MT5 Trade Master

수동 거래를 간소화하는 다기능 거래 대시보드. 거래 및 주문 시각화, 손익 계산, 원클릭 거래, 주문 수정, 손익분기점, 트레일링 스톱, 부분적 손절매, 부분적 이익 실현, 시간별 마감, 주식 손절매 및 이익 실현 - 이 모든 것이 단축키를 사용하거나 차트의 레벨을 마우스로 간단히 드래그하여 한 번 또는 몇 번의 클릭으로 가능합니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 필요한 시나리오를 테스트하고 거의 즉시 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. 주문 전송이 몇 분의 1초만 지연되어도 결국 빠른 시장에서 전반적인 재무 결과에 영향을 미치므로 수동 사전 거래 계산에 시간을 허비하지 마십시오. Trade Master로 더 빠르고 효율적으로 거래하십시오.

데모 계정을 위한 체험판 설치 | 사용자 매뉴얼

기능

- 새로운 시장 및 보류 주문. 거래 및 주문 시각화, 진입 가격 수정, 손절매, 마우스 드래그를 사용한 이익 실현. 주어진 거래량에 대한 자동화된 위험 및 이익 계산. 주어진 위험에 대한 자동화된 거래량 계산. 가격 수준, 위험 대 보상 비율, 현재 가격까지의 거리를 고정하는 옵션.

- 손익분기점. 진입 가격에서 사용자 정의 가능한 손익분기점 트리거, 보호된 이익의 사용자 정의 가능한 크기.

- 트레일링 스톱. 진입 가격에서 사용자 정의 가능한 트리거, 현재 스톱 로스 레벨에서 단계, 현재 가격에서 거리.

- 부분적 손절매, 부분적 이익실현, 시간 마감. 거래를 임의의 거래량으로 분할하는 옵션. 마감 수준은 고정 가격(매수, 매도), 포인트, 핍, 차트 가격의 백분율, 하드 SL의 일부 또는 하드 TP의 일부로 설정할 수 있습니다.

- 진입 수준, 손절매, 이익 실현, 손익분기점, 추적, 부분 마감 가격 수준을 마우스로 드래그하거나 대시보드에서 변경할 수 있습니다.

- 브로커에게 수준을 숨기기 위한 가상 손절매 및 이익 실현.

- 수동 부분 마감을 위한 간단한 설정. 한 번의 클릭으로 거래를 취소하는 옵션.

- 한 번의 클릭으로 동일한 유형의 모든 주문을 닫거나 삭제할 수 있는 옵션.

- 특정 유형의 모든 주문을 한 번의 클릭으로 마감합니다.

- 현재 심볼이나 전체 계정에 대한 거래 통계.

- 주요 거래 기능을 위한 단축키

- 스크린샷

이 애플리케이션은 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 체험판을 확인하세요(데모 계정에서는 제한 없이 작동). 애플리케이션에 대한 질문이나 아이디어가 있으면 개인 메시지를 보내주세요.

Sven Markus Weller
3474
Sven Markus Weller 2025.03.18 11:48 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ervand Oganesyan
10833
개발자의 답변 Ervand Oganesyan 2025.03.19 01:34
Thank you for the feedback.
리뷰 답변