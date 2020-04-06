Price Action PRO version: Усильте свою торговлю автоматикой и защитой от просадок

Мечтаете о профессиональном советнике, который не только видит сильные точки входа по Price Action, но и умеет грамотно управлять капиталом в сложных ситуациях? Ваш поиск завершён.

Price Action PRO version — это продвинутый торговый робот. Он сочетает проверенную классику торговли по моделям «Поглощения» с современными методами управления рисками через сетку и систему Мартингейла. Это ваш личный аналитик и риск-менеджер в одном инструменте, который работает 24/7.

Почему трейдеры выбирают «Price Action PRO version»:

Мощный альянс стратегий : Интеллект Price Action для точечных входов плюс гибкая сетка и Мартингейл для защиты и усреднения в волатильные периоды.

Профессиональный контроль рисков : Детальные настройки шага сетки и множителя лота дают вам полный контроль над стратегией усреднения. Вы решаете, как сильно усиливать позицию.

Проверенная основа на практике : Алгоритм построен на классических, общепризнанных свечных моделях, которые десятилетиями используются успешными трейдерами.

Прозрачность и простота : Все ключевые параметры (лот, тейк-профит, шаг сетки, множитель, спред) — перед вами. Никаких «чёрных ящиков».

Опыт для осторожных : В рекомендациях честно указана необходимость тестирования и аккуратной работы с множителем. Мы за ответственный трейдинг.

Как это работает?

Советник сканирует график на таймфрейме H1 и выше, где паттерны наиболее значимы. При обнаружении сильного сигнала «Поглощения» он открывает первую сделку. Если рынок движется против позиции, робот, следуя вашим настройкам, может открывать ордера по сетке с заданным шагом, используя множитель лота для усреднения стоимости и вывода позиции в безубыток или прибыль.

Идеально подходит для вас, если вы:

Хотите автоматизировать торговлю по Price Action, но с «подушкой безопасности».

Понимаете принципы сеточной торговли и Мартингейла и ищете инструмент для их реализации.

Цените контроль над рисками и хотите детально настраивать стратегию под свой депозит.

Торгуете на старших таймфреймах (H1, D1) и ищете для них надёжного робота.

Важно! Мартингейл требует понимания и осторожности. Всегда предварительно тестируйте советник в тестере стратегий с вашими настройками.

Готовы перейти на PRO-уровень? За 30 USD вы получаете не просто советник, а комплексное торговое решение. Скачайте демо-версию, протестируйте подход и сделайте свой выбор!

P.S. Помните: прибыльность завязана на качество исходного сигнала и ваши грамотные настройки управления капиталом. Торгуйте с умом!