MT5 Trade Master

Panel de operaciones multifuncional para simplificar la operación manual. Visualización de operaciones y órdenes, cálculo de pérdidas y ganancias, operaciones con un solo clic, modificación de órdenes, punto de equilibrio, stop dinámico, stop loss parcial, take profit parcial, cierre por tiempo, stop loss y take profit de capital: todo esto es posible con uno o varios clics, mediante teclas de acceso rápido o simplemente arrastrando los niveles del ratón en el gráfico. La interfaz intuitiva le permite probar los escenarios necesarios y comenzar a usar la aplicación casi de inmediato. Incluso pequeños retrasos de fracciones de segundo en el envío de órdenes pueden afectar el resultado financiero general en un mercado dinámico, así que no pierda tiempo en cálculos manuales previos a la operación. Opere más rápido y eficientemente con Trade Master.

Funciones

- Colocación de nuevas órdenes de mercado y pendientes. Visualización de operaciones y órdenes, modificación del precio de entrada, stop loss y take profit con solo arrastrar el ratón. Cálculo automático de riesgo y beneficio para un volumen determinado. Cálculo automático del volumen para un riesgo determinado. Opción para fijar el nivel de precio, la relación riesgo-beneficio y la distancia al precio actual.

Punto de equilibrio. Activador de punto de equilibrio personalizable a partir del precio de entrada, tamaño personalizable de la ganancia protegida.

- Stop Loss dinámico. Activación personalizable según el precio de entrada, paso desde el nivel actual de stop loss y distancia desde el precio actual.

Stop-loss parcial, take-profit parcial, cierre temporal. Opción para dividir una operación en partes de volumen arbitrario. El nivel de cierre puede establecerse como precio fijo (oferta, demanda), en puntos, pips, porcentaje del precio del gráfico, como partes de un límite de pérdidas fijo o como partes de un límite de ganancias fijo.

- Los niveles de precio de entrada, stop loss, take profit, breakeven, trailing y cierre parcial se pueden arrastrar con el mouse o cambiar desde el panel de control.

- Stop loss y take profit virtuales para ocultar niveles al broker.

Configuración sencilla para cierre parcial manual. Opción para revertir una operación con un solo clic.

- Opción de cerrar o eliminar todos los pedidos del mismo tipo en un solo clic.

- Cierre con un solo clic de todos los pedidos de un determinado tipo.

- Estadísticas comerciales para el símbolo actual o para toda la cuenta.

- Teclas de acceso rápido para las principales funciones comerciales

- Capturas de pantalla

--

La aplicación no funciona en el probador de estrategias. Pruebe la versión de prueba antes de comprarla (funciona en cuentas demo sin limitaciones). Si tiene alguna pregunta o idea sobre la aplicación, envíe un mensaje privado.