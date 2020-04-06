Price Action PRO version

Price Action versión PRO: Automatice sus operaciones y refuerce su defensa contra las caídas

¿Está buscando un Asesor Experto profesional que no sólo encuentre entradas de alta probabilidad utilizando pura Acción del Precio, sino que también gestione de forma experta su capital durante las fases volátiles del mercado? Su búsqueda termina aquí.

Price Action versión PRO es un robot de trading avanzado. Combina el método clásico probado de operar conpatrones de velas "Engulfing" con técnicas modernas de gestión de riesgos a través de unsistema de rejilla y Martingala. Es su analista personal y gestor de riesgos en una sola herramienta, trabajando 24/7.

Por qué los traders eligen "Price Action versión PRO":

Potente Alianza de Estrategias : La precisión de Price Action para entradas milimétricas, más una rejilla flexible y Martingala para protección y promediación durante periodos volátiles.

Control profesional del riesgo : Los ajustes detallados para el paso de rejilla y el multiplicador de lote le dan un control total sobre la estrategia de promediación. Usted decide con qué agresividad reforzar una posición.

Base probada y transparente : El algoritmo se basa en patrones de velas clásicos, ampliamente reconocidos y utilizados por operadores de éxito durante décadas. No es una "caja negra".

Simplicidad y Claridad : Todos los parámetros clave (Lot, Take Profit, Grid Step, Multiplier, Spread) están al alcance de su mano para una configuración sencilla.

Construido para un trading responsable : Nuestras honestas recomendaciones enfatizan las pruebas obligatorias y el trabajo cuidadoso con el multiplicador de lote. Abogamos por prácticas de trading responsables.

Cómo funciona:

El EA escanea el gráfico en elmarco de tiempo H1 y superior, donde los patrones tienen la mayor importancia. Al detectar una fuerte señal "Engulfing", abre la primera operación. Si el mercado se mueve en contra de la posición, el robot, siguiendo su configuración, puede colocar órdenes de rejilla adicionales en pasos definidos, utilizando el multiplicador de lotes para promediar el coste de la posición y llevarla al punto de equilibrio o al beneficio.

Este EA es perfecto para usted si

Desea automatizar las operaciones de Price Action pero con una red de seguridad añadida.

Entiende los principios de la negociación de cuadrícula y Martingala y está buscando una herramienta para ponerlos en práctica.

Valora el control del riesgo y desea ajustar la estrategia para el tamaño específico de su cuenta.

Opera en plazos más largos (H1, D1) y necesita un robot fiable para estos intervalos.

Nota importante: El método Martingale requiere comprensión y precaución. Pruebe siempre el EA en el Probador de Estrategias con su configuración antes de entrar en acción.

¿Listo para ser PRO? Por sólo 30 USD, no sólo obtendrá un EA, sino una solución de trading completa. Descargue la versión demo, pruebe el enfoque y tome una decisión informada.

P.D. Recuerde : La rentabilidad está ligada a la calidad de la señal inicial y a su prudente gestión monetaria. ¡Opere con prudencia!