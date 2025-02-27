TrendEA FourAverage

Der Trendexperte wurde speziell entwickelt, um die optimalen Parameter für den Indikator «FourAverage» zu finden. Der Berater handelt im Modus immer im Handel (schließen Sie den Kaufvertrag und öffnen Sie sofort das Gegenteil). Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, die Fähigkeit der Indikatoren, den Trend zu bestimmen, so genau wie möglich zu erkennen. Der Experte ist vollautomatisch und hat die Möglichkeit, das Kapital nach der Martingale-Methode zu verwalten. Die Standardeinstellung ist "XAUUSD(GOLD) H1».





Indikator:





Der Expert Advisor hat Parametersätze für verschiedene Zeichen und Zeitrahmen hinzugefügt. Im Moment werden Symbole wie Gold, Bitcoin, EuroDollar, Sberbank-Aktien an der Moskauer Börse zu den fertigen Sets hinzugefügt. Sie stimmen vollständig mit den Parametern aus dem Indikator «FourAverage» überein. Wenn Sie einen neuen Einstellungssatz hinzufügen möchten, schreiben Sie dies in den Bewertungen für den Indikator «FourAverage MT5».

Der Berater kann zu Eröffnungspreisen getestet und optimiert werden. Verwenden Sie für eine schnelle Optimierung einen genetischen Algorithmus.

Die standardmäßige Verwendung von Trendindikatoren zusammen mit einem Experten zur Auswahl von Parametern. 1) Finde ein Symbol mit großem Wachstumspotenzial. 2) Optimieren Sie die Parameter in die gewünschte Richtung (nur Kauf oder nur Verkauf). 3) Übertragen Sie die Parameter in die Anzeige und warten Sie auf das Signal.

Parameter des Experten: