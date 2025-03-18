MT5 Trade Master

Painel de negociação multifuncional para simplificar a negociação manual. Visualização de negociações e ordens, cálculos de P&L, negociação com um clique, modificação de ordens, ponto de equilíbrio, trailing stop, stop loss parcial, take profit parcial, fechamento por tempo, stop loss de capital e take profit - tudo isso é possível em um ou alguns cliques, usando teclas de atalho ou com um simples arrastar do mouse dos níveis no gráfico. A interface amigável permite que você teste os cenários necessários e passe a usar o aplicativo quase imediatamente. Até mesmo atrasos de frações de segundo no envio de ordens acabarão afetando o resultado financeiro geral em um mercado rápido, então não gaste seu tempo em cálculos manuais de pré-negociação. Negocie mais rápido e com mais eficiência com o Trade Master.

Funções

- Colocação de novos mercados e ordens pendentes. Visualização de negócios e ordens, modificação do preço de entrada, stop loss, take profit usando arrastar do mouse. Cálculo automatizado de risco e lucro para um determinado volume. Cálculo automatizado de volume para um determinado risco. Opção para fixar nível de preço, relação risco-recompensa, distância para o preço atual.

- Ponto de equilíbrio. Gatilho de ponto de equilíbrio personalizável a partir do preço de entrada, tamanho personalizável do lucro protegido.

- Trailing stop. Gatilho personalizável a partir do preço de entrada, passo a partir do nível atual de stop loss, distância a partir do preço atual.

- Stop-loss parcial, take-profit parcial, fechamento de tempo. Opção para dividir uma negociação em partes de volume arbitrário. O nível de fechamento pode ser definido como preço fixo (bid, ask), em pontos, pips, porcentagem do preço do gráfico, como partes de hard sl ou como partes de hard tp.

- Os níveis de preço de entrada, stop loss, take profit, breakeven, trailing e fechamento parcial podem ser arrastados com o mouse ou alterados no painel.

- Stop loss e take profit virtuais para esconder níveis do corretor.

- Configuração simples para fechamento parcial manual. Opção para reverter uma negociação em um clique.

- Opção de fechar ou excluir todos os pedidos do mesmo tipo em um clique.

- Fechamento com um clique de todas as ordens de um determinado tipo.

- Estatísticas de negociação para o símbolo atual ou para toda a conta.

- Teclas de atalho para as principais funções comerciais

- Capturas de tela

--

O aplicativo não funciona no testador de estratégia. Confira a versão de teste antes de comprar (funciona em contas de demonstração sem limitações). Se você tiver alguma dúvida ou ideia sobre o aplicativo - envie uma mensagem privada.