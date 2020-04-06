Price Action PRO Version: Automatisieren Sie Ihren Handel und stärken Sie Ihre Abwehr gegen Drawdowns

Sie sind auf der Suche nach einem professionellen Expert Advisor, der nicht nur mit Hilfe von reiner Price Action hochwahrscheinliche Einstiege findet, sondern auch Ihr Kapital in volatilen Marktphasen kompetent verwaltet? Ihre Suche endet hier.

Price Action PRO Version ist ein fortschrittlicher Handelsroboter. Er kombiniert die bewährte klassische Methode des Handels mit"Engulfing" -Kerzenmustern mit modernen Risikomanagementtechniken durch einGrid-System und Martingale. Es ist Ihr persönlicher Analyst und Risikomanager in einem Tool, das 24/7 arbeitet.

Warum Händler "Price Action PRO Version" wählen:

Leistungsstarke Strategie-Allianz : Die Präzision von Price Action für punktgenaue Einstiege, plus ein flexibles Raster und Martingale für Schutz und Mittelwertbildung in volatilen Phasen.

Professionelle Risikokontrolle : Detaillierte Einstellungen für Rasterschritt und Lot-Multiplikator geben Ihnen die volle Kontrolle über die Mittelwertbildungsstrategie. Sie entscheiden, wie aggressiv Sie eine Position verstärken wollen.

Bewährte und transparente Grundlage : Der Algorithmus basiert auf klassischen, weithin anerkannten Candlestick-Mustern, die von erfolgreichen Händlern seit Jahrzehnten verwendet werden. Keine "Black Box".

Einfachheit und Klarheit : Alle wichtigen Parameter (Lot, Take Profit, Grid Step, Multiplikator, Spread) sind für eine unkomplizierte Konfiguration direkt verfügbar.

Entwickelt für verantwortungsvollen Handel : Unsere ehrlichen Empfehlungen betonen das obligatorische Testen und die sorgfältige Arbeit mit dem Lot-Multiplikator. Wir setzen uns für verantwortungsvolle Handelspraktiken ein.

Wie es funktioniert:

Der EA scannt den Chart auf demH1-Zeitrahmen und höher, wo die Muster die größte Bedeutung haben. Wenn er ein starkes "Engulfing"-Signal erkennt, eröffnet er den ersten Handel. Wenn sich der Markt gegen die Position bewegt, kann der Roboter, Ihren Einstellungen folgend, zusätzliche Rasteraufträge in definierten Schritten platzieren und dabei den Lot-Multiplikator verwenden, um die Kosten der Position zu mitteln und sie zum Break-even oder Gewinn zu bringen.

Dieser EA ist perfekt für Sie, wenn Sie:

den Price-Action-Handel automatisieren wollen, aber mit einem zusätzlichen Sicherheitsnetz.

die Prinzipien von Grid-Trading und Martingale verstehen und ein Tool suchen, um sie umzusetzen.

Wert auf Risikokontrolle legen und die Strategie auf Ihre spezifische Kontogröße abstimmen möchten.

Sie handeln auf höheren Timeframes (H1, D1) und benötigen einen zuverlässigen Roboter für diese Intervalle.

Wichtiger Hinweis: Die Martingale-Methode erfordert Verständnis und Vorsicht. Testen Sie den EA immer im Strategietester mit Ihren Einstellungen, bevor Sie live gehen.

Sind Sie bereit, PRO zu werden? Für nur 30 USD erhalten Sie nicht nur einen EA, sondern eine umfassende Handelslösung. Laden Sie die Demoversion herunter, testen Sie den Ansatz und treffen Sie eine fundierte Entscheidung!

P.S. Denken Sie daran : Die Rentabilität hängt von der Qualität des Anfangssignals und Ihren umsichtigen Geldmanagementeinstellungen ab. Handeln Sie mit Bedacht!