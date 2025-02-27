TrendEA FourAverage
- Experten
- Mikhail Sergeev
- Version: 2.3
- Aktualisiert: 3 Dezember 2025
Der Trendexperte wurde speziell entwickelt, um die optimalen Parameter für den Indikator «FourAverage» zu finden. Der Berater handelt im Modus immer im Handel (schließen Sie den Kaufvertrag und öffnen Sie sofort das Gegenteil). Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, die Fähigkeit der Indikatoren, den Trend zu bestimmen, so genau wie möglich zu erkennen. Der Experte ist vollautomatisch und hat die Möglichkeit, das Kapital nach der Martingale-Methode zu verwalten. Die Standardeinstellung ist "XAUUSD(GOLD) H1».
Indikator:hhttps://www.mql5.com/de/market/product/597
Der Expert Advisor hat Parametersätze für verschiedene Zeichen und Zeitrahmen hinzugefügt. Im Moment werden Symbole wie Gold, Bitcoin, EuroDollar, Sberbank-Aktien an der Moskauer Börse zu den fertigen Sets hinzugefügt. Sie stimmen vollständig mit den Parametern aus dem Indikator «FourAverage» überein. Wenn Sie einen neuen Einstellungssatz hinzufügen möchten, schreiben Sie dies in den Bewertungen für den Indikator «FourAverage MT5».
- Der Berater kann zu Eröffnungspreisen getestet und optimiert werden. Verwenden Sie für eine schnelle Optimierung einen genetischen Algorithmus.
Die standardmäßige Verwendung von Trendindikatoren zusammen mit einem Experten zur Auswahl von Parametern. 1) Finde ein Symbol mit großem Wachstumspotenzial. 2) Optimieren Sie die Parameter in die gewünschte Richtung (nur Kauf oder nur Verkauf). 3) Übertragen Sie die Parameter in die Anzeige und warten Sie auf das Signal.
Parameter des Experten:
- MM selection - Die Wahl des Geldmanagements. "MANUAL": Verwenden Sie die Option "MANUAL setting first order lot", um das Volumen auszuwählen. "Minimum": Das minimal mögliche Volumen.
- Switch - Auswahl der zulässigen Richtungen für Transaktionen.
- OnlySupport - Verbot der Eröffnung neuer Trades und Positionen. Bereits offene Positionen werden fortgesetzt.
- PreSets - Hier können Sie vorgefertigte Voreinstellungen auswählen oder den manuellen Modus auswählen. Wenn Sie ein fertiges Set auswählen, funktionieren die folgenden Parameter nicht mehr.
- MANUAL setting first order lot - Das Volumen des ersten Deals in der Serie. Wird nur bei "MM selection = MANUAL" verwendet. Wenn die Parameterwerte negativ sind: wird als permanentes Los verwendet (Beispiel: "MANUAL setting first order lot" = -0.01 die Transaktion wird mit einem Volumen von 0,01 Lot geöffnet). Wenn der Wert des Parameters positiv ist: Es wird der Betrag für die Einzahlung von 1000 $ angegeben (Beispiel: "MANUAL setting first order lot" = 0.04, auf dem Konto von 2000$ wird die Transaktion mit einem Volumen von 0.08 Lots eröffnet).
- Magic Number - Die Nummer des Experten.
- Slippage - Zulässiger Schlupf.
