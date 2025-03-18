多機能な取引ダッシュボードで手動取引を簡素化。取引と注文の視覚化、損益計算、ワンクリック取引、注文変更、損益分岐点、トレーリングストップ、部分的なストップロス、部分的なテイクプロフィット、時間による決済、エクイティストップロスとテイクプロフィット - これらすべてを、ホットキーを使用するか、チャート上のレベルをマウスでドラッグするだけで、1 回または数回のクリックで実行できます。ユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、必要なシナリオをテストし、すぐにアプリケーションの使用に移行できます。注文の送信がほんの一瞬遅れるだけでも、速い市場では全体的な財務結果に影響するため、手動の取引前計算に時間を費やさないでください。Trade Master でより迅速かつ効率的に取引しましょう。

機能

- 新規市場注文と保留注文の配置。取引と注文の視覚化、エントリー価格の変更、ストップロス、マウスのドラッグによる利益確定。特定のボリュームに対するリスクと利益の自動計算。特定のリスクに対するボリュームの自動計算。価格レベル、リスク対報酬比率、現在の価格との距離を固定するオプション。

- 損益分岐点。エントリー価格からの損益分岐点トリガーをカスタマイズでき、保護される利益のサイズをカスタマイズできます。

- トレーリングストップ。エントリー価格からのトリガー、現在のストップロスレベルからのステップ、現在の価格からの距離をカスタマイズできます。

- 部分的なストップロス、部分的なテイクプロフィット、時間によるクローズ。取引を任意のボリュームの部分に分割するオプション。クローズレベルは、固定価格 (ビッド、アスク)、ポイント、ピップ、チャート価格のパーセンテージ、ハード SL の一部、またはハード TP の一部として設定できます。

- エントリー レベル、ストップ ロス、テイク プロフィット、損益分岐点、トレーリング、部分クローズの価格レベルは、マウスでドラッグするか、ダッシュボードから変更できます。

- ブローカーからレベルを隠すための仮想ストップロスとテイクプロフィット。

- 手動で部分決済するための簡単なセットアップ。ワンクリックで取引を元に戻すオプション。

- ワンクリックで同じタイプのすべての注文をクローズまたは削除するオプション。

- 特定のタイプのすべての注文をワンクリックで終了します。

- 現在のシンボルまたはアカウント全体の取引統計。

- 主な取引機能のホットキー

- スクリーンショット

--

アプリケーションは戦略テスターでは動作しません。購入前に試用版を確認してください (デモ アカウントでは制限なく動作します)。アプリケーションについてご質問やご意見がある場合は、プライベート メッセージを送信してください。