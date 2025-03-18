MT5 Trade Master

多功能交易仪表板简化了手动交易。交易和订单可视化、损益计算、一键交易、订单修改、盈亏平衡、追踪止损、部分止损、部分获利、按时平仓、权益止损和获利 - 所有这些操作只需单击一次或几次，使用热键或简单地用鼠标拖动图表上的水平即可完成。用户友好的界面允许您测试必要的方案并几乎立即开始使用该应用程序。即使订单发送延迟几分之一秒也会最终影响快速市场的整体财务结果，因此不要将时间花在手动交易前计算上。使用 Trade Master 可以更快、更高效地进行交易。

功能

- 下达新的市场订单和挂单。交易和订单可视化，使用鼠标拖动修改入场价、止损、获利。给定交易量自动计算风险和利润。给定风险自动计算交易量。固定价格水平、风险回报率、与当前价格的距离的选项。

- 盈亏平衡。可自定义入场价的盈亏平衡触发条件，可自定义受保护利润的大小。

- 追踪止损。可自定义触发条件，包括入场价、当前止损水平的步长、与当前价格的距离。

- 部分止损、部分止盈、定时平仓。可选择将交易拆分为任意数量的部分。平仓水平可以设置为固定价格（买入价、卖出价）、点数、点差、图表价格百分比、硬止损部分或硬止盈部分。

- 可以用鼠标拖动或从仪表板更改入场价、止损价、获利价、盈亏平衡价、尾随价、部分平仓价位。

- 虚拟止损和止盈，向经纪商隐藏止损水平。

- 手动部分平仓的简单设置。单击即可撤销交易。

- 只需单击一下即可关闭或删除所有相同类型的订单。

- 一键关闭某一类型的所有订单。

- 当前代码或整个账户的交易统计数据。

- 主要交易功能的热键

- 截图

--

该应用程序无法在策略测试器中使用。购买前请先试用（可在模拟账户上使用，无限制）。如果您对该应用程序有任何问题或想法 - 请发送私人消息。