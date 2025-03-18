MT5 Trade Master

Tableau de bord de trading multifonctionnel pour simplifier le trading manuel. Visualisation des transactions et des ordres, calcul du P&L, trading en un clic, modification des ordres, seuil de rentabilité, stop suiveur, stop-loss partiel, take-profit partiel, clôture par heure, stop-loss et take-profit actions : tout cela est possible en un ou quelques clics, à l'aide de raccourcis clavier ou par simple glissement de la souris sur les niveaux du graphique. Une interface conviviale vous permet de tester les scénarios nécessaires et d'utiliser l'application presque immédiatement. Même un retard de quelques fractions de seconde dans l'envoi des ordres peut affecter le résultat financier global sur un marché dynamique. Ne perdez donc pas de temps à effectuer des calculs manuels avant transaction. Tradez plus rapidement et plus efficacement avec Trade Master.

Fonctions

- Placement de nouveaux ordres de marché et en attente. Visualisation des transactions et des ordres, modification du prix d'entrée, stop loss et take profit par simple glisser-déposer. Calcul automatique du risque et du profit pour un volume donné. Calcul automatique du volume pour un risque donné. Possibilité de fixer le niveau de prix, le ratio risque/rendement et l'écart par rapport au prix actuel.

- Seuil de rentabilité. Déclenchement du seuil de rentabilité personnalisable à partir du prix d'entrée, taille personnalisable du bénéfice protégé.

- Stop suiveur. Déclenchement personnalisable à partir du prix d'entrée, du pas par rapport au niveau de stop loss actuel et de la distance par rapport au prix actuel.

- Stop-loss partiel, take-profit partiel, clôture horaire. Possibilité de fractionner une transaction en tranches de volume arbitraire. Le niveau de clôture peut être défini comme prix fixe (offre, demande), en points, en pips, en pourcentage du prix du graphique, en tranches de SL dur ou en tranches de TP dur.

- Les niveaux de prix d'entrée, de stop loss, de take profit, d'équilibre, de suivi et de clôture partielle peuvent être déplacés avec la souris ou modifiés à partir du tableau de bord.

- Stop loss virtuel et take profit pour masquer les niveaux au courtier.

- Configuration simple pour la clôture partielle manuelle. Possibilité d'annuler une transaction en un clic.

- Possibilité de fermer ou de supprimer toutes les commandes du même type en un clic.

- Statistiques de trading pour le symbole actuel ou pour l'ensemble du compte.

- Touches de raccourci pour les principales fonctions commerciales

- Captures d'écran

L'application ne fonctionne pas avec Strategy Tester. Essayez la version d'essai avant de l'acheter (fonctionne sans limitation sur les comptes de démonstration). Pour toute question ou suggestion concernant l'application, envoyez-nous un message privé.