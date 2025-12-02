Fine Timeframes

Fine Timeframes ist ein Indikator für MT5, der Zeitrahmen unterhalb einer Minute bietet. Er erstellt Charts mit Intervallen von 1 bis 30 Sekunden und ermöglicht Ihnen so den Zugriff auf Marktbewegungen, die auf Minuten- und Stundencharts unsichtbar bleiben, während gleichzeitig die volle Handelsfunktionalität erhalten bleibt: Sie können Positionen genauso wie auf Standard-Zeitrahmen eröffnen und schließen.

Fine Timeframes funktioniert nur mit Live-Ticks und ist nicht für den Strategietester konzipiert – laden Sie die Demoversion herunter und testen Sie den Indikator unter realen Marktbedingungen auf EURUSD und AUDUSD.

Hauptmerkmale

• Zeitraum von 1 Sekunde bis 30 Sekunden, mit einem Klick zum Umschalten zwischen den Zeiträumen.

• Vollständiger Handel direkt aus dem Chart: Fine Timeframes blockiert keine integrierten Terminalfunktionen – Sie können Trades eröffnen, Pending Orders platzieren und Positionen mit den Standard-MT5-Steuerelementen direkt im sekundenbasierten Chart verwalten, genau wie in jedem regulären Zeitrahmen.

• Flexible Anzeigeeinstellungen: 3 Diagrammtypen (Kerzendiagramm, Balkendiagramm, Liniendiagramm), 4 Farbschemata.


Anwendungsfälle

• News-Trading – impulsive Kursbewegungen in den ersten Sekunden nach wichtigen Wirtschaftsveröffentlichungen erfassen.

• Präzise Ein- und Ausstiege – optimale Punkte in ultrakurzen Intervallen finden, die in Standardzeiträumen nicht verfügbar sind.

• Analyse der Marktstruktur – Untersuchung des Preisverhaltens bis ins kleinste Detail, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

• Scalping – ein ideales Werkzeug für ultraschnelles Trading mit minimalen Zielen, wo jede Sekunde zählt.


Technische Details und Empfehlungen

Der Indikator arbeitet mit aktuellen Marktdaten in Echtzeit. Legen Sie die gewünschte Visualisierungstiefe über den Parameter „Historische Tiefe, Stunden“ fest. Wenn Sie diesen Wert erhöhen, stellen Sie sicher, dass Ihr Broker ausreichend Tick-Historie bereitstellt und berücksichtigen Sie die möglichen Auswirkungen auf die Performance.

Das Programm fixiert die vertikale Skala, sodass alle sekundenbasierten Kerzen sichtbar bleiben. Verwenden Sie die Einstellung „Preisspanne oben/unten , %“, um die vertikale Skala des Charts anzupassen.


Fine Timeframes ist ein professionelles Tool für Trader, die jede Sekunde im Markt nutzen. Erfassen Sie Marktbewegungen, die 99 % der Trader verpassen – und machen Sie Geschwindigkeit zu einem nachhaltigen Vorteil.

Feedback, Anregungen und Erfahrungsberichte sind willkommen. Bei Fragen oder falls Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie mich gerne im Chat.

