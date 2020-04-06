Price Action PRO version

Price Action versión PRO: Automatice sus operaciones y refuerce su defensa contra las caídas

¿Está buscando un Asesor Experto profesional que no sólo encuentre entradas de alta probabilidad utilizando pura Acción del Precio, sino que también gestione de forma experta su capital durante las fases volátiles del mercado? Su búsqueda termina aquí.

Price Action versión PRO es un robot de trading avanzado. Combina el método clásico probado de operar conpatrones de velas "Engulfing" con técnicas modernas de gestión de riesgos a través de unsistema de rejilla y Martingala. Es su analista personal y gestor de riesgos en una sola herramienta, trabajando 24/7.

Por qué los traders eligen "Price Action versión PRO":

  • Potente Alianza de Estrategias: La precisión de Price Action para entradas milimétricas, más una rejilla flexible y Martingala para protección y promediación durante periodos volátiles.
  • Control profesional del riesgo: Los ajustes detallados para el paso de rejilla y el multiplicador de lote le dan un control total sobre la estrategia de promediación. Usted decide con qué agresividad reforzar una posición.
  • Base probada y transparente: El algoritmo se basa en patrones de velas clásicos, ampliamente reconocidos y utilizados por operadores de éxito durante décadas. No es una "caja negra".
  • Simplicidad y Claridad: Todos los parámetros clave (Lot, Take Profit, Grid Step, Multiplier, Spread) están al alcance de su mano para una configuración sencilla.
  • Construido para un trading responsable: Nuestras honestas recomendaciones enfatizan las pruebas obligatorias y el trabajo cuidadoso con el multiplicador de lote. Abogamos por prácticas de trading responsables.

Cómo funciona:
El EA escanea el gráfico en elmarco de tiempo H1 y superior, donde los patrones tienen la mayor importancia. Al detectar una fuerte señal "Engulfing", abre la primera operación. Si el mercado se mueve en contra de la posición, el robot, siguiendo su configuración, puede colocar órdenes de rejilla adicionales en pasos definidos, utilizando el multiplicador de lotes para promediar el coste de la posición y llevarla al punto de equilibrio o al beneficio.

Este EA es perfecto para usted si

  • Desea automatizar las operaciones de Price Action pero con una red de seguridad añadida.

  • Entiende los principios de la negociación de cuadrícula y Martingala y está buscando una herramienta para ponerlos en práctica.

  • Valora el control del riesgo y desea ajustar la estrategia para el tamaño específico de su cuenta.

  • Opera en plazos más largos (H1, D1) y necesita un robot fiable para estos intervalos.

Nota importante: El método Martingale requiere comprensión y precaución. Pruebe siempre el EA en el Probador de Estrategias con su configuración antes de entrar en acción.

¿Listo para ser PRO? Por sólo 30 USD, no sólo obtendrá un EA, sino una solución de trading completa. Descargue la versión demo, pruebe el enfoque y tome una decisión informada.

P.D. Recuerde : La rentabilidad está ligada a la calidad de la señal inicial y a su prudente gestión monetaria. ¡Opere con prudencia!


Productos recomendados
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
KT COG Robot
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
KT COG Robot es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en el Indicador KT COG . El indicador COG fue presentado originalmente por John F. Ehlers en la edición de mayo de 2002 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities. El EA dispara una operación larga cuando la línea COG cruza por encima de la línea de señal y se dispara una operación corta cuando la línea COG cruza por debajo de la línea de señal. Filtración adaptativa Nuestro algoritmo de filtrado adaptativo combina l
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallLo
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Reef Scalper
Charles Crete
Asesores Expertos
Reef Scalper es un EA de scalping agresivo. Utiliza principalmente las Bandas de Bollinger y el indicador SAR Parabólico , que detecta rápidamente pequeños cambios de tendencia en plazos cortos. El bot coloca órdenes pendientes para reaccionar rápidamente al tomar beneficios. Su método de recuperación se basa en un sistema de rejilla con una martingala opcional , y puede abrir hasta 15 posiciones de recuperación con un multiplicador de tamaño de lote . Utilizando un contador de ticks , el bot no
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Este experto es una combinación entre un grid y un scalper y utiliza un grid de diez órdenes pendientes , cinco para largos y cinco para cortos , con una separación de 500 puntos entre ellas con un objetivo de scalping de 100 puntos. Tiene tres modos de funcionamiento, primero, la entrada por nivel, el experto comienza a operar cuando el precio se acerca a un nivel importante de comercio (una antigua resistencia o soporte), en segundo lugar, la entrada por el tiempo, lanza el experto a una hora
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Asesores Expertos
El EA puede operar con múltiples divisas. Por favor, consulte nuestras señales ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) para obtener información detallada. ¡No hay rejilla o martingala! No necesita configuración o ajuste manual. Cada operación está protegida por stop loss. Este Asesor Experto sólo opera durante un corto periodo de tiempo por la noche, durante el final de la sesión de Nueva York. Utiliza momentos de baja volatilidad e introduce operaciones basadas en indicadores. El cie
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Intensive
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El algoritmo del Asesor Experto determina en los gráficos diarios esos patrones de velas, que establecen la dirección de la negociación intradía. El EA comercial determina cuánto tiempo el precio se mueve en zonas de sobrecompra/sobreventa y comienza a trabajar en la dirección del movimiento de la tendencia esperada. Cada posición va acompañada de un stop loss y take profit ajustados. Sólo se puede abrir una posición activa en el mercado. El EA fue desarrollado y probado utilizando un 99% de cot
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
AUTO PUT STOPLOSS TAKEPROFIT
Cuong Pham
Asesores Expertos
Este EA le ayudará a poner automáticamente stop loss y take profit para todas sus órdenes. Los puntos de stop loss y take profit se pueden seleccionar en la pestaña de los parámetros de entrada. Puede especificar tres símbolos con valores SL y TP (puede ver symbol1 , symbol2 ... en la pestaña de entrada). El EA realiza comprobaciones. Si aparece una nueva orden con symbol1 , pone SL y TP con valores stoploss1 y takeprofit1 (en puntos). Si aparece una nueva orden con el símbolo2 , pone SL y TP co
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilidades
Angry Bull Opción Binaria Este es un robot de Opciones Binarias, el cual contiene 7 estrategias, puedes hacer backtest para comprobar cuales son las mejores estrategias Configuración Valor Inicial del Lote Inversión Dinámica = Si está activado utilizará un lote automático en función de su capital Saldo ($) con backtest = Saldo inicial del backtest PorcRiscoInversión = Será el valor de % para el lote automático si está activado Expiración (en minutos) = Será el tiempo de expiración de las órde
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Simple Forex Trading Strategies El asesor experto abre operaciones cuando las SMA se cruzan y cuando el WPR ha salido de las zonas de sobrecompra/sobreventa. Las SMAs también están programadas para cerrar las operaciones si la tendencia cambia. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomenda
FREE
Gold Invest Pro Expert Advisor MT4
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
Gold Invest Pro está diseñado específicamente para operar con oro. El EA trabaja sólo con posiciones de compra en XAUUSD y construye gradualmente una serie de operaciones, luego las cierra como una sola cesta cuando el beneficio total alcanza un objetivo predefinido en dinero. En su interior, incluye un límite en el número máximo de órdenes; un objetivo de beneficio para toda la cesta en la divisa de la cuenta; protección basada en la equidad: cuando se alcanza un nivel de reducción especificad
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
GapRevScalper
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Esta es una opción simple pero potencialmente efectiva si se usa correctamente, basada en las operaciones abiertas si se producen brechas entre las velas. Los valores de entrada para los tamaños de hueco se miden en puntos. El último intervalo entre dos velas y también el momento del intervalo se muestran en el comentario del gráfico. Es posible que no todos los corredores sean adecuados para este robot comercial. Las pruebas y la optimización se basan en el historial de precios de MQL 5. Tamb
Great Hunter
Pavel Malyshko
Asesores Expertos
Estrategia del autor que demuestra buenos resultados en el par de divisas eurchf m15. El Asesor Experto en su trabajo busca los puntos de reversión más probables en el gráfico y si se confirma la señal abre una operación. El Asesor Experto trabaja las 24 horas del día, lo que lo hace universal independientemente de la hora en el mercado, lo que también lo distingue de la mayoría de los Asesores Expertos que operan en un tiempo estrictamente limitado. A medida que crezca la demanda del Aseso
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones después de que el indicador CCI salga de las zonas de sobreventa o sobrecompra. El Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es GBPUSD y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es D1. Este Asesor Ex
FREE
Surf EA
Rustem Gabetdinov
5 (1)
Asesores Expertos
Surf EA es un Asesor Experto totalmente automático basado en la cuadrícula que busca áreas de inversión en el gráfico. Versión MT5: https: //www.mql5.com/ru/market/product/99693 Naturaleza del trabajo: El EA utiliza varios patrones, indicadores y otras condiciones importantes para buscar señales Las posiciones de compra y venta son independientes entre sí Sólo se puede abrir una orden en una barra del período actual Los indicadores utilizados en el EA están incluidos en el conjunto estándar de
FREE
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Flowing Gold es la última generación de robots automatizados de trading en Oro programados con algoritmos de trading únicos e inteligentes. El EA analiza los movimientos de precios en correlación con indicadores populares para encontrar oportunidades de trading de alta probabilidad. La estrategia de trading combina scalping y gestión inteligente de posiciones para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. Las operaciones a menudo se cierran rápidamente por Trailing, y Stop Loss tambié
Goal Time
Mourad Ezzaki
Asesores Expertos
GOAL TIME es un asesor experto basado en la noción del tiempo, estudia el cambio del precio en función del tiempo, y finalmente detecta el mejor momento para ejecutar una buena orden. El EA se basa en un indicador que dibuja una curva de precios en relación al tiempo, esta curva es deducida por un algoritmo que analiza datos antiguos. A continuación, el EA explota la curva generada y ejecuta la orden correcta. En caso de elección incorrecta, el EA tiene la misión de limitar las pérdidas. Tras un
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Asesores Expertos
l experto trabaja en los niveles de zigzag de la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará en una sola divisa de ellas hasta que cierre con ganancias El beneficio es de sólo siete puntos Vea el video Explica cómo funciona el experto.
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Asesores Expertos
Asesor de trading automático.Esta es una versión gratuita del Asesor experto "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В el robot se basa en 2 estrategias: en la intersección de medias móviles y el indicador de bandas de Bollinger.En la versión de pago, tres estrategias están disponibles, lo que aumenta la rentabilidad varias veces.Diseñado para el par de divisas EURUSD H1.Es posible utilizarlo en otras herramientas después de la optimización.Prueba sólo en datos de tick
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Asesores Expertos
Double Breakout es un asesor experto automático con dos estrategias separadas que utiliza martingala. El indicador MACD con parámetros ajustables se utiliza como entrada para cada flujo de órdenes. Los niveles de takeprofit y stoploss especificados se utilizan para salir de la posición. Recomendación general El depósito mínimo recomendado es de 1000 céntimos. Spread se recomienda no más de 3 puntos. Es mejor utilizar pares de divisas tendenciales. El parámetro martingala se puede ajustar desde
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (20)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
2 (1)
Asesores Expertos
Gold Emperor EA MT4 Asesor Experto la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA es un asesor de operaciones automatizado (experto) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características Principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.86 (42)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
Bazooka EA
Davit Beridze
Asesores Expertos
Bazooka EA – Asesor Experto de Tendencia y Momentum para MT4 La configuración predeterminada está ajustada para realizar backtests del EA en GOLD M5 (método Open Prices) desde principios de 2024 hasta la actualidad. Puede encontrar los ajustes óptimos para otros marcos temporales en la sección de comentarios. Bazooka EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 , diseñado para operar movimientos direccionales del mercado mediante la combinación de confirmación de tendencia y
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Capybara
Sergey Kasirenko
4.71 (52)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y adelante, con un plan claro para el stop y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de cada entrad
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pe
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Asesores Expertos
Solo quedan 1/5 copias a este precio ---> Próximo precio 250$ // Versión MT5 Gold King AI se creó utilizando TensorTrade, un marco de trabajo de código abierto en Python diseñado específicamente para crear, entrenar, evaluar e implementar algoritmos de trading robustos utilizando el aprendizaje por refuerzo. El algoritmo opera durante la sesión bursátil de Nueva York. Tras analizar el mercado durante un par de horas para identificar áreas de interés, coloca órdenes pendientes que se ejecutan cu
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Asesores Expertos
Goldzilla Scalping M1 Comprobar mi cartera Comunidad MQL5 Algo Trading https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Asesor Experto Profesional de Scalping en Oro (XAUUSD) Goldzilla Scalping M1 es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD) utilizando una estrategia de scalping en el marco temporal M1 . Este EA está construido para capturar los movimientos de precios a corto plazo en el altamente volátil mercado del oro, manteniendo un estricto
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
XAU FLUX - Asesor experto profesional en scalping de oro XAU FLUX es un robot de trading profesional diseñado para operar de forma rápida y disciplinada en el mercado del oro. Está desarrollado para traders que desean obtener beneficios constantes a partir de pequeños movimientos diarios de los precios. Características principales: XAU FLUX utiliza un avanzado sistema de scalping que opera en los marcos temporales M1 y M5 para evaluar las microoportunidades del mercado. El EA analiza continuame
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
5 (1)
Asesores Expertos
ORIX System  — es un sistema de trading algorítmico desarrollado y optimizado específicamente para el par de divisas GBPUSD en el marco temporal M5, basado en un análisis profundo de la estructura del mercado y del comportamiento del precio. El asesor experto no utiliza señales de indicadores estándar ni opera con plantillas simplificadas. La base del sistema es su propia lógica para determinar el contexto del mercado, formada a partir de los principios de impulso, pausa, liquidez y reacción del
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo (245% de ganancia en un mes - Depósito 340$ ganancia 1080$) - Precio real final es de 999 $ - Descuento y el precio es de 199 $, El precio se incrementará después de 2 compras. Bienvenido, Gold GANN Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed small Stop loss. Después de la compra, ¡Recibirá un EA más gratis! ¡Póngase en contacto conmigo para este BONUS! (COMPRE 1, RECIBA 1 GRATIS) - Actualización de por vida gratis Sin Martingala, Sin Rejilla, S
Ninja Forex EA
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos El experto trabaja en niveles técnicos con algunos indicadores para entrar en tratos Funciona a la inversa Si la tendencia general es alcista, se entra en venta con la suspensión de una operación pendiente Si la tendencia es bajista, se entra en compra con una operación pendiente suspendida El vídeo muestra cómo funciona Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD parámetros: Lote1: Tamaño de Lote Manual Auto_Lot: Establecer true para calc
Otros productos de este autor
Price Action Start
Maksim Novikov
5 (1)
Asesores Expertos
Price Action Start - Su Socio de Trading Automatizado en Pura Acción de Precios ¿Sueña con un asesor experto que opere como un profesional, utilizando sólo la acción del precio, sin indicadores desordenados? Imagine que ya está en su gráfico. " Price Action Start" es un Asesor Experto profesional que identifica y negocia automáticamente los patrones clave de velas envolventes , la piedra angular de la negociación clásica de Price Action. Este no es un robot más; es su ventaja, permitiéndole segu
FREE
Indi Price Action
Maksim Novikov
5 (1)
Indicadores
EL INDICADOR DE LA ACCIÓN DEL PRECIO Este programa encuentra patrones de absorción de velas y una falsa ruptura, después de lo cual dibuja los puntos de entrada con flechas. Parámetros de entrada : 1. PPR_Flecha El parámetro On/Off de visualización de las flechas del modelo de absorción. Por defecto, se establece en true. 2. Flecha_FB Es igual que el primer parámetro, sólo que para los modelos de falsa descomposición. Por defecto, se establece en true. Atentamente, Novak Production.
FREE
RSI Start
Maksim Novikov
Asesores Expertos
Un ASESOR que opera con la estrategia RSI. Parámetros de entrada : Lote. Puede elegir tanto un lote fijo como un porcentaje del depósito. Take Profit, Stop Loss. Todo está claro aquí) El periodo del RSI, así como los niveles alto y bajo. Por defecto es el periodo 14, niveles 70 y 30. Magic number y Max. spread. Recomendaciones : Es mejor operar en timeframes H1, H4, D1 y superiores. En el minuto con extrema precaución. Es mejor comprobar en un probador. ¿Buscas un buen broker? ¡Entonces teng
FREE
High Low Start
Maksim Novikov
Asesores Expertos
¡ OPERE A PARTIR DE NIVELES SEGÚN SUS PARÁMETROS! Este Asesor Experto opera desde niveles de soporte y resistencia. Los precios máximos y mínimos se fijan en los parámetros de entrada. Parámetros de entrada : Selecttimeframe - establecer el marco de tiempo para los precios máximos y mínimos. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo - si establece un Mensual, entonces el robot operará a los precios Máx. y Mín. que hubo el mes pasado. Por ejemplo, si opera en el mes de junio, el robot encontrará los prec
FREE
One MA
Maksim Novikov
3.67 (3)
Asesores Expertos
¡ EL ROBOT ESTÁ EN UNA MEDIA MÓVIL! Este Asesor Experto le permitirá operar (hacer operaciones) automáticamente utilizando una sola media móvil. Parámetros de entrada : 1. Lote (recién añadido y un porcentaje del depósito). 2. Stop Loss 3. Take Profit Bueno ... todo es simple aquí)) 4. Abrir dos operaciones a la vez Una función para permitir el comercio de dos vías. Por ejemplo, si una operación está abierta para la compra, se puede abrir una operación para la venta al mismo tiempo. Esta fu
FREE
Long Candle
Maksim Novikov
Indicadores
UN INDICADOR DE BÚSQUEDA DE VELAS LARGAS. Este indicador le permitirá encontrar rápidamente una vela que difiera de las demás, es decir, que sea larga. Cuando el precio sale del impulso "plano", indica que la tendencia quiere cambiar. ¡Así que es hora de entrar en un trato! Tenga en cuenta que no todas las flechas le garantizan un excelente punto de entrada. Antes de abrir una operación, asegúrese de que el precio ha salido del impulso plano. También puedes recurrir a otros indicadores. Te m
FREE
MA Double
Maksim Novikov
Asesores Expertos
¡ UN ROBOT EN DOS MEDIAS MÓVILES! Este Asesor Experto le permitirá operar (hacer operaciones) de forma automática utilizando DOS medias móviles. También he publicado el robot en una media móvil, también puede familiarizarse con él. Parámetros de entrada : 1. Lote 2. Stop Loss 3. Take Profit Bueno ... todo es simple aquí)) 4. El Número Mágico El número mágico de las órdenes. Para que el asesor no confunda los odradores del mercado con los suyos propios. Puede introducir "0". 5. Spread máximo
FREE
IndiMA Double
Maksim Novikov
5 (1)
Indicadores
EL INDICADOR CON DOBLE MEDIA MÓVIL (MA). Recomendaciones : El indicador funciona mejor si dos líneas son del mismo color al mismo tiempo. (si una es verde y la otra roja, el precio está en la zona plana (es mejor no hacer nada)). Parámetros de entrada : 1. El periodo del primer y segundo MATCH. 2. El grosor de la línea del primer y segundo MATCH. 3. 3. El color de la línea del primer y segundo MATCH. ¿Busca un buen corredor? ¡Entonces tengo una buena oferta para usted! - 4 tipos de cuenta
FREE
Get Percent MT5
Maksim Novikov
Utilidades
Esta utilidad (como indicador) le permite calcular el lote en función del porcentaje de su depósito. ¿Cómo funciona? 1. Introduzca el porcentaje en la columna "Porcentaje :". Por ejemplo, si desea abrir el 2 por ciento de su depósito (si su depósito es de 10.000 dólares, entonces el 2 por ciento son 200 dólares), entonces introduzca el 2 por ciento. 2. En la columna " Stop Loss :", introduzca el precio de stop loss (en puntos) que especificaría al abrir una posición. 3. Después de todo esto, r
FREE
RSI PRO version
Maksim Novikov
Asesores Expertos
RSI PRO: Automatización de una estrategia clásica con gestión del riesgo El Asesor Experto RSI versión PRO está diseñado para operadores que valoran la fiabilidad del indicador RSI clásico pero buscan mejorar su estrategia a través de un enfoque sistemático. Esta herramienta identifica automáticamente las zonas de sobrecompra y sobreventa y puede emplear un método de promediación de posiciones para gestionar las operaciones en condiciones volátiles. Características principales del Asesor Experto
Trade Flow
Maksim Novikov
Utilidades
Trade Flow - Panel de trading manual MT5: 1-click órdenes, líneas de gráfico, cierre inteligente, trailing stop Trade Flow es una utilidad de MetaTrader 5 diseñada para acelerar la negociación manual y la gestión de posiciones en el símbolo del gráfico actual . Abra operaciones con un solo clic, establezca la Entrada/SL/TP utilizando las líneas del gráfico, cierre posiciones rentables/perdedoras mediante la lógica de COMPRA/VENTA, y proteja los beneficios con el trailing stop. Ideal para: intrad
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario