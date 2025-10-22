SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GoldBaron EA MT5 High risk
Mikhail Sergeev

GoldBaron EA MT5 High risk

Mikhail Sergeev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 155 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 426%
RoboForex-Pro
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
21 (65.62%)
Verlusttrades:
11 (34.38%)
Bester Trade:
125.01 USD
Schlechtester Trade:
-65.96 USD
Bruttoprofit:
649.56 USD (65 392 pips)
Bruttoverlust:
-240.88 USD (24 085 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (257.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
257.13 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
20.42%
Max deposit load:
35.48%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
4.81
Long-Positionen:
21 (65.63%)
Short-Positionen:
11 (34.38%)
Profit-Faktor:
2.70
Mathematische Gewinnerwartung:
12.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
30.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-70.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-70.70 USD (2)
Wachstum pro Monat :
50.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
84.93 USD (14.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.82% (39.97 USD)
Kapital:
79.92% (90.76 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 409
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 41K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +125.01 USD
Schlechtester Trade: -66 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +257.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -70.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
noch 28 ...
Extreme Beschleunigung des Depots durch einen Experten: GoldBaron EA 

Ein großer Rückgang im ersten Monat ist eine Unvermeidbarkeit für einen spektakulären Start. Es gibt eine Beschleunigung des Depots!!! Wir investieren anderswo.

Mit 100 US-Dollar zu beginnen, ist ein großes Risiko. Für eine bequeme Arbeit ist ein Minimum von 300 US-Dollar erforderlich.


  • Startdatum: 2025.10.20
  • Anfangsdepot: 95 US-Dollar
  • Ziel: 1000 % bis März 2026

Der Experte generiert seine Signale auf Basis des Indikators « AceTrend »: https://www.mql5.com/en/market/product/139259

Das Geheimnis liegt im Indikator! Es wurde ein technologischer Durchbruch erzielt, der es uns ermöglicht, solche ausgezeichneten Ergebnisse zu zeigen.


Keine Bewertungen
