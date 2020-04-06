Moving Average Crossover with RSI
- エキスパート
- Rowan Stephan Buys
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — シンプルで信頼できる、本当に機能するトレンドシステム
余計な複雑さのない、シンプルで規律的かつ効果的なEAを探していますか？
このEAは、明確なトレンドエントリー、強力な確認、そして市場に適応するスマートなリスク管理を求めるトレーダー向けに設計されています。
MA Crossover + RSI EAは、古典的なトレンドフォローにモメンタム確認を組み合わせ、高品質なシグナルと自動化された取引を実現します。
🚀 選ばれる理由
1️⃣ クリーンで信頼性の高いトレンドエントリー
カスタム可能な高速/低速MAでトレンド転換を検出。
2️⃣ RSI確認 = 高精度
RSI > 50 のときのみ買い
RSI < 50 のときのみ売り
3️⃣ 適応型リスク管理
ATR SL/TP: 動的ボラティリティ
反対クロスで決済: トレンドを最大化
4️⃣ 完全な柔軟性
MA
RSI
ATR
スリッページ
トレンド決済フィルター
固定ロットまたは%リスク
📌 仕組み
✔️ 買い
高速MAが上抜け
RSI > 50
✔️ 売り
高速MAが下抜け
RSI < 50
🎯 対象ユーザー
規律あるトレンドシステムを求める人
高品質シグナル
最小限の監視で自動化したい人
⚙️ パラメータ
固定ロット
MA期間
MAタイプ
RSI期間
ATR
マルチプライヤー
スリッページ
Magic Number
リスク%
💡 まとめ
必要なものだけ：
明確なシグナル、確実な確認、スマートなリスク管理。