Price Action PRO version

Price Action PRO version: Усильте свою торговлю автоматикой и защитой от просадок

Мечтаете о профессиональном советнике, который не только видит сильные точки входа по Price Action, но и умеет грамотно управлять капиталом в сложных ситуациях? Ваш поиск завершён.

Price Action PRO version — это продвинутый торговый робот. Он сочетает проверенную классику торговли по моделям «Поглощения» с современными методами управления рисками через сетку и систему Мартингейла. Это ваш личный аналитик и риск-менеджер в одном инструменте, который работает 24/7.

Почему трейдеры выбирают «Price Action PRO version»:

  • Мощный альянс стратегий: Интеллект Price Action для точечных входов плюс гибкая сетка и Мартингейл для защиты и усреднения в волатильные периоды.
  • Профессиональный контроль рисков: Детальные настройки шага сетки и множителя лота дают вам полный контроль над стратегией усреднения. Вы решаете, как сильно усиливать позицию.
  • Проверенная основа на практике: Алгоритм построен на классических, общепризнанных свечных моделях, которые десятилетиями используются успешными трейдерами.
  • Прозрачность и простота: Все ключевые параметры (лот, тейк-профит, шаг сетки, множитель, спред) — перед вами. Никаких «чёрных ящиков».
  • Опыт для осторожных: В рекомендациях честно указана необходимость тестирования и аккуратной работы с множителем. Мы за ответственный трейдинг.

Как это работает?
Советник сканирует график на таймфрейме H1 и выше, где паттерны наиболее значимы. При обнаружении сильного сигнала «Поглощения» он открывает первую сделку. Если рынок движется против позиции, робот, следуя вашим настройкам, может открывать ордера по сетке с заданным шагом, используя множитель лота для усреднения стоимости и вывода позиции в безубыток или прибыль.

Идеально подходит для вас, если вы:

  • Хотите автоматизировать торговлю по Price Action, но с «подушкой безопасности».

  • Понимаете принципы сеточной торговли и Мартингейла и ищете инструмент для их реализации.

  • Цените контроль над рисками и хотите детально настраивать стратегию под свой депозит.

  • Торгуете на старших таймфреймах (H1, D1) и ищете для них надёжного робота.

Важно! Мартингейл требует понимания и осторожности. Всегда предварительно тестируйте советник в тестере стратегий с вашими настройками.

Готовы перейти на PRO-уровень? За 30 USD вы получаете не просто советник, а комплексное торговое решение. Скачайте демо-версию, протестируйте подход и сделайте свой выбор!

P.S. Помните: прибыльность завязана на качество исходного сигнала и ваши грамотные настройки управления капиталом. Торгуйте с умом!

Рекомендуем также
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
KT COG Robot
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market acce
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Эксперты
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Эксперты
Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Эксперты
Описание эксперта Алгоритм оптимизирован для торговли Nasdaq Торговый эксперт основан на постоянном ведении длинных позиций с ежедневной фиксации прибыли, если такова имеется и временном прекращении работы при осуществлении длительных коррекций. Принцип торговли эксперта, основан на исторической волатильности, торгуемого актива. Значения Размера коррекции (InpMaxMinusForMarginCallShort) и Максимального падения (InpMaxMinusForMarginCallLong), задаются вручную. Рекомендации по эксплуатации Ра
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Эксперты
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Reef Scalper
Charles Crete
Эксперты
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Эксперты
This expert is a combination between a grid and a scalper and it uses a grid of ten pending orders , five for long and five for short , with a 500 point spacing between them with a 100 point scalp target. It has three working modes , first , the entry by level , the expert starts operation when the price aproaches an important trade level ( a former resistance or support) , second , the entry by time , launches the expert at a specific time (input by user) and the third type is continuous operat
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Эксперты
Советник может торговать несколькими валютами. Смотрите подробную информацию ( https://www.mql5.com/ru/users/ugur-edin/seller ) на страницах наших сигналов. Не сетка! Не мартингейл! Ручная настройка не требуется! Каждая сделка защищена стоп-лоссом. Советник торгует только ночью в течение короткого периода времени в конце нью-йоркской сессии. Он использует моменты низкой волатильности на паре EURUSD и входит в сделки по данным индикаторов. В работе используются динамические стоп-лоссы и тейк-проф
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Intensive
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет свечные фигуры дневных графиков, которые задают направление торговли внутри дня. Торговый эксперт определяет продолжительность нахождение цены в зонах перекупленности/перпроданности и начинает работу в сторону предполагаемого трендового движения. Каждая открываемая позиция имеет жесткие стоп-лосс и тейк-профит. В рынке может находиться только одна активная позиция. Разработка и тестирование советника производились на котировках 99% качества. Советник имеет встроенны
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT4 - уникальный советник, который может торговать по сигналам MT4 индикатора Matrix Arrow с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически. Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих средни
AUTO PUT STOPLOSS TAKEPROFIT
Cuong Pham
Эксперты
Советник автоматически устанавливает стоп-лоссы и тейк-профиты ко всем вашим ордерам. Уровни стоп-лосса и тейк-профита можно выбрать на вкладке входных параметров. Вы можете указать три символа со значениями SL и TP (на скриншотах ниже вы можете видеть symbol1, symbol2 ...). Советник выполняет проверку. Если появляется новый ордер с symbol1, торговый робот устанавливает SL и TP со значениями stoploss1 и takeprofit1 (в пунктах). Если появляется новый ордер с symbol2 , торговый робот устанавливает
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Эксперты
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Утилиты
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
Эксперты
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when the SMAs cross and when the WPR has left overbought/oversold areas. The SMAs are also programmed to close the trades if the trend changes. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is NZDUSD and the recommended timeframe to operat
FREE
Gold Invest Pro Expert Advisor MT4
Sergey Batudayev
Эксперты
Gold Invest Pro создан специально для торговли золотом. Советник работает только по покупкам XAUUSD и постепенно формирует серию сделок, чтобы закрывать их общей корзиной , когда суммарная прибыль достигает заданного уровня в деньгах. Внутри реализованы: ограничение на количество ордеров; целевая прибыль по корзине в валюте счёта; контроль просадки по Equity — при достижении заданного уровня все позиции могут быть закрыты. Это не “волшебная кнопка”, а инструмент для тех, кто хочет автоматизиров
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Эксперты
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
GapRevScalper
Catalin Zachiu
Эксперты
Это простой, но потенциально эффективный метод при правильном использовании, основанный на сделках, открываемых в случае возникновения гэпов между свечами. Входные значения размеров зазора измеряются в пунктах. Последний разрыв между двумя свечами, а также время разрыва отображается в комментарии к графику. Не все брокеры могут подойти для этого торгового робота. Тестирование и оптимизация основаны на истории цен MQL 5. Он также имеет функцию управления интеллектуальным лотом, которая увеличив
Great Hunter
Pavel Malyshko
Эксперты
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Эксперты
!! ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 2.05 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ РАБОТЫ!! УМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ HFT ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА 100К KORTANA FX В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 29.01.2024 НЕСМОТРЯ НА ТАКУЮ НИЗКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗДЕЛ СКРИНШОТОВ, Я ТАМ РАЗМЕСТИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАЖНО НЕ УПУСТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ KORTANA FX %40 ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 29.01.2024. Раскройте свой торговый потенциал с помощью Smart Funded HFT EA!   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В VPS / НЕТ НАСТРОЕК /
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Эксперты
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades after CCI indicator exit the oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is GBPUSD and the recommended timeframe to operate and to do backtests is D1. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame a
FREE
Surf EA
Rustem Gabetdinov
5 (1)
Эксперты
Surf EA - это полностью автоматический сеточный советник, который ищет разворотные области на графике МТ5 версия:   https://www.mql5.com/ru/market/product/99693 Характер работы: Советник использует несколько паттернов, индикаторов и других важных условий для поиска сигналов Позиции в покупку и продажу независимы друг от друга На одном баре текущего периода может быть открыт только один ордер Использующиеся в советнике индикаторы входят в стандартный набор терминала Рекомендации: Торговая пара: A
FREE
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Эксперты
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
Goal Time
Mourad Ezzaki
Эксперты
Советник GOAL TIME основан на понятии времени. Он анализирует изменение цены в зависимости от времени и определяет лучшее время для успешной установки ордера. Этот советник основан на индикаторе, который рисует кривую цены по времени. Эта кривая рассчитывается при помощи алгоритма, который анализирует прошлые данные. После этого советник использует полученную кривую и устанавливает правильный ордер. В случае неправильного выбора задачей советника становится ограничение убытков. После тщательного
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Эксперты
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Эксперты
Автоматический торговый советник .Это бесплатная версия советника "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792 .В основу работы робота заложены 2 стратегии :на пересечении скользящих средних и индикатора Боллинджер Бандс .В платной версии доступны три стратегии,что увеличивает прибыльность в несколько раз .Предназначен для валютной пары EURUSD  H1.Возможно использовать и на других инструментах после оптимизации.Тестировать только на тиковых данных. **Не использует  таких опа
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Эксперты
Double Breakout  - автоматический торговый советник, ведущий торговлю сразу по двум стратегиям. Советник имеет полностью настраиваемый мартингейл. В качестве входов используется индикатор Macd c настраиваемыми параметрами для каждого потока сделок.  Для выхода из позиции используется задаваемый уровень тейкпрофита и стоплосса.  Общие рекомендации Минимальный рекомендуемый депозит 1000 центов. Спред рекомендуется не более 3 пунктов. Лучше использовать трендовые валютные пары. После сделки, котор
FREE
С этим продуктом покупают
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (20)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
Jesko EA  Jesko — это особый торговый советник , созданный на основе проверенной стратегии, которая оптимизировалась и тестировалась в течение многих лет. Он был протестирован на реальных счетах и показал себя как прибыльное и низкорисковое решение . Теперь мы решили сделать его доступным для всех. Signal live       Четыре месяца реального счета  Простая установка  Работает у любого брокера (рекомендуется ECN)  Минимальный депозит: 100$ 1,5 мин.: Золото Для тестирования: убедитесь, что на график
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
2 (1)
Эксперты
С оветник MT4 для торговли золотом  Gold Emperor EA полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller   Gold Emperor EA  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. Ключевые особенности: Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфически
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (3)
Эксперты
Советник Game Change — это трендовая торговая система, основанная на индикаторе Game Changer. Он автоматически продаёт при появлении красной точки и продолжает движение в направлении продажи до появления жёлтого крестика, сигнализирующего о возможном завершении тренда. Та же логика применима и к покупкам. При появлении синей точки советник начинает покупать и закрывает цикл покупки, как только появляется жёлтый крестик. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако о
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.86 (42)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Эксперты
Советник ADVANCED MULTI SCALPING — полностью автоматическая многопарная торговая система — очень безопасная и с устойчивым ростом. Этот прибыльный скальпинговый советник действительно является одной из самых стабильных систем на рынке в настоящее время — он совершает около 70–100 сделок в месяц. Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Особенност
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
Bazooka EA
Davit Beridze
Эксперты
Bazooka EA – трендовый и импульсный эксперт для MT4 Настройки по умолчанию сконфигурированы для тестирования советника на GOLD M5 (метод Open Prices) за период с начала 2024 года по настоящее время. Оптимальные настройки для других таймфреймов вы можете найти в разделе комментариев. Bazooka EA — это полностью автоматический торговый эксперт для MetaTrader 4 , предназначенный для торговли направленных движений рынка с использованием подтверждения тренда и фильтрации импульса . Советник ориентиров
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Эксперты
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Capybara
Sergey Kasirenko
4.71 (52)
Эксперты
Capybara EA – это усовершенствованная автоматизированная система отслеживания тренда, основанная на индикаторе Hama. Если рынок станет медвежьим и индикатор станет красным, советник будет продавать, если рынок станет бычьим, а индикатор станет синим, советник будет покупать. Советник может точно определить начало восходящего и нисходящего тренда и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как евроUSD; аудусд
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Эксперты
Представь те, что у вас есть опытный трейдер, который каждый день следит за рынком, ждёт, когда цена прорвёт важный уровень, и мгновенно открывает сделку. Именно это и делает этот советник. Он не гадает, а действует — только когда рынок даёт чёткий сигнал. Пробой — и вперёд, с чётким планом по стопу и цели. Обычный советник по пробоям может ошибаться. А наш — думает. Он использует   нейронную сеть , которая анализирует сотни параметров перед каждым входом: не просто «пробила цена уровень», а «
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Только одна копия доступна по цене 550 долларов. После этого цена повысится до 650 и 750 долларов, а финальная цена составит 1200 долларов Сигнал в реальном времени >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208    Нажмите Данный Expert Advisor разр
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Эксперты
Осталось только 1/5   копий по этой цене ---> Следующая цена 250$ // Версия MT5 Gold King AI был создан с использованием TensorTrade, открытого фреймворка Python, разработанного специально для создания, обучения, оценки и развертывания надежных торговых алгоритмов с использованием метода усиленного обучения. Алгоритм работает во время торговой сессии в Нью-Йорке. После анализа рынка в течение нескольких часов с целью выявления интересующих областей он размещает отложенные ордера, которые исполн
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Эксперты
Goldzilla Scalping M1 Check My portofolio MQL5 Algo Trading Community https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professional Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 is a fully automated Expert Advisor (EA) designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using a scalping strategy on the M1 timeframe . This EA is built to capture short-term price movements in the highly volatile gold market while maintaining strict risk control and trade discipline . Precision Scalping on M1 Opt
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Эксперты
XAU FLUX - Профессиональный советник для скальпинга на рынке золота XAU FLUX - это профессиональный торговый робот, разработанный для быстрой и дисциплинированной торговли на рынке золота. Он создан для трейдеров, стремящихся получать стабильную прибыль от небольших ежедневных колебаний цен. Основные особенности: XAU FLUX использует передовую систему скальпинга, которая работает на таймфреймах M1 и M5 для оценки микровозможностей на рынке. Советник непрерывно анализирует рыночные условия, чтобы
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
5 (1)
Эксперты
ORIX System — это алгоритмическая торговая система, разработанная и оптимизированная специально для валютной пары GBPUSD на таймфрейме M5, основанная на глубоком анализе рыночной структуры и поведения цены. Советник не использует стандартные индикаторные сигналы и не торгует по упрощённым шаблонам. В основе системы лежит собственная логика определения рыночного контекста, сформированная на принципах импульса, паузы, ликвидности и реакции цены. Алгоритм непрерывно анализирует рынок в реальном вре
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Эксперты
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
Ninja Forex EA
Samir Arman
Эксперты
Hello all The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is entered with a pending deal suspended Watching the video shows you how it works How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on ri
Другие продукты этого автора
Price Action Start
Maksim Novikov
5 (1)
Эксперты
Price Action Start — Твой Автоматический Напарник в Торговле по Цене Мечтаешь о советнике, который торгует как профи — по чистой цене, без лишних индикаторов? Представь, что он у тебя уже есть. «Price Action Start» — это профессиональный советник, который автоматически находит и отрабатывает ключевые свечные модели   Поглощения , лежащие в основе классической торговли Price Action. Это не просто робот — это твоё преимущество, позволяющее   следовать за сделками крупных игроков   на рынке, пока т
FREE
Indi Price Action
Maksim Novikov
5 (1)
Индикаторы
ИНДИКАТОР PRICE ACTION! Данная программа находит свечные модели поглощения и ложный пробой, после чего отрисовывает стрелками точки входа. Входные параметры: 1. PPR_Arrow Параметр Вкл/Выкл отображение стрелок моделей поглощения. По умолчанию стоит true. 2. FB_Arrow Все тоже самое, что и первый параметр, только для моделей ложного пробоя. По умолчанию стоит true. С Уважением, Novak Production.
FREE
RSI Start
Maksim Novikov
Эксперты
СОВЕТНИК, торгующий по стратегии RSI. Входные параметры: Лот. Можно выбрать как фиксированный лот, так и процент от депозита. Тейк Профит, Стоп Лосс. Тут все понятно) Период RSI, а так же уровни high и low. По умолчанию стоит период 14, уровни 70 и 30. Магик номер и Макс. спред. Рекомендации: Торговлю лучше вести на таймфреймах Н1, Н4, D1 и выше. На минутных с особой осторожностью. Лучше проверять на тестере. В поисках хорошего брокера? Тогда у меня есть для Вас хорошее предложение! - 4 тип
FREE
High Low Start
Maksim Novikov
Эксперты
ТОРГОВЛЯ ОТ УРОВНЕЙ ПО ВАШИМ ПАРАМЕТРАМ! Данный советник торгует от уровней поддержки и сопротивления. Максимум и Минимум цены настраивается во входных параметрах. Входные параметры: Select timeframe - настройка таймфрейма максимум и минимум цены Как это работает? Очень просто - если вы ставите Месячный, то робот будет торговать по Макс. и Мин. ценам, которые были в прошлом месяце Например, вы торгуете в Июне месяце, значит робот найдет максимум и минимум цены за Май (за прошлый месяц) Аналоги
FREE
One MA
Maksim Novikov
3.67 (3)
Эксперты
РОБОТ НА СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ! Данный советник позволит Вам торговать (совершать сделки) в автоматическом режиме с помощью одной скользящей средней. Входные параметры: 1. Лот (недавно добавлен и процент от депозита) 2. Стоп Лосс 3. Тейк Профит Ну... тут все просто )) 4. Opening two deals at once Функция для разрешения торговли в две стороны. К примеру, если сделка открыта на покупку, то одновременно может быть открыта сделка и в продажу По умолчанию данная функция выключена (false). 5. Magic
FREE
Long Candle
Maksim Novikov
Индикаторы
ИНДИКАТОР ПОИСКА ДЛИННОЙ СВЕЧИ. Данный индикатор позволит быстро найти свечу, отличающуюся от других, а именно своей длинной. Когда цена выходит импульсом из "флета", это говорит о том, что тренд хочет смениться. А значит самое время войти в сделку! Помните о том, что не все стрелки гарантируют Вам отличную точку входа. Перед октрытием сделки убедитесь, что цена вырвалась из флэта. Можно еще прибегнуть к другим индикаторам. На скриншоте покажу хорошие точки входа. Рекомендации: Чем больше тай
FREE
MA Double
Maksim Novikov
Эксперты
РОБОТ НА ДВУХ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ! Данный советник позволит Вам торговать (совершать сделки) в автоматическом режиме с помощью ДВУХ скользящих средних. Также я выкладывал робота и на Одной скользящей средней, можете с ним тоже ознакомиться. Входные параметры: 1. Лот 2. Стоп Лосс 3. Тейк Профит Ну... тут все просто )) 4. Magic number Магический номер ордеров. Для того, чтобы советник не путал рыночные одрера со своими. Можете вписать "0". 5. Max spread Максимально-допустимый Спред (проскальз
FREE
IndiMA Double
Maksim Novikov
5 (1)
Индикаторы
ИНДИКАТОР C ДВОЙНОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ (МА). Рекомендации: Индикатор лучше работает, если две линии одновременно одного цвета. (если одна зеленая, а другая красная - Цена в зоне флэта (лучше ничего не делать)). Входные параметры: 1. Период первой и второй МА. 2. Толщина линии первой и второй МА. 3. Цвет линии первой и второй МА. В поисках хорошего брокера? Тогда у меня есть для Вас хорошее предложение! - 4 типа счетов для разных стратегий и типов торговли - Более 1200 торговых инструментов
FREE
Get Percent MT5
Maksim Novikov
Утилиты
Данная утилита (в роли индикатора) позволяет посчитать лот, исходя от процента от Вашего депозита. Как это работает? 1. В графу " Percent :" вписываем процент. Например, вы хотите открыть 2 процента от Вашего депозита (если Ваш депозит равен 10.000 долларов, то 2 процента, это 200 долларов), значит вписываете 2 процента. 2. В графу " Stop Loss :" вписываем цену стоп-лосса (в points), который вы бы указали при открытии позиции. 3. После всего этого Вы получаете ЛОТ для открытия позиции с прави
FREE
RSI PRO version
Maksim Novikov
Эксперты
RSI PRO: Автоматизация классической стратегии с управлением рисками Советник RSI PRO version создан для трейдеров, которые ценят надежность классического индикатора RSI, но стремятся усилить свою стратегию за счет системного подхода. Этот инструмент автоматически определяет зоны перекупленности и перепроданности и может применять метод усреднения позиции для управления сделками в условиях волатильности. Ключевые особенности советника Стратегия на основе RSI : Алгоритм строит свою логику на сигна
Trade Flow
Maksim Novikov
Утилиты
Trade Flow — панель для ручной торговли в MT5: 1 клик, линии на графике, умное закрытие, трейлинг Trade Flow   — утилита для MetaTrader 5, которая ускоряет ручную торговлю и управление позициями   на текущем символе . Открывайте сделки в один клик, выставляйте вход/SL/TP линиями на графике, закрывайте прибыльные/убыточные позиции по логике BUY/SELL и защищайте прибыль трейлинг-стопом. Подходит для:   интрадей, скальпинга, активной ручной торговли, работы сериями сделок. Зачем:   меньше кликов и
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв