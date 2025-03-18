MT5 Trade Master

Panel de operaciones multifuncional para simplificar la operación manual. Visualización de operaciones y órdenes, cálculo de pérdidas y ganancias, operaciones con un solo clic, modificación de órdenes, punto de equilibrio, stop dinámico, stop loss parcial, take profit parcial, cierre por tiempo, stop loss y take profit de capital: todo esto es posible con uno o varios clics, mediante teclas de acceso rápido o simplemente arrastrando los niveles del ratón en el gráfico. La interfaz intuitiva le permite probar los escenarios necesarios y comenzar a usar la aplicación casi de inmediato. Incluso pequeños retrasos de fracciones de segundo en el envío de órdenes pueden afectar el resultado financiero general en un mercado dinámico, así que no pierda tiempo en cálculos manuales previos a la operación. Opere más rápido y eficientemente con Trade Master.

Instalar la versión de prueba para cuentas demo | Manual de usuario

Funciones

- Colocación de nuevas órdenes de mercado y pendientes. Visualización de operaciones y órdenes, modificación del precio de entrada, stop loss y take profit con solo arrastrar el ratón. Cálculo automático de riesgo y beneficio para un volumen determinado. Cálculo automático del volumen para un riesgo determinado. Opción para fijar el nivel de precio, la relación riesgo-beneficio y la distancia al precio actual.

Punto de equilibrio. Activador de punto de equilibrio personalizable a partir del precio de entrada, tamaño personalizable de la ganancia protegida.

- Stop Loss dinámico. Activación personalizable según el precio de entrada, paso desde el nivel actual de stop loss y distancia desde el precio actual.

Stop-loss parcial, take-profit parcial, cierre temporal. Opción para dividir una operación en partes de volumen arbitrario. El nivel de cierre puede establecerse como precio fijo (oferta, demanda), en puntos, pips, porcentaje del precio del gráfico, como partes de un límite de pérdidas fijo o como partes de un límite de ganancias fijo.

- Los niveles de precio de entrada, stop loss, take profit, breakeven, trailing y cierre parcial se pueden arrastrar con el mouse o cambiar desde el panel de control.

- Stop loss y take profit virtuales para ocultar niveles al broker.

Configuración sencilla para cierre parcial manual. Opción para revertir una operación con un solo clic.

- Opción de cerrar o eliminar todos los pedidos del mismo tipo en un solo clic.

- Cierre con un solo clic de todos los pedidos de un determinado tipo.

- Estadísticas comerciales para el símbolo actual o para toda la cuenta.

- Teclas de acceso rápido para las principales funciones comerciales

- Capturas de pantalla

--

La aplicación no funciona en el probador de estrategias. Pruebe la versión de prueba antes de comprarla (funciona en cuentas demo sin limitaciones). Si tiene alguna pregunta o idea sobre la aplicación, envíe un mensaje privado.

Productos recomendados
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
One Click Trader Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
One-Click Trader Utility para MT5 Trading profesional al alcance de su mano One-Click Trader Utility es una herramienta premium para MT5 diseñada para traders activos que necesitan una ejecución rapidísima y métricas de rendimiento en tiempo real. Por sólo 30 $, transforme su experiencia de trading con tecnología de nivel institucional que antes sólo estaba disponible para traders profesionales. Características principales Ejecución ultrarrápida: abra y cierre posiciones con un solo clic, lo que
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilidades
Esta utilidad está diseñada para mantener automáticamente una posición de "bloqueo" y reabrirla cuando sea necesario, lo que resulta adecuado para estrategias de mantenimiento y protección de posiciones. Una sencilla utilidad (en adelante, el bot) que implementa una estrategia de bloqueo con una operación de bloqueo infinitamente recargable. Cómo funciona el bot: - Cuando se lanza, selecciona una orden de compra o venta con un TP especificado - Establezca el parámetro SL para la operación de blo
Trade Manager AIO
Zhilwan Hussein
Utilidades
Esta herramienta es una solución completa y fácil de usar que cubre todos los aspectos del proceso de negociación. Desde la Gestión de Riesgos hasta la Ejecución y Monitorización Avanzada de Órdenes, Proporciona a los Operadores un Potente Conjunto de Características para Mejorar sus Capacidades de Toma de Decisiones y Ejecución en el Mercado Forex. Alerta : ¡Esta herramienta no funciona en el probador de estrategias! Versión MT4 Características: Gestión de Riesgos: Proporciona herramientas p
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilidades
Indicador Daily Change - Visualización de Variación de Mercado en Tiempo Real Descripción General Daily Change Indicator es una herramienta de trading profesional diseñada para MetaTrader 5 que proporciona monitorización en tiempo real de las variaciones diarias de precio directamente en su gráfico. Este indicador ligero pero potente muestra el cambio de precio del día actual tanto en puntos absolutos como en términos porcentuales, posicionado convenientemente junto a la línea de precio Bid par
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilidades
Total Trade Manager le permite gestionar sus operaciones para maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas. Esto es esencial para los operadores que buscan la coherencia en sus operaciones. Características: Stop Loss parcial: Esta función le permite cerrar un porcentaje parcial de su operación una vez que entra en negativo. Así que si su stop loss es de 20 pips, puede cerrar el 75% de su operación a 10 pips y dejar que el resto de la posición siga funcionando. Auto Stop Loss: Esto significa
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilidades
Función principal Gestión inteligente de las operaciones Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias. Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas l
FREE
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Una de las secuencias numéricas se llama "Secuencia de incendios forestales". Ha sido reconocida como una de las secuencias nuevas más bellas. Su característica principal es que esta secuencia evita tendencias lineales, incluso las más cortas. Es esta propiedad la que formó la base de este indicador. Al analizar una serie de tiempo financiera, este indicador intenta rechazar todas las opciones de tendencia posibles. Y solo si falla, entonces reconoce la presencia de una tendencia y da la señal
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilidades
EA de gestión de capital - Gestión inteligente del riesgo y optimización de beneficios para MT5 Toma el control de tu capital de trading con estrategias inteligentes y automatizadas - totalmente optimizadas para MetaTrader 5 (MT5). Buscando proteger su capital y maximizar los beneficios a través de estrategias automatizadas de gestión de dinero ? Capital Management EA es el Asesor Experto todo en uno para MetaTrader 5 (MT5) que le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. C
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Asesores Expertos
Crash5 EA ,Es un robot automático que tiene el nivel de decisión profesional a la hora de tomar un comercio sin ninguna emoción. El robot le ayudará en su toma de decisiones scalping con su propio TP (take profit) y SL (stop loss) con la parada de rastro cuando en beneficio. Esta es una tendencia basada en la captura de pico, mirando lo que está sucediendo en gráficos en tiempo real no repintado de cualquier señal. El robot ayuda en la toma de decisiones sobre el patrón de la vela palo abierto y
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indicadores
¡Les presentamos el Oscilador Heikin Ashi RSI ! Este indicador combina los conceptos de las velas Heikin Ashi con el RSI (Índice de Fuerza Relativa) para producir un formato tipo oscilador que se puede utilizar para filtrar parte del ruido asociado con las lecturas estándar del RSI. Esto proporciona a los traders una representación más suave de las condiciones del mercado. Aquí hay algunos artículos para leer más sobre el RSI y las velas Heikin Ashi: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Asesores Expertos
️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control for MT5 El control Trade Manager oneclick es una utilidad de gestión de operaciones potente pero ligera, creada para operadores manuales que desean un control preciso sobre sus posiciones abiertas, directamente desde el gráfico de MT5. Este EA no abre o cierra operaciones automáticamente basándose en ninguna estrategia. Simplemente proporciona herramientas de gest
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicadores
El SuperTrend Advance Trading es un indicador técnico ampliamente utilizado basado en la Estrategia SuperTrend + Acción del Precio + EMA . Cómo funciona: - Se pueden generar Señales de Compra/Venta cuando la tendencia se invierte, se cumplen las condiciones de Acción del Precio, Línea de Tendencia y EMA. - Después de que aparezca la Señal , sea paciente y espere hasta que la vela se cierre, en ese momento coloque la orden lo antes posible. Puede tener tiempo para revisar su entrada, considere si
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicadores
¿Le gusta, como a mí, operar con la tendencia? Entonces este indicador le ayudará. Rainbow Trend es un indicador de tendencia, que utiliza varias Medias Móviles en el gráfico. Mide diferentes zonas de fuerza de tendencia para diferentes periodos: muy largo plazo, largo plazo, medio plazo, corto plazo y muy corto plazo. Cada zona tiene su color, y es posible tener alerta sonora cuando los precios salen de una zona y entran en otra. Su configuración es muy sencilla. Si encuentras algún bug o tiene
Trade Panel EA
Sahib Ul Ahsan
Utilidades
Trade Panel EA - Operaciones manuales inteligentes más fáciles Trade Panel EA es una herramienta de ejecución manual limpia, rápida y potente, diseñada para los operadores que desean tener un control total sobre sus entradas y, al mismo tiempo, disfrutar de una gestión de riesgos automatizada y un manejo de las operaciones sin problemas. Si opera manualmente pero necesita un panel profesional para gestionar sus posiciones con precisión, este EA está hecho para usted. Añada esta herramienta a su
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilidades
Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida
FREE
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Utilidades
Symbol Manager o Grid Manager, diseñado para agrupar órdenes en una posición (por Símbolo o por Número Mágico). Esta utilidad será útil para los traders multidivisa (muchos EAs), que pueden tener múltiples órdenes en varios pares. Podrá ver el número total de lotes, el beneficio total, y establecer stop loss y take profit virtuales. Para establecer un TP (o SL) real, primero debe establecer el valor virtual, y luego introducir el comando en esta celda: "Si desea establecer un TP/SL real para to
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilidades
SLTPSetter - Fijador de StopLoss Take Profit ¿CÓMO FUNCIONA? La gestión del riesgo y de la cuenta es un aspecto muy crítico del trading. Antes de entrar en una posición, usted debe ser plenamente consciente de cuánto va a estar dispuesto a perder tanto en porcentaje como en valor. Aquí es donde SLTPSetter le cubre. Todo lo que necesita hacer es colocar el indicador en el gráfico y PRESIONAR COMPRA O VENTA automáticamente, todos los parámetros necesarios para colocar las operaciones se proporcio
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Prop Firm Killer EA es un sistema de trading automatizado listo para prop-firm, construido con una estricta gestión del riesgo y el cumplimiento de las reglas en mente. Se centra en la coherencia, la protección del capital y la ejecución disciplinada en lugar de la negociación agresiva. Características principales Límite de pérdida máxima diaria : detiene automáticamente las operaciones cuando se alcanza el umbral de pérdida diaria. Objetivo de beneficio diario : bloquea los beneficios y desacti
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Global Market Sentiment
Raka
5 (1)
Indicadores
Medidor global del sentimiento de riesgo del mercado 1. Abstracción El Medidor de Sentimiento de Riesgo Global de Mercado es una sofisticada herramienta analítica diseñada para la plataforma MetaTrader 5 (MQL5). A diferencia de los indicadores tradicionales que analizan un solo activo de forma aislada, esta utilidad emplea un enfoque de Análisis entre Mercados para reconstruir el estado psicológico de los mercados financieros globales. Mediante la agregación de datos en tiempo real de índices e
FREE
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilidades
Utilidad BreakEvan Es una simple herramienta en un panel con estas utilidades: Esta utilidad dibujará una Línea Dorada en el gráfico aplicado mostrando el precio de equilibrio, considerando todas las posiciones abiertas para ese símbolo específico. Además el panel de información muestra: Saldo Precio de equilibrio para ese gráfico Forzar Breakeven (para ese símbolo) como ON/OFF Force Breakeven Global (tiene en cuenta todas las operaciones abiertas) como ON/OFF Total de lotes abiertos para el sí
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Utilidades
UTM Manager es una herramienta intuitiva y fácil de usar que ofrece una ejecución comercial rápida y eficiente. Una de las características más destacadas es el modo "Ignorar spread", que le permite operar al precio de las velas, ignorando los spreads por completo (por ejemplo, permite operar con pares de spread más altos en LTF, evita que el spread lo saque de las operaciones). Otro aspecto clave del UTM Manager es su copiadora comercial local única, que permite la flexibilidad para ejecutar dif
Otros productos de este autor
PulseX
Ervand Oganesyan
Asesores Expertos
Algoritmo inteligente de trading por impulso con riesgo gestionado y control dinámico de series de operaciones. Monitoreo : https://www.mql5.com/es/signals/2347041 — solicitar archivos establecidos a través de mensajes privados. Cómo funciona PulseX PulseX EA es un sistema de trading por impulso independiente y completamente optimizado, diseñado para operar con una amplia gama de pares de divisas. El asesor analiza la microestructura del mercado e identifica los momentos en que el precio forma
Finex MT4
Ervand Oganesyan
Asesores Expertos
Potente EA de retroceso para operar con cualquier par de divisas. Presentación en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - envíe un mensaje privado para solicitar los archivos del conjunto Inicio rápido - Configure el EA en el gráfico M15 de EURGBP (solo vender), EURCHF (solo comprar), USDCAD (solo comprar), EURUSD (solo vender). - El riesgo único es de aproximadamente 300 USD por par para el lote mínimo. Asegúrese de que los riesgos sean cómodos para usted. - Asegúrese de que la config
Finex
Ervand Oganesyan
5 (3)
Asesores Expertos
Potente EA de retroceso para operar con cualquier par de divisas. Presentación en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - envíe un mensaje privado para solicitar los archivos del conjunto Inicio rápido - Configure el EA en el gráfico M15 de EURGBP (solo vender), EURCHF (solo comprar), USDCAD (solo comprar), EURUSD (solo vender). - El riesgo único es de aproximadamente 300 USD por par para el lote mínimo. Asegúrese de que los riesgos sean cómodos para usted. - Asegúrese de que la config
BounceEdge EA
Ervand Oganesyan
Asesores Expertos
Un algoritmo comercial de retroceso diseñado con precisión para el mercado Forex. Actuación en vivo : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - no se requieren archivos configurados, solo se utilizan valores predeterminados. Cómo funciona BounceEdge EA es un algoritmo robusto diseñado para capturar retrocesos intradía en todos los pares de divisas. Analiza la acción del precio de cada divisa y abre operaciones anticipando el retorno a niveles de precio anteriores. El sistema está totalmente opt
Fine Timeframes
Ervand Oganesyan
Indicadores
Fine Timeframes es un indicador de marcos temporales subminutos para MT5. Crea gráficos con intervalos de 1 a 30 segundos, lo que le permite acceder a movimientos del mercado que permanecen invisibles en gráficos de minutos y horas, a la vez que conserva todas las funciones de trading: puede abrir y cerrar posiciones como en los marcos temporales estándar. Fine Timeframes solo funciona con ticks en vivo y no está diseñado para el Probador de estrategias: descargue la versión demo y pruebe el ind
Equity Firewall
Ervand Oganesyan
Utilidades
Equity Firewall es una utilidad para MT5 diseñada para el control automático de drawdowns y la gestión de riesgos a nivel de cuenta. Protege el capital, especialmente cuando múltiples asesores expertos están operando en la misma cuenta con riesgo de aumentos repentinos de posiciones o drawdowns. Instalar la versión de prueba para cuentas demo Equity Firewall permite establecer un drawdown máximo general, un límite de pérdida diaria y un objetivo de beneficio, con la opción de elegir la acción al
Filtro:
Sven Markus Weller
3464
Sven Markus Weller 2025.03.18 11:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ervand Oganesyan
10809
Respuesta del desarrollador Ervand Oganesyan 2025.03.19 01:34
Thank you for the feedback.
Respuesta al comentario