MT5 Trade Master

多機能な取引ダッシュボードで手動取引を簡素化。取引と注文の視覚化、損益計算、ワンクリック取引、注文変更、損益分岐点、トレーリングストップ、部分的なストップロス、部分的なテイクプロフィット、時間による決済、エクイティストップロスとテイクプロフィット - これらすべてを、ホットキーを使用するか、チャート上のレベルをマウスでドラッグするだけで、1 回または数回のクリックで実行できます。ユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、必要なシナリオをテストし、すぐにアプリケーションの使用に移行できます。注文の送信がほんの一瞬遅れるだけでも、速い市場では全体的な財務結果に影響するため、手動の取引前計算に時間を費やさないでください。Trade Master でより迅速かつ効率的に取引しましょう。

デモアカウントの試用版をインストールする| ユーザーマニュアル

機能

- 新規市場注文と保留注文の配置。取引と注文の視覚化、エントリー価格の変更、ストップロス、マウスのドラッグによる利益確定。特定のボリュームに対するリスクと利益の自動計算。特定のリスクに対するボリュームの自動計算。価格レベル、リスク対報酬比率、現在の価格との距離を固定するオプション。

- 損益分岐点。エントリー価格からの損益分岐点トリガーをカスタマイズでき、保護される利益のサイズをカスタマイズできます。

- トレーリングストップ。エントリー価格からのトリガー、現在のストップロスレベルからのステップ、現在の価格からの距離をカスタマイズできます。

- 部分的なストップロス、部分的なテイクプロフィット、時間によるクローズ。取引を任意のボリュームの部分に分割するオプション。クローズレベルは、固定価格 (ビッド、アスク)、ポイント、ピップ、チャート価格のパーセンテージ、ハード SL の一部、またはハード TP の一部として設定できます。

- エントリー レベル、ストップ ロス、テイク プロフィット、損益分岐点、トレーリング、部分クローズの価格レベルは、マウスでドラッグするか、ダッシュボードから変更できます。

- ブローカーからレベルを隠すための仮想ストップロスとテイクプロフィット。

- 手動で部分決済するための簡単なセットアップ。ワンクリックで取引を元に戻すオプション。

- ワンクリックで同じタイプのすべての注文をクローズまたは削除するオプション。

- 特定のタイプのすべての注文をワンクリックで終了します。

- 現在のシンボルまたはアカウント全体の取引統計。

- 主な取引機能のホットキー

- スクリーンショット

--

アプリケーションは戦略テスターでは動作しません。購入前に試用版を確認してください (デモ アカウントでは制限なく動作します)。アプリケーションについてご質問やご意見がある場合は、プライベート メッセージを送信してください。

Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
エキスパート
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
One Click Trader Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
ユーティリティ
One-Click Trader Utility for MT5 Professional Trading at Your Fingertips One-Click Trader Utility is a premium MT5 tool designed for active traders who need lightning-fast execution and real-time performance metrics. For just $30, transform your trading experience with institutional-grade technology previously available only to professional traders. Key Features Ultra-Fast Execution - Open and close positions with a single click, critical for scalpers and news traders Real-Time Market Metrics -
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
エキスパート
価格でTPとSLを設定 – MT5用自動オーダーモディファイア すべての取引で正確なTPおよびSL価格を自動設定 ️ すべての通貨ペアとEAに対応、シンボルまたはマジックナンバーでフィルタリング可能 このエキスパートアドバイザーは、直接の価格値（例：EURUSDの1.12345）を使用して、取引に正確なテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）レベルを設定および適用します。ポイントもピップスも不要。すべての注文またはシンボル・マジックナンバー別に、シンプルで正確なトレード管理を実現します。 主な機能: 価格を指定して即座にTPおよびSLを変更 すべての注文、現在のシンボル、または特定のマジックナンバーに適用 ️ 0を入力してTPまたはSLを削除 任意のチャートにアタッチすると完全自動で動作 すべての取引商品に対応 おすすめ対象: 素早くTP/SLをコントロールしたい手動トレーダー デフォルトの終了ロジックを上書きしたいEAユーザー 複数のポジションを管理するトレーダー 質問や機能のアイデアはありますか？
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視覚
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
エキスパート
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Lock Bot
Artem Alekseev
ユーティリティ
This utility is designed to automatically maintain a "locking" position and reopen it when necessary, which is suitable for position maintenance and protection strategies. A simple utility (hereinafter referred to as the bot) that implements a locking strategy with an infinitely reloadable locking trade. How the bot works: - When launched, select a buy or sell order with a specified TP - Set the SL parameter for the locking trade - The bot monitors the distance between the opening price of the f
Trade Manager AIO
Zhilwan Hussein
ユーティリティ
This Tool Is A Comprehensive And User-Friendly Solution That Covers Every Aspect Of The Trading Process. From Risk Management To Advanced Order Execution And Monitoring, It Provides Traders With A Powerful Set Of Features To Enhance Their Decision-Making And Execution Capabilities In The Forex Market . Alert : This tool not work in strategy tester! MT4 Version Features: Risk Management: Provides tools to set and manage risk levels for each trade, ensuring that traders can control and limit po
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
エキスパート
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
デイリーチェンジインジケーター - リアルタイム市場変動表示 概要 デイリーチェンジインジケーターは、MetaTrader 5用に設計されたプロ仕様の取引ツールで、チャート上で直接日々の価格変動をリアルタイムで監視します。この軽量ながら強力なインジケーターは、当日の価格変動を絶対ポイントとパーセンテージの両方で表示し、即座の市場評価のためにBid価格線の隣に便利に配置されます。 主な特徴 リアルタイム日次変動: 日足始値以降の価格変動を追跡・表示 デュアル表示形式: 絶対ポイント変化とパーセント変動の両方を表示 Bid価格連携: 現在のBid価格を変動データとともに表示 スマートカラーコーディング: プラス変動は緑、マイナス変動は赤 柔軟な配置: チャート上のカスタマイズ可能な位置（デフォルト：左上隅） 自動日次リセット: 市場開始時に自動再計算 再描画なし: 遅延のない正確なリアルタイムデータを提供
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
ユーティリティ
Total trade manager allows you to manage your trade to maximise your profits and minimise your losses. This is an essential for traders that are looking for consistency within their trading.  The features: Partial Stop Loss: This feature allows you to close a partial percentage of your trade once it goes into negative. So if your stop loss is 20 pips, you could close 75% of your trade at 10 pips and let the remainder of the position to continue running. Auto Stop Loss: This means that once you p
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
ユーティリティ
Core function Intelligent transaction management one-click opening and closing operation, which supports user-defined lots to set multiple closing modes: all closing, closing by direction and closing by profit and loss status. Professional risk control, real-time risk monitoring and spread control to avoid high-cost trading environment. Visual control panel has an intuitive graphical interface, and all functions can be operated with one button to display position information, profit and loss sta
FREE
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
インディケータ
数列の一つに「森林火災数列」があります。これは、最も美しい新しいシーケンスの 1 つとして認識されています。その主な特徴は、このシーケンスが線形トレンドを回避することです。最短のものであってもです。この指標の基礎を形成したのはこのプロパティです。 財務時系列を分析する場合、この指標は可能なすべての傾向オプションを拒否しようとします。そして失敗した場合にのみ、トレンドの存在を認識し、適切なシグナルを発します。このアプローチにより、新しいトレンドの始まりの瞬間を正しく判断できます。ただし、偽陽性の可能性もあります。それらの数を減らすために、このインジケーターに追加のフィルターが追加されました。新しいバーが開くとシグナルが生成されます。いずれの場合も再描画は発生しません。 指標パラメータ: Applied Price   - 適用価格定数; Period Main   - インディケータのメイン期間、その有効な値は 5 ～ 60 です。 Period Additional   - 追加の期間。このパラメーターの有効な値は 5 ～ 40 です。 Signal Filter   - 追加の信号
Capital Manager
Pham Cong Chinh
ユーティリティ
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Crash 5 EA
Wayne Ysel
エキスパート
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
インディケータ
Let us introduce the Heikin Ashi RSI Oscillator! This indicator combines the concepts of Heikin Ashi candles with the RSI (Relative Strength Index) to produce an oscillator-like format that can be used to filter out some of the noise associated with standard RSI readings. This provides traders with a smoother representation of market conditions. Here are some articles to read more about the RSI and Heikin Ashi candles: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp https://www.investopedia.com/ter
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
エキスパート
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
インディケータ
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
ユーティリティ
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
インディケータ
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
エキスパート
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
インディケータ
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Trade Panel EA
Sahib Ul Ahsan
ユーティリティ
Trade Panel EA – Smart Manual Trading Made Easy Trade Panel EA is a clean, fast, and powerful manual-execution tool designed for traders who want full control over their entries while enjoying automated risk management and seamless trade handling. If you trade manually but need a professional-grade panel to manage your positions with precision, this EA is built for you. Add This Tool On Your Expert Folder and Use As Complete EA. Key Features One-Click BUY & SELL Execution Enter trades instantly
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
ユーティリティ
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
ユーティリティ
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
ユーティリティ
SLTPSetter - StopLoss Take Profit Setter HOW DOES IT WORK? Risk and account management is a very critical aspect of trading. Before entering a position, you must be fully aware how much you will be willing to loss both in percentage and value. This is where SLTPSetter gets you covered.  All you need to do is attach the indicator on the chart and PRESS BUY OR SELL automatically, all parameters needed for placing the trades will be provided at the top left corner of the screen. Feel free to adjust
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
エキスパート
Prop Firm Killer EA is a prop-firm–ready automated trading system built with strict risk management and rule compliance in mind. It focuses on consistency, capital protection, and disciplined execution rather than aggressive overtrading. Core Features Daily Max Loss Limit – Automatically stops trading when the daily loss threshold is reached Daily Profit Target – Locks profits and disables trading after hitting the target Maximum Trades per Day – Prevents overtrading and poor market conditions S
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
インディケータ
概要 このインジケーターは、クラシックな ドンチャンチャネル を強化したバージョンで、実践的なトレード機能を追加しています。 標準の3本線（上限、下限、中央線）に加え、 ブレイクアウト を検出し、チャート上に矢印で視覚的に表示します。また、チャートを見やすくするために、 現在のトレンド方向と逆側のラインのみを表示 します。 インジケーターの機能: 視覚的シグナル ：ブレイクアウト時にカラフルな矢印を表示 自動通知 ：ポップアップ、プッシュ通知、Eメール RSIフィルター ：市場の相対的な強弱に基づいてシグナルを検証 カスタマイズ可能 ：色、ラインの太さ、矢印コード、RSI閾値など 動作原理 ドンチャンチャネルは次のように計算します: 上限線 ：直近N本のクローズ済みローソク足の最高値 下限線 ：直近N本のクローズ済みローソク足の最安値 中央線 ：最高値と最安値の平均値 上方ブレイクアウト は終値が上限線を超えたときに発生し、 下方ブレイクアウト は終値が下限線を下回ったときに発生します。 インジケーターは以下を行います: 3本のドンチャンラインを描画 方向転換後の最初のブレイクアウト
FREE
Global Market Sentiment
Raka
5 (1)
インディケータ
Global Market Risk Sentiment Meter 1. Abstraction The   Global Market Risk Sentiment Meter   is a sophisticated analytical tool designed for the MetaTrader 5 (MQL5) platform. Unlike traditional indicators that analyze a single asset in isolation, this utility employs an   Inter-Market Analysis   approach to reconstruct the psychological state of the global financial markets. By aggregating real-time data from US Indices, Global Equities, Cryptocurrencies, and Safe Haven assets (Gold and the US
FREE
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
ユーティリティ
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Sven Markus Weller
3464
Sven Markus Weller 2025.03.18 11:48 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ervand Oganesyan
10809
開発者からの返信 Ervand Oganesyan 2025.03.19 01:34
Thank you for the feedback.
レビューに返信