Equity Firewall ist ein Tool für MT5, das für die automatische Kontrolle von Drawdowns und das Risikomanagement auf Kontoebene entwickelt wurde. Es schützt das Kapital, insbesondere wenn mehrere Expert Advisors auf demselben Konto handeln und das Risiko plötzlicher Positionsvergrößerungen oder Drawdowns besteht.

Equity Firewall ermöglicht das Festlegen eines maximalen Gesamtdrawdowns, eines täglichen Verlustlimits und eines Gewinnziels, mit der Möglichkeit, die Aktion beim Erreichen des Limits auszuwählen: alle Positionen und Orders schließen, alle Charts schließen oder beide Aktionen gleichzeitig ausführen.

Das Programm wendet die ausgewählte Aktion automatisch an, wenn die Limits ausgelöst werden, und ist vollständig mit Expert Advisors kompatibel – selbst wenn mehrere EAs gleichzeitig handeln. Das Programm unterstützt Push- und E-Mail-Benachrichtigungen bei Limit-Auslösungen und zeigt den aktuellen Drawdown, die täglichen Verluste und den Fortschritt bei den Zielen auf einem übersichtlichen Dashboard an.

Anwendungsfälle

• Prop-Trading und Multi-EA-Konten: Risikokontrolle, wenn mehrere Expert Advisors gleichzeitig handeln.

• Kapitalschutz: vollständiger Handelsstopp, wenn das Equity-Ziel erreicht oder der maximale Drawdown erreicht wird.

Tipps und Empfehlungen

• Das Programm funktioniert im Strategietester. Legen Sie die Lotgröße und die Handelsrichtung fest – der Trade wird beim Start des Expert Advisors im Tester geöffnet. Verwenden Sie den visuellen Testmodus, um zu sehen, wie das Panel funktioniert, und überprüfen Sie, ob die Limits korrekt angewendet werden.

• Testen Sie Ihr Szenario unbedingt auf einem Demokonto.

• Kontobewegungen werden nicht automatisch berücksichtigt – alle Berechnungen basieren auf dem aktuellen Equity. Stellen Sie vor Einzahlungen oder Abhebungen sicher, dass die Programmeinstellungen korrekt sind.

• Das Programm sendet Befehle zum Schließen aller Positionen und Löschen aller Orders, der Broker kann diese jedoch möglicherweise nicht vollständig ausführen. Verwenden Sie Benachrichtigungen, um die Ergebnisse zu überwachen.

Equity Firewall ist ein professionelles Werkzeug für Trader, die Risiken managen und Kapital schützen müssen. Kontrollieren Sie Drawdowns, sichern Sie Gewinne und minimieren Sie Verluste, selbst wenn mehrere Expert Advisors gleichzeitig handeln.