waves Tracker
    Irina Cherkashina
    エキスパート
    This universal expert advisor is based on our own Algorithm, which is based on effective and time-tested Elliot Wave Theory.  This   expert advisor   is ideal for working both on a flat and during sharp or protracted trend movements (thanks to the Martingale method, according to which averaging positions are opened in accordance with the multiplier and distance set in the settings for accepting a new signal). ATTENTION! CAREFULLY STUDY THE OPERATING PRINCIPLE AND AVAILABLE SETTINGS OF THE EXPER
    Golden Pandel EA
    Norbert, Leonc Pandel
    エキスパート
    ️ Warning : Before purchasing the robot, make sure you have a broker with a very low spread (between 2 and 10 points maximum, either fixed or not exceeding 10). This is a critical requirement to maximize the performance of this robot specialized in trading gold. GoldenPandel is exclusively designed for the gold market (XAU/USD). This trading robot can become a game-changer, transforming your trading experience and enhancing your results. Its precise and optimized algorithm is tailored to levera
    Advanced Rsi Grid Hedge
    Cesar Napoleon Guio Martinez
    4.67 (3)
    エキスパート
    Advanced RSI Grid Hedge is an Expert Advisor that identifies short-term price reversals within overbought and oversold zones, while aligning trades with the main market trend. The system applies a grid-based hedging mechanism and does not use martingale or averaging. It uses two RSI indicators combined with a built-in trend filter to determine entry conditions under specific technical setups. Main Features Grid hedging system without martingale Dual RSI confirmation (main and secondary) Optional
    ATR Bands Bounce EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    エキスパート
    • Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. ATR Bands Bounce EA – A Customizable Strategy for Your Trading Needs This Expert Advisor (EA) is designed to implement a flexible trading strategy based on the Average True Range (ATR) and a Moving Average (MA) as its foundatio
    このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    エキスパート
    ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    エキスパート
    Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    エキスパート
    Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    エキスパート
    AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    エキスパート
    Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    エキスパート
    Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    エキスパート
    Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.83 (29)
    エキスパート
    ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
    Trend AI EA
    Ramil Minniakhmetov
    4.76 (41)
    エキスパート
    Trend Ai EAは、Trend Aiインジケーターと連携して動作するように設計されており、トレンド識別と実用的なエントリーポイント、そして反転アラートを組み合わせることで独自の市場分析を行い、インジケーターのすべてのシグナルを完全自動で処理します。EAには、完全に調整可能な多数の外部パラメーターが含まれており、トレーダーは好みに合わせてエキスパートをカスタマイズできます。 緑のドットが表示されるとすぐに、EAは買い注文をエントリーします。上昇トレンドが青い矢印で確認されると、EAは次のローソク足で買い注文をエントリーします。市場が反転した場合、EAはグリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。反対のシグナルが現れ、チャートに赤いドットが表示された場合、EAは売り注文をエントリーし、赤い矢印が続くとすぐに、EAは次のローソク足で売り注文をエントリーし、グリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。 通貨ペアと時間枠： このEAは、上場されているすべての資産、先物、株式、外国為替、コモディティ、暗号通貨、指数で使用できます。xauusd、eurusd、gbpu
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    エキスパート
    2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    エキスパート
    超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    エキスパート
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    エキスパート
    Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    エキスパート
    Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
    Scalp Unscalp MT4
    Connor Michael Woodson
    3.5 (4)
    エキスパート
    Scalp Unscalpは、非常に正確なエントリーから素早く利益を得ることを目的とした短期の双方向スキャルピングシステムです。 Scalp Unscalpのライブシグナルが近日公開！現在の価格は今後値上げ予定。期間限定価格 99 USD グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引は個別にエントリー 固定ストップロス利用可能、仮想の動的トレーリングストップシステム付き インタラクティブな取引パネルと正確なロットサイズ設定 推奨設定 チャート：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間足：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この金額の口座通貨あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開くために許可される最大スプレッドを設定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 週末保有の無効化 - 有効または無効 カスタムストップロス - ストップロスの入力 マジックナンバー - 各注文に対するマジックナンバー コメント - 注文コメント
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    エキスパート
    AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    エキスパート
    プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
    DCA CycleMax
    Jin Sangun
    エキスパート
    DCA CYCLEMAX の紹介 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概要 DCA CYCLEMAX は、市場で一方向に強いトレンドを示す資産に最適化された強力な半自動のグリッドトレーディングプログラム（EA）です。 特に、金（GOLD）、ナスダック100（NS100）、暗号通貨など、ボラティリティが高く安定したトレンドが見られる資産に効果的です。 DCA（ドルコスト平均法）戦略を使用して、損失リスクを管理しながら資産を時間をかけて管理します。 このEAはエントリーの区間を戦略的に設計し、トレンドが続く間にグリッド方式で複数のポジションを開き、手動エントリーと手動利確も含むプロセスで設定目標に達すると自動的に決済する機能を提供します。 横ばい相場の際には、DCA CycleMax EAと反対方向に動作するDCA CycleMax Hedge EAを併用する
    Kaufman Smart Regime EA
    Davit Beridze
    エキスパート
    2024年以降のゴールド (Gold M15) テストのデフォルト設定 Kaufman Smart Regime EA: 適応型市場インテリジェンス 特別先行オファー: Smart Regime EA の能力は、その真の価値のほんの一部で提供されています。価格が最終評価額の $500 に向けて段階的に上昇し始める前に、今すぐライセンスを $50 で確保してください。これは比類なき市場ロジックへの投資です。 適応型アルゴリズム取引の力を解き放ちます。Kaufman Smart Regime EA は単なる戦略ではありません。ノイズと真の勢いを区別するために設計された、市場感知エンジンです。 コア哲学：「スマート・レジーム」検出 ほとんどのアルゴリズムは、動的な市場に静的なロジックを適用するため失敗します。 Kaufman Smart Regime EA は、Perry Kaufman の伝説的な効率比ロジックを独自に改良したものを利用し、市場の「レジーム（体制）」を決定します。混沌としたレンジ相場では休止し、真の方向性流動性が市場に参入したときにのみ、精密に攻撃します。 上位時間軸マ
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    エキスパート
    //////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    エキスパート
    24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    エキスパート
    Ziwoxファンダメンタルトレーダー Ziwox Fundamental Traderは、金融市場のトレーダーがEA情報データに基づいて賢明な意思決定を行うのを支援するトレーディングアシスタントです。 このEAは、オンラインソースを使用して、通貨の基本的なバイアス、ペアでのリアルタイム小売業者比率の感情、銀行と機関の予測、COTレポートデータ、および複雑なEAパネル内の他のデータなどの必要なすべての情報を取得します。 簡単に言えば、それは統合された外国為替データソースと情報であり、手動トレーダーがより良い意思決定を行うのに役立ちます。 これに加えて、これは完全な基本的なロボット取引であり、通貨の基本的なバイアスと技術データに基づいて、これらのデータを使用してペアで自動的に取引します EAコンポーネント： 取引に必要なすべての情報は、データパネルに統合された一連の外国為替データストリームコンポーネントとしてここに収集されます。 各コンポーネントは、トレーダーが意思決定を行うのに役立つトレーディングエイドインジケーターまたは説明的な市場レポートとして個別に機能します。 これらのコ
    Bitcoin Scalper Pro MT4
    Yevhenii Mavletbaiev
    5 (2)
    エキスパート
    Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    エキスパート
    The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    エキスパート
    CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    エキスパート
    アドバイザー AW Double Grids MT4は、情報取引パネルと簡単なセットアップを備えた、アグレッシブで完全に自動化されたグリッド アドバイザーです。この戦略は、同時双方向作業で構成され、一方向のボリュームを増やします。組み込みの自動ロット計算、ポジション ボリュームの増加のさまざまなバリエーション、およびその他の機能が実装されています。 手順 ->  こちら  /  問題解決 ->   こちら / MT5 バージョン ->   こちら アドバイザーの取引方法: AW Double Grids は、反対方向の注文のペアを使用して双方向の取引を実行します。 AW Double Grids は、 反対方向の 2 つの注文を開くことで取引を開始します。利益のある注文をクローズした後、アドバイザーは再度 2 つの注文を開き、開いている方向のボリュームを増やします。開いている注文がある場合、アドバイザーは設定に応じて TakeProfit をポイント単位で変更できます。TakeProfit は動的または固定にすることができます。 入力パラメータ: メイン設定 Size_of_the
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    エキスパート
    KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    エキスパート
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    Titan AI 4All
    Amirbehzad Eslami
    エキスパート
    Titan AI（タイタンAI）—— 次世代型自動売買システム Titan AI は、 MX Robots の専門チームによって開発された次世代型の自動売買システムであり、最先端の人工知能技術と高度な金融知識を融合しています。 このEAは Real Tick（リアルティック） , MBP（Market by Price） , MBO（Market by Order） といった高品質な市場データでトレーニングされており、これらは機関投資家レベルのシステムでも使用されるデータ形式です。 そのため Titan AI は複数市場において一貫性のあるスマートな判断を実現します。 Titan AI は複数のAI戦略を同時に動作させる ポートフォリオ型トレードシステム として設計されています。 各戦略は異なる相場環境向けに最適化されており、最大限の利益と最小限のドローダウンを実現し、マージンコールの可能性をほぼゼロにします。 Titan AI 4All の起動と設定方法 Titan AI 4All は、 高度な自動化・機関投資家レベルの精度・簡易セットアップ を求めるトレーダーのために開発されました
    Forex Diamond EA
    Lachezar Krastev
    5 (5)
    エキスパート
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
    作者のその他のプロダクト
    Anchored VWAP with STD Deviation Bands
    Rowan Stephan Buys
    インディケータ
    アンカードVWAP (AVWAP) と標準偏差バンド – MT5 精密なアンカードVWAPに動的標準偏差バンドを組み合わせ、トレードの精度を向上させます。スピード、明確さ、実用的な市場洞察を求めるトレーダー向けに設計。 主な機能: 複数のアンカー: カスタム開始日時で無制限にVWAPを追加可能。 高度な標準偏差バンド: VWAPごとに最大3本のバンド、倍率は自由に調整可能で精密なボラティリティ分析が可能。 即時市場インサイト: 重要なサポート/レジスタンスレベル、トレンド、潜在的な反転を瞬時に把握。 直感的インターフェイス: スタイリッシュで使いやすく、迅速で効率的な意思決定が可能。 トレーダーに選ばれる理由: プロフェッショナルなツールとシンプルさを両立。デイトレード、スイングトレード、アルゴリズムトレードに最適。市場の見通しを明確にし、賢い意思決定をサポート。
    FREE
    Hull Moving Average or HMA for MT5
    Rowan Stephan Buys
    インディケータ
    MT5 用 Hull Moving Average (HMA) – 高速・滑らか・ゼロ遅延のトレンド指標 Hull Moving Average（HMA）は、超滑らかでほぼ遅延ゼロのシグナルを提供する高性能 MT5 トレンドインジケーターです。SMA、EMA、WMA と違い、市場の方向転換に即座に反応し、ノイズを効果的に除去します。スキャルピングやデイトレードに最適。 効率的な加重移動平均エンジンを使用し、Alan Hull の本来の計算式を正確に再現。リペイントしない、信頼性の高いトレンドラインを描画します。 主なメリット トレンド変化へのゼロ遅延反応 非常に滑らかで安定したライン SMA/EMA/WMA より高精度 リペイントなし・EA 対応 すべての銘柄に対応：FX、金、指数、暗号資産 最適用途： トレンド判断、エントリー/エグジット、押し目、反転、自動売買。 プロ向けに設計されたクリーンで高速な HMA。
    FREE
    Anchored VWAP for MT5
    Rowan Stephan Buys
    インディケータ
    MT5用 Anchored VWAP (AVWAP) 正確な日時アンカーを使用して、1つのチャートに複数のAnchored VWAPラインを簡単に追加できます。重要な価格レベルを迅速、明確、柔軟に分析したいトレーダー向けに設計されています。 ハイライト: チャートごとに複数のVWAPをアンカー 各ラインの開始日時をカスタム設定 直感的で使いやすいインターフェース デイトレードおよびスイングトレードに最適 トレンド分析、動的サポート/レジスタンスの特定、複雑さなしでの取引判断 このAnchored VWAP戦略を完全EAで自動化: https://www.mql5.com/en/market/product/156780
    FREE
    AVWAP Sniper
    Rowan Stephan Buys
    エキスパート
    AVWAP Sniper – EA 説明 AVWAP Sniper は、Anchored VWAP レベルと移動平均方向、MFI フィルターを組み合わせ、高確率の取引セットアップを自動的に識別する EA です。各エントリー信号では1ポジションのみを開く仕様で、リスクを管理しながら明確な市場機会を活用できます。 カスタムインジケーター: EA に完全統合されていますが、無料でダウンロード可能: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site リスク管理: Max Risk Percentage により口座残高に対するリスク上限を設定可能、ATR ベースの SL/TP が市場ボラティリティに応じて自動調整されます。 Magic Number: 複数 EA の同時運用でもポジションが重複しないためのユニークID。 EA は、VWAP レベル、MA 方向、MFI 条件のすべてが満たされた場合のみ取引を実行。VWAP Anchor Start Point を調整することで、分析と取引の開始点を任意のセッションや戦略に合わせられま
    AVWAP Machine Gun
    Rowan Stephan Buys
    エキスパート
    AVWAP Machine Gun – EA 説明 AVWAP Machine Gun は、アンカード VWAP 分析の精度を移動平均トレンドフィルター、MFI 確認、および ATR ベースのボラティリティ管理と組み合わせ、高確率・マルチエントリの取引エンジンを提供します。 この EA は、モメンタムが機関投資家レベルのシグナルと一致する場合に、1 本のローソク足で複数の取引を開き、強い値動きにスケーリングしたいトレーダー向けです。 アンカード VWAP エンジン EA はカスタムアンカード VWAP インジケーターを使用して方向性バイアスと動的サポート/レジスタンスゾーンを提供します。 インジケーターは完全に統合されていますが、視覚的参照用にダウンロード可能です（無料）： ダウンロードリンク 主な機能 マルチエントリモード：強力なシグナル時にローソク足ごとに複数取引。 AVWAP に基づくトレンドと反転の検出。 移動平均によるトレンドフィルター。 ボリューム加重 MFI 確認。 ATR に基づく動的ストップとターゲット。 ポジション方向の完全制御。 精密リスク管理。 Magic N
    AVWAP Bands Scalper
    Rowan Stephan Buys
    エキスパート
    AVWAP Bands Scalper AVWAP Bands Scalper は、スキャルパーおよびデイトレーダー向けに設計された完全自動のエキスパートアドバイザーです。アンカード VWAP（AVWAP）とカスタム標準偏差バンドを活用し、高確率の売買ポイントを特定します。 主な特徴： 統合カスタムインジケーター： この EA は AVWAP + StdDev Bands インジケーターを完全統合し、すべてのエントリー・SL・TP を計算します。 チャート表示と監視用インジケーターのダウンロード： https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site 複数シナリオ： 最新の確定足と AVWAP の位置関係から、3つの買いシナリオと3つの売りシナリオを判定。 買いシナリオ： VWAP 上 → ロング、ターゲット +2SD。 –1SD〜VWAP → ロング、ターゲット +1SD。 –2SD〜–1SD → ロング、ターゲット VWAP。 売りシナリオ： VWAP 下 → ショート、ターゲット –2SD。 +1SD〜VWAP
    Moving Average Surfer
    Rowan Stephan Buys
    エキスパート
    Moving Average Surfer – MT5向け精密トレンドキャプチャ EA Moving Average Surfer は、正確なエントリー判断・効率性・自動リスク管理を求めるトレーダーのために設計された高度なエキスパートアドバイザーです。高速と低速の移動平均線を組み合わせたトレンド分析に加え、市場環境をさらに精査するための複数のフィルターを搭載し、高確率の取引セットアップだけを選び抜くことを目的としています。 RSI フィルターによるモメンタム判定、ATR ベースのストップロス／テイクプロフィット、資金を保護する動的ロット管理など、実践的な安全機能が豊富に組み込まれています。また、長期・短期を問わずあらゆる時間足で稼働でき、スキャルピングからスイングまで幅広い手法に対応します。ユニークなマジックナンバーにより複数チャート同時運用も安全に行えます。 規律ある自動売買と柔軟なカスタマイズ性を両立した Moving Average Surfer は、高確率エントリーを正確に捉えたいトレーダーに最適なソリューションです。
    HMA Crossover
    Rowan Stephan Buys
    エキスパート
    HMA Crossover EA HMA Crossover EA は、MetaTrader 5 用に開発された高精度トレンドフォロー型エキスパートアドバイザーで、反応性の高い Hull Moving Average（HMA）を利用して潜在的な取引機会を検出します。高速 HMA と低速 HMA の組み合わせにより、トレンド転換の可能性を捉え、確かなリスク管理のもとで方向性のある動きを狙います。 主な特徴： HMA クロスの高精度検出 ATR に基づくストップロスとテイクプロフィット スマートロット管理 柔軟な売買方向設定（ロング/ショート/両方） 最適化された高速処理 安全性と信頼性の高いリスクコントロール システマチックでルールベースのトレンド取引を好むトレーダーに最適です。 ここで MT5 用の無料 Hull Moving Average（HMA）インジケーターをダウンロードして、チャート上でプロットおよび監視できます： https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site
    フィルタ:
    レビューなし
    レビューに返信