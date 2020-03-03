Aureum one millon shot Avarubenuy

Hier ist die professionelle Übersetzung ins Deutsche, optimiert für den MQL5-Marktplatz und europäische Trader:

Entwickelt und programmiert von AVARUBENUY für die AVA Internacional Group.

Aureum One Million Shot – Gold Terminal Velocity

Aureum One Million Shot ist ein hochfrequentes algorithmisches System, das exklusiv für Trader entwickelt wurde, die ein explosives Wachstum auf dem Goldmarkt (XAUUSD) anstreben. Dieser Roboter wurde unter realen Marktbedingungen optimiert, um extreme Volatilität durch eine „Turbo-Management“-Strategie zu kapitalisieren.

Wie funktioniert es?

Das System nutzt eine Analyse-Engine, die auf dem Kreuzen von exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) und RSI-Filtern (Relative Strength Index) basiert, um präzise Einstiegspunkte in Mikro-Trends zu identifizieren. Sobald ein Signal erkannt wird, wendet der Bot ein aggressives Risikomanagement an, das darauf ausgelegt ist, den Zinseszins-Effekt in kurzen Zeiträumen zu maximieren.

Ziel des Systems

Das Hauptziel ist es, massive Kapitalmeilensteine (wie das in unseren Tests gezeigte 1,5-Millionen-Ziel) in kürzester Zeit zu erreichen. Es ist ein „One-Shot“-Werkzeug, das darauf ausgelegt ist, kleine Konten durch einen Profit-Faktor von über 3,40 auf institutionelles Niveau zu heben.

Risikomanagement und Warnung (HOHES RISIKO)

Dies ist ein HOCHRISIKO-System. Aufgrund seiner aggressiven Konfiguration zeigen Berichte maximale Equity-Drawdowns, die 70 % überschreiten oder je nach Volatilität sogar kritische Werte erreichen können.

  • Maximal beobachteter Drawdown: 72,93 %

  • Relative Equity-Reduzierung: Bis zu 100 % unter extremen Stresstest-Bedingungen.

Empfohlene Auszahlungsstrategie

Um dieses System intelligent zu betreiben, MUSS der Nutzer eine strikte Politik zur Gewinnabsicherung verfolgen:

  • Teilauszahlungen: Es wird empfohlen, das Anfangskapital abzuheben, sobald der Bot das Konto verdoppelt hat.

  • Totalauszahlungen: Nach Erreichen eines persönlichen Ziels oder eines wichtigen Meilensteins wird empfohlen, eine vollständige Auszahlung vorzunehmen und das System mit einer sicheren Basis neu zu starten.

  • Nicht alles reinvestieren: Handeln Sie niemals mit Geldern, deren Verlust Sie sich nicht leisten können.

Technische Spezifikationen

  • Symbol: XAUUSD (Gold).

  • Zeitrahmen: M5.

  • Turbo-Konfiguration: 5 % Risiko pro Trade mit einem explosiven Take Profit von 15 %.

  • Schutz: Maximaler Spread-Filter auf 35 Punkte eingestellt, um Einstiege in illiquiden Märkten zu vermeiden.

Hinweis: Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Erträge. Nutzen Sie immer ein Demokonto, bevor Sie live gehen.

PRO-TIPP (Das Geheimnis): Wenn Sie Ihren TP auf 5 % senken und mit einem manuellen Breakeven sowie einem manuellen Trailing-Stop arbeiten, werden Sie außergewöhnliche und extrem hohe Ergebnisse erzielen. Dieser Roboter wurde entwickelt, um schnell Kapital zu generieren – echtes Kapital – beginnend mit nur 500. Verwalten Sie Ihr Risiko einmal täglich manuell; 2 Minuten sind alles, was dieser EA benötigt, um überraschende Zahlen zu liefern. Testen Sie es auf Demo. Der Preis ist im Vergleich zu dem, was er generieren kann, relativ niedrig.

Mit freundlichen Grüßen, AVARUBENUY


Weitere Produkte dieses Autors
Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy
Ruben Jesus Gonzalez Rodriguez
Experten
Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy Dieser Roboter wurde von AVARUBENUY für die AVA Internacional Group entworfen und programmiert. Gold Scalping & Rückgewinnungssystem Beschreibung: Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy ist ein fortschrittliches algorithmisches System, das speziell für den Goldmarkt (XAUUSD ) entwickelt wurde. Der Roboter nutzt eine auf Volatilität basierende Einstiegslogik in Kombination mit einem intelligenten Lot-Management-System, um aus den Marktbewegungen Kapital zu schlagen und
Panel Full Avarubenuy
Ruben Jesus Gonzalez Rodriguez
Indikatoren
Aquí tienes la traducción profesional al alemán, ajustada con la terminología técnica utilizada por los traders en Alemania, Suiza y Austria, optimizada para el MQL5 Market : Panel Full AVARUBENUY MT5 - Das ultimative MTF-Dashboard Produktbeschreibung Panel Full AVARUBENUY ist ein hochentwickeltes Analysetool für Trader, die eine ganzheitliche Marktsicht auf einem einzigen Bildschirm benötigen. Dieses multifunktionale Dashboard verarbeitet Echtzeitdaten von mehreren Indikatoren und Zeitrahmen, u
