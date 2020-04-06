Price Action PRO version

Price Action PRO Version: Automatisieren Sie Ihren Handel und stärken Sie Ihre Abwehr gegen Drawdowns

Sie sind auf der Suche nach einem professionellen Expert Advisor, der nicht nur mit Hilfe von reiner Price Action hochwahrscheinliche Einstiege findet, sondern auch Ihr Kapital in volatilen Marktphasen kompetent verwaltet? Ihre Suche endet hier.

Price Action PRO Version ist ein fortschrittlicher Handelsroboter. Er kombiniert die bewährte klassische Methode des Handels mit"Engulfing" -Kerzenmustern mit modernen Risikomanagementtechniken durch einGrid-System und Martingale. Es ist Ihr persönlicher Analyst und Risikomanager in einem Tool, das 24/7 arbeitet.

Warum Händler "Price Action PRO Version" wählen:

  • Leistungsstarke Strategie-Allianz: Die Präzision von Price Action für punktgenaue Einstiege, plus ein flexibles Raster und Martingale für Schutz und Mittelwertbildung in volatilen Phasen.
  • Professionelle Risikokontrolle: Detaillierte Einstellungen für Rasterschritt und Lot-Multiplikator geben Ihnen die volle Kontrolle über die Mittelwertbildungsstrategie. Sie entscheiden, wie aggressiv Sie eine Position verstärken wollen.
  • Bewährte und transparente Grundlage: Der Algorithmus basiert auf klassischen, weithin anerkannten Candlestick-Mustern, die von erfolgreichen Händlern seit Jahrzehnten verwendet werden. Keine "Black Box".
  • Einfachheit und Klarheit: Alle wichtigen Parameter (Lot, Take Profit, Grid Step, Multiplikator, Spread) sind für eine unkomplizierte Konfiguration direkt verfügbar.
  • Entwickelt für verantwortungsvollen Handel: Unsere ehrlichen Empfehlungen betonen das obligatorische Testen und die sorgfältige Arbeit mit dem Lot-Multiplikator. Wir setzen uns für verantwortungsvolle Handelspraktiken ein.

Wie es funktioniert:
Der EA scannt den Chart auf demH1-Zeitrahmen und höher, wo die Muster die größte Bedeutung haben. Wenn er ein starkes "Engulfing"-Signal erkennt, eröffnet er den ersten Handel. Wenn sich der Markt gegen die Position bewegt, kann der Roboter, Ihren Einstellungen folgend, zusätzliche Rasteraufträge in definierten Schritten platzieren und dabei den Lot-Multiplikator verwenden, um die Kosten der Position zu mitteln und sie zum Break-even oder Gewinn zu bringen.

Dieser EA ist perfekt für Sie, wenn Sie:

  • den Price-Action-Handel automatisieren wollen, aber mit einem zusätzlichen Sicherheitsnetz.

  • die Prinzipien von Grid-Trading und Martingale verstehen und ein Tool suchen, um sie umzusetzen.

  • Wert auf Risikokontrolle legen und die Strategie auf Ihre spezifische Kontogröße abstimmen möchten.

  • Sie handeln auf höheren Timeframes (H1, D1) und benötigen einen zuverlässigen Roboter für diese Intervalle.

Wichtiger Hinweis: Die Martingale-Methode erfordert Verständnis und Vorsicht. Testen Sie den EA immer im Strategietester mit Ihren Einstellungen, bevor Sie live gehen.

Sind Sie bereit, PRO zu werden? Für nur 30 USD erhalten Sie nicht nur einen EA, sondern eine umfassende Handelslösung. Laden Sie die Demoversion herunter, testen Sie den Ansatz und treffen Sie eine fundierte Entscheidung!

P.S. Denken Sie daran : Die Rentabilität hängt von der Qualität des Anfangssignals und Ihren umsichtigen Geldmanagementeinstellungen ab. Handeln Sie mit Bedacht!


Price Action Start
Maksim Novikov
5 (1)
Experten
Price Action Start - Ihr automatisierter Handelspartner in reiner Preis-Aktion Träumen Sie von einem Expert Advisor, der wie ein Profi handelt - nur mit reiner Price Action, ohne unübersichtliche Indikatoren? Stellen Sie sich vor, er wäre bereits auf Ihrem Chart. " Price Action Start" ist ein professioneller Expert Advisor, der automatisch die wichtigsten Engulfing-Candlestick-Muster , die Eckpfeiler des klassischen Price-Action-Handels , identifiziert und handelt . Dies ist nicht einfach nur ei
FREE
Indi Price Action
Maksim Novikov
5 (1)
Indikatoren
DER PREISAKTIONSINDIKATOR! Dieses Programm findet Candlestick-Absorptionsmuster und einen falschen Zusammenbruch, woraufhin es die Einstiegspunkte mit Pfeilen einzeichnet. Eingabeparameter : 1. PPR_Pfeil Der On-Parameter/Off-Anzeige der Absorptionsmuster-Pfeile. Standardmäßig ist er auf true gesetzt. 2. FB_Pfeil Entspricht dem ersten Parameter, nur für Modelle mit falscher Aufschlüsselung. Standardmäßig ist er auf true gesetzt. Mit freundlichen Grüßen, Novak Production.
FREE
RSI Start
Maksim Novikov
Experten
Ein ADVISOR, der mit der RSI-Strategie handelt. Eingabeparameter : Lot. Sie können sowohl ein festes Lot als auch einen Prozentsatz der Einlage wählen. Take Profit, Stop Loss. Hier ist alles klar) Die RSI-Periode sowie die Höchst- und Tiefstwerte. Die Standardeinstellung ist Periode 14, Level 70 und 30. Magische Zahl und Max. Spread. Empfehlungen : Es ist besser, auf Zeitrahmen H1, H4, D1 und höher zu handeln. Auf die Minute mit äußerster Vorsicht. Es ist besser, auf einem Testgerät zu überpr
FREE
High Low Start
Maksim Novikov
Experten
HANDELN SIE VON NIVEAUS, DIE IHREN PARAMETERN ENTSPRECHEN! Dieser Expert Advisor handelt auf Basis von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Die Höchst- und Mindestpreise werden in den Eingabeparametern festgelegt. Eingabe-Parameter : Selecttimeframe - Einstellung des Zeitrahmens für die Höchst- und Mindestpreise Wie funktioniert er? Ganz einfach - wenn Sie einen Monat einstellen, dann handelt der Roboter zu den Höchst- und Mindestpreisen des letzten Monats. Wenn Sie z.B. im Monat Juni hande
FREE
One MA
Maksim Novikov
3.67 (3)
Experten
DER ROBOTER IST AUF EINEM GLEITENDEN DURCHSCHNITT! Dieser Expert Advisor ermöglicht es Ihnen, automatisch mit einem einzigen gleitenden Durchschnitt zu handeln (Trades zu machen). Eingabeparameter : 1. Lot (kürzlich hinzugefügt und ein Prozentsatz der Einzahlung) 2. Stop-Loss 3. Gewinnmitnahme Nun... hier ist alles einfach)) 4. Eröffnung von zwei Geschäften auf einmal Eine Funktion, die den Handel in zwei Richtungen ermöglicht. Wenn zum Beispiel ein Geschäft zum Kauf geöffnet ist, kann glei
FREE
Long Candle
Maksim Novikov
Indikatoren
EIN INDIKATOR FÜR DIE SUCHE NACH LANGEN KERZEN. Mit diesem Indikator können Sie schnell eine Kerze finden, die sich von den anderen unterscheidet, nämlich die lange Kerze. Wenn sich der Kurs aus dem "flachen" Momentum herausbewegt, deutet dies darauf hin, dass sich der Trend ändern will. Es ist also an der Zeit, ein Geschäft abzuschließen! Denken Sie daran, dass nicht alle Pfeile Ihnen einen hervorragenden Einstiegspunkt garantieren. Vergewissern Sie sich, bevor Sie ein Geschäft eröffnen, das
FREE
MA Double
Maksim Novikov
Experten
EIN ROBOTER MIT ZWEI GLEITENDEN DURCHSCHNITTEN! Dieser Expert Advisor ermöglicht es Ihnen, automatisch mit ZWEI gleitenden Durchschnitten zu handeln (Trades zu machen). Ich habe auch den Roboter auf einem gleitenden Durchschnitt gepostet, Sie können sich auch mit ihm vertraut machen. Eingabeparameter : 1. Los 2. Stop Loss 3. Gewinn mitnehmen Nun... hier ist alles einfach)) 4. Die magische Zahl Die magische Zahl der Aufträge. Damit der Berater die Marktteilnehmer nicht mit seinen eigenen verw
FREE
IndiMA Double
Maksim Novikov
5 (1)
Indikatoren
DER INDIKATOR MIT EINEM DOPPELTEN GLEITENDEN DURCHSCHNITT (MA). Empfehlungen : Der Indikator funktioniert besser, wenn zwei Linien zur gleichen Zeit die gleiche Farbe haben. (wenn eine grün und die andere rot ist, befindet sich der Preis in der flachen Zone (es ist besser, nichts zu tun)). Eingabeparameter : 1. Die Periode des ersten und zweiten MATCH. 2. Die Dicke der Linie des ersten und zweiten MATCH. 3. Die Farbe der Linie des ersten und zweiten MATCH. Suchen Sie einen guten Broker? D
FREE
Get Percent MT5
Maksim Novikov
Utilitys
Mit diesem Dienstprogramm (als Indikator) können Sie das Los auf der Grundlage des Prozentsatzes Ihrer Einlage berechnen. Wie funktioniert es? 1. Geben Sie den Prozentsatz in der Spalte "Prozent :" ein. Sie möchten zum Beispiel 2 Prozent Ihrer Einlage öffnen (wenn Ihre Einlage 10.000 Dollar beträgt, dann sind 2 Prozent 200 Dollar), dann geben Sie 2 Prozent ein. 2. Geben Sie in der Spalte "Stop Loss :" den Stop-Loss-Kurs (in Punkten) ein, den Sie bei der Eröffnung einer Position angeben würden.
FREE
RSI PRO version
Maksim Novikov
Experten
RSI PRO: Die Automatisierung einer klassischen Strategie mit Risikomanagement Der RSI PRO Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die die Zuverlässigkeit des klassischen RSI-Indikators schätzen, aber ihre Strategie durch einen systematischen Ansatz verbessern möchten. Dieses Tool identifiziert automatisch überkaufte und überverkaufte Zonen und kann eine Positionsmittelungsmethode anwenden, um Trades unter volatilen Bedingungen zu verwalten. Hauptmerkmale des Expert Advisors RSI-basierte Str
Trade Flow
Maksim Novikov
Utilitys
Trade Flow - MT5 manuelles Handels-Panel: 1-Klick-Aufträge, Chart-Linien, Smart Closing, Trailing Stop Trade Flow ist ein MetaTrader 5-Dienstprogramm, das den manuellen Handel und das Positionsmanagement auf dem aktuellen Chartsymbol beschleunigt. Eröffnen Sie Trades mit einem Klick, legen Sie Entry/SL/TP mit Hilfe von Chart-Linien fest, schließen Sie gewinnbringende/verlierende Positionen mit BUY/SELL-Logik und sichern Sie Gewinne mit Trailing-Stop. Ideal für: Intraday , Scalping, aktiver manue
