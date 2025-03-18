MT5 Trade Master

Многофункциональная торговая панель, упрощающая ручную торговлю. Визуализация сделок и ордеров, расчет риска и прибыли, открытие, закрытие, модификация сделок и ордеров, безубыток, трейлинг стоп, частичный стоп-лосс и тейк-профит, закрытие по времени, стоп-лосс и тейк-профит по эквити - все это доступно в один или несколько кликов, по горячим клавишам, либо через простое перетягивание мышью уровней на графике. Интуитивно понятный интерфейс позволяет протестировать требуемые сценарии и приступить к использованию программы практически сразу. На быстром рынке даже доли секунды задержки неизбежно повлияют на общий финансовый результат, поэтому не тратье время на ручные расчеты перед сделкой. Торгуйте быстрее и эффективнее с помощью Trade Master.

Функции

- Установка рыночных и отложенных ордеров. Визуализация размещаемого ордера, модификация цены открытия, стоп-лосса, тейк-профита перетягиванием уровней на графике. Автоматический расчет риска и прибыли для заданного объема. Автоматический расчет объема для заданного риска. Возможность зафиксировать цену, риск-прибыль, расстояние от текущей цены.

- Безубыток. Возможность задавать триггер (уровень активации) и размер защищаемой прибыли.

- Трейлинг стоп. Возможность задавать триггер (уровень активации), шаг от текущего стоп-лосса, дистанцию от текущей цены в пунктах, пипсах, процентах от цены.

- Частичный стоп-лосс, частичный тейк-профит, закрытие части сделки по времени. Возможность разбить сделку на части произвольного объема. Возможность задавать уровень закрытия как фиксированную цену (бид, аск), в пунктах, пипсах, процентах от цены, в частях от общего стоп-лосса, в частях от общего тейк-профита.

- Модификация уровня открытия, стоп-лосса, тейк-профита, ценовых уровней безубытка, трейлинг стопа, частичного закрытия с формы или через перетягивание мышью.

- Виртуализация стоп-лосса и тейк-профита - возможность скрывать уровни от брокера.

- Простая настройка объема для частичного закрытия ордера вручную. Переворот сделки в один клик.

- Возможность задать общий денежный стоп-лосс и тейк-профит для счета

- Возможность закрыть или удалить все ордера определенного типа в один клик.

- Вывод статистики торговли по текущему символу или по всему счету.

- Горячие клавиши для основных торговых функций

- Скриншоты

--

Приложение не работает в тестере стратегий. Протестируйте демо версию перед покупкой (работает без ограничений на демо счетах). Если у вас есть вопросы или идеи по работе программы - отправьте личное сообщение.