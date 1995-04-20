MA7 Moss MT4

Описание работы

Индикатор MA7 Moss основан на стандартном индикаторе Accelerator Oscillator. Показывает зоны перекупленности и перепроданности.

Подробная информация о индикаторе MA7 Moss.


Настройки индикатора

General settings – общие настройки:

Upper level – верхний уровень;

Lower level – нижний уровень.


Message settings – настройки сообщений:

Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Alert;

Send message to the mobile terminal (Push) – разрешение на отправку сообщений в мобильный терминал при помощи push-уведомлений;

Send message to the email – разрешение на отправку сообщений на электронную почту;

Additional information – дополнительная информация.


Arrow display settings – настройки отображения стрелок:

Arrow shift – смещение стрелки по вертикали на графике;

Arrow size – размер стрелки;

Up arrow color – цвет стрелки вверх;

Down arrow color – цвет стрелки вниз;

Up arrow code – код стрелки вверх;

Down arrow code – код стрелки вниз.


Индикаторы MA7 Moss:

MA7 Moss MT4;

MA7 Moss MT5.


Советники на основе индикатора MA7 Moss:

MA7 Moss C1 MT4;

MA7 Moss C1 MT5;

MA7 Moss C2 MT4;

MA7 Moss C2 MT5.


Подписывайтесь на канал MA7 Space для получения уведомлений о новых программах, обновлениях и другой информации.

Задавайте вопросы через профиль на MQL5.

Рекомендуем также
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Индикаторы
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Trend Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Используется новый продвинутый метод расчета — 20 вариантов параметра «Цена для расчета». - Самый плавный осциллятор из когда-либо созданных. - Зеленый цвет для восходящих трендов, красный цвет для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже 5, значения перекупленности: выше 95. - С этим индикатором есть множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий. - С
MA Alignment Scanner
Benedict Jamora
5 (1)
Индикаторы
This indicator scans and displays currency pairs that have recently aligned moving averages on a given timeframe. You can configure which pairs the indicator will scan. It also includes all types of alert options. Bullish MA Alignment =  MA1>MA2>MA3>MA4>MA5 Bearish MA Alignment =  MA1<MA2<MA3<MA4<MA5 Features Attach to one chart and scans all the currency pairs configured and visible in the Market Watch Window It can monitor all the available timeframes from M1 to MN1 and sends alerts on every
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
MTF Stochastic
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор отображает на графике данные стохастик-осцилятора более старшего временного интервала. Основная и сигнальная линии отображаются в дополнительном окне. Ступенчатая характеристика не сглажена. Индикатор удобен для отработки "ручных" стратегий форекс-торговли, использующих данные от нескольких экранов с различными временными интервалами одного инструмента. В индикаторе используются настройки, аналогичные стандартному и выпадающий список для выбора тайм-фрейма. Параметры индикатора TimeFr
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku для MT4. - Индикатор Ichimoku - один из самых мощных трендовых индикаторов. HTF означает - Higher Time Frame. - Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, а также в сочетании с входами Price Action. - Индикатор HTF Ichimoku позволяет прикрепить Ichimoku с более высокого таймфрейма к текущему графику. - Восходящий тренд - красная линия над синей (и обе линии над облаком) / Нисходящий тренд - красная линия под синей (и обе линии под облаком). - О
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Индикаторы
Усовершенствованная версия бесплатного индикатора HMA Trend (для MetaTrader 4) , с возможностью статистического анализа. HMA Trend - трендовый индикатор, базирующийся на скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA) с двумя периодами. HMA с медленным периодом определяет тренд, HMA с быстрым периодом - краткосрочные движения и сигналы в сторону тренда. Главные отличия от бесплатного варианта: Возможность предсказать вероятность разворота тренда с помощью анализа исторических данных; Постро
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Индикаторы
Индикаторы [ZhiBiCCI] подходят для всех циклов использования, а также подходят для всех разновидностей рынка. [ZhiBiCCI] Зеленая сплошная линия - разворот бычьей дивергенции. Зеленая пунктирная линия - классическая бычья дивергенция. [ZhiBiCCI] Сплошная линия к красному - обратная медвежья дивергенция. Красная пунктирная линия - классическая медвежья дивергенция. [ZhiBiCCI] можно установить в параметрах (Предупреждение, Отправить почту, Отправить уведомление), установить на (true) для отправк
Force Index with 2 Moving Averages mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Индекс силы и 2 скользящие средние" для MT4. Не перерисовывается. - Этот индикатор отлично подходит для импульсной торговли в направлении тренда. - Индикатор "Индекс силы и 2 скользящие средние" позволяет отображать быстрые и медленные скользящие средние индекса силы. - Индекс силы — один из лучших индикаторов, объединяющих данные о цене и объёме в единое значение. - Индекс силы сам по себе является мощным осциллятором, измеряющим силу, движущую цену. - Индикатор позвол
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Point61 - результат многолетнего наблюдения за поведением цены валютных пар и металлов. Не секрет, что в моменты неопределенности трейдеры ищут возможные уровни поддержки и сопротивления - точки, где цена должна остановить движение. В этих точках возможны 2 сценария: 1. Разворот (коррекция) в обратную сторону; 2. Пробой для продолжения движения. Очень часто эти точки используются для установки стоп-ордеров - ТейкПрофит или СтопЛосс. И важно определять эти точки для максимизации прибыли
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Индикаторы
Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
MFI dashboard MTF
Makarii Gubaydullin
Индикаторы
Мультитаймфреймовый Money Flow Index: с нескольких символов для сравнения текущих рыночных трендов Индикатор   отображает   данные MTF (Money Flow Index)   со   всех   выбранных   таймфреймов   и торговых  инструментов   в   единой   таблице,   что   позволяет   быстро   анализировать   текущие   рыночные   тренды   цен. Многофункциональная утилита : более 66 функций  |   Напишите мне  по любым вопросам  |   Версия для MT5 Каждый инструмент можно настроить: удалить / заменить. Максимум - 40. Па
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Индикаторы
Графики Ренко, Heiken Ashi, Тиковый бар, Ренж бар.    Простое переключение, простая настройка, все в одном окне.        Подключи индикатор Custom Chart и просматривай графики Ренко, Heiken Ashi, Тиковый бар, Ренж бар в реальном времени в реальном графике.    Расположи окно оффлайн графика так что бы панель управления была видна.    Переключай режим графика нажатием одной кнопки.    Подключи к выходному графику любой индикатор, советник без каких либо ограничений.    Нет, это не работает в те
Macd Trend System
Harun Celik
Индикаторы
Macd Trend System   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you can g
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Индикаторы
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Индикаторы
"Тренд - друг трейдера" . Это одна из самых известных пословиц в трейдинге, потому что правильное определение тренда может помочь заработать. Однако проще сказать о торговле по тренду, чем сделать, потому что многие индикаторы основаны на развороте цены, а не на анализе тренда. Они не очень эффективны при определении периодов тренда или в определении того, сохранится ли этот тренд. Мы разработали индикатор Trendiness Index , чтобы попытаться решить эту проблему. Индикатор определяет силу и напра
Colored trend Indicator
Yarne Bekkers
Индикаторы
Colored trend indicator - трендовый индикатор, основанный на быстрой скользящей средней и медленной скользящей средней, который также применяет RSI и Momentum для определения силы тренда в процентах. Он предназначен для поиска сильных трендов. Его можно использовать самостоятельно в качестве индикатора тренда. Цвета (По умолчанию) Зеленый - восходящий тренд (По умолчанию) Красный - нисходящий тренд Нет цвета - отсутствие тренда Параметры индикатора WarnPosTrendchange: уведомлять о возможных из
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend PA для определения тренда использует  Price Action  и собственный алгоритм фильтрации. Такой подход помогает точно определять точки входа и текущий тренд на любом таймфрейме. Индикатор использует собственный алгоритм анализа изменения цены и Price Action. Что дает Вам преимущество без задержек распознать новый зарождающийся тренд с меньшим количеством ложных срабатываний. Условия фильтрации тренда можно подобрать в настройках индивидуально под Ваш стиль торговли. Индикатор отмеча
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
"Adjustable Fractals" - это расширенная версия индикатора фракталов, очень полезный инструмент для торговли! - Как мы знаем, стандартный индикатор fractals mt4 вообще не имеет настроек - это очень неудобно для трейдеров. - Adjustable Fractals решил эту проблему - в нем есть все необходимые настройки: - Настраиваемый период индикатора (рекомендуемые значения - выше 7). - Настраиваемое расстояние от максимумов/минимумов цены. - Настраиваемый дизайн фрактальных стрелок. - Индикатор имеет встроенн
Trend Duration Forecast MT4
Cao Minh Quang
Индикаторы
The   Trend Duration Forecast MT4   indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Uti
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Индикаторы
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Dynamic Flow Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
"Dynamic Flow Oscillator" — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный инструмент для торговли на MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Dynamic Flow Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Индикатор использует данные о цене и объёме для определения зон перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в зонах перепроданности/пер
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Индикаторы
Laguerre SuperTrend Clouds добавляет алгоритм адаптивного усреднения Лагерра (Adaptive Laguerre averaging) и оповещения к широко известному индикатору SuperTrend. Как следует из названия, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) - это трендовый индикатор, который лучше всего работает на трендовых (не переменчивых) рынках. Индикатор SuperTrend чрезвычайно популярен для внутридневной и ежедневной торговли и может быть использован на любом таймфрейме. Внедрение уравнения Лагерра в этот индикатор может спос
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Индикаторы
Новая, более точная версия индикатора  Xmaster . Более 200 трейдеров с разных стран мира провели на своих ПК более 15000 тестов разных комбинаций этого индикатора, чтобы получить максимально эффективную и точную формулу. И вот мы Вам представляем индикатор " Xmaster formula indicator forex no repaint " который показывает точные сигналы и не перерисовывается. Так же этот индикатор отправляет сигналы трейдеру на email и push. Он постоянно с приходом каждого нового тика, анализирует рынок по более
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Trend Monitor
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Индикаторы
Индикатор дает ранние сигналы при смене тренда, основываясь на показаниях ADX в комбинации с элементами ценовых паттернов. Работает на любых инструментах и таймфреймах. Индикатор не перерисовывает свои сигналы. Вы видите на истории ту же картину, которая была в реал-тайм. Сигналы отображаются стрелками для удобства восприятия (чтобы не загромождать график). Особенности Простота использования. Все настройки фильтров сводятся к выбору чувствительности параметром " Sensitivity of the indicator ".
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Title: KATANA Scalper Pro - High-Speed Momentum & Price Action Suite Description: SOLD OUT & YEAR-END ENCORE SALE! The first 10 copies at the launch price ($35) sold out instantly! Due to overwhelming demand, we are extending the Special Encore Price of $35 until the end of 2025! CURRENT STATUS: Special Price: $35 (Valid until Dec 31, 2025) From Jan 2026: $59 (Gradual price increase) Final Retail Price: $499 This is your absolute last chance to get a professional-grade scalping tool at
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Другие продукты этого автора
MA7 Agave MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Agave основан на стандартном индикаторе Average Directional Movement Index. Показывает пересечение линий +DI и -DI. Подробная информация о индикаторе MA7 Agave . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период. MA7 Flax settings – настройки индикатора MA7 Flax: Period – период; Multiplier – множитель; Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении. Message settings – настройки сообщений: Send message to the ter
MA7 Flax MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Flax основан на стандартном индикаторе Average True Range и данных свечи. Показывает свечи, которые больше по размеру по отношению к значению индикатора ATR. Подробная информация о индикаторе MA7 Flax . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период; Multiplier – множитель; Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении. Message settings – настройки сообщений: Send message to the terminal (Alert) – разрешение н
MA7 Viola MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Viola основан на стандартном индикаторе Moving Average. Показывает резкое повышение или понижение скользящей средней. Подробная информация о индикаторе MA7 Viola . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период; Method – метод; Apply to – применить к; Difference – разница между двумя последними значениями МА; Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении. Message settings – настройки сообщений: Send message to
MA7 Galega MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Galega основан на стандартном индикаторе Moving Average. Показывает прокол скользящей средней. Подробная информация о индикаторе MA7 Galega . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период; Method – метод; Apply to – применить к; Consider the direction of the candle – учитывать направление свечи. Message settings – настройки сообщений: Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Al
MA7 Ixora MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Ixora основан на стандартном индикаторе Moving Average. Показывает пересечение быстрой и скользящей скользящих средних. Подробная информация о индикаторе MA7 Ixora . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Consider the direction of the candle – учитывать направление свечи. Fast moving average settings – настройки быстрой скользящей средней: Period – период; Method – метод; Apply to – применить к. Slow moving average settings – настройки медленной
MA7 Flax C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Flax C1 основан на индикаторе MA7 Flax. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Flax . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. Примеча
MA7 Hypnum MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Hypnum основан на стандартном индикаторе Commodity Channel Index. Показывает зоны перекупленности и перепроданности. Подробная информация о индикаторе MA7 Hypnum . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период; Apply to – применить к; Upper level – верхний уровень; Lower level – нижний уровень. Message settings – настройки сообщений: Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Ale
MA7 Hypnum C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Hypnum C1 основан на индикаторе MA7 Hypnum. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Hypnum . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. П
MA7 Ixora C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник 'MA7 Ixora C1' основан на индикаторе 'MA7 Ixora'. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе 'MA7 Ixora' . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней.
MA7 Aster MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Aster основан на стандартном индикаторе Moving Average. Показывает отклонение цены от скользящей средней. Подробная информация о индикаторе MA7 Aster . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период; Method – метод; Apply to – применить к; Minimum distance – минимальное расстояние от скользящие средней до цены закрытия свечи. Message settings – настройки сообщений: Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в
MA7 Viola C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник 'MA7 Viola C1' основан на индикаторе 'MA7 Viola'. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе 'MA7 Viola' . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней.
MA7 Flax C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник «MA7 Flax C2» основан на индикаторе «MA7 Flax». При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе «MA7 Flax» . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник са
MA7 Galega C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник 'MA7 Galega C1' основан на индикаторе 'MA7 Galega'. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе 'MA7 Galega' . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровн
MA7 Hypnum C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник 'MA7 Hypnum C2' основан на индикаторе 'MA7 Hypnum'. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе 'MA7 Hypnum' . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, сове
MA7 Clover MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Clover основан на свечных формах. Показывает свечной паттерн Пин-бар. Подробная информация о индикаторе MA7 Clover . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Min body size – минимальный размер тела; Max body size – максимальный размер тела; Min nose size – минимальный размер носа; Max nose size – максимальный размер носа; Minimum pattern size – минимальный размер паттерна; Maximum pattern size – максимальный размер паттерна; Analysis of the candle d
MA7 Galega C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник «MA7 Galega C2» основан на индикаторе «MA7 Galega». При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе «MA7 Galega» . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, совет
MA7 Clover C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Clover C1 основан на индикаторе MA7 Clover. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Clover . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. П
MA7 Aster C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Aster C1 основан на индикаторе MA7 Aster. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Aster . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. Прим
MA7 Ixora C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник 'MA7 Ixora C2' основан на индикаторе 'MA7 Ixora'. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе 'MA7 Ixora' . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник
MA7 Moss C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Moss C1 основан на индикаторе MA7 Moss. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Moss . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. Примеча
MA7 Aster C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Aster C2 основан на индикаторе MA7 Aster. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе MA7 Aster . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам з
MA7 Clover C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Clover C2 основан на индикаторе MA7 Clover. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе MA7 Clover . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник са
MA7 Moss C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Moss C2 основан на индикаторе MA7 Moss. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе MA7 Moss . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закр
MA7 Viola C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Viola C2 основан на индикаторе MA7 Viola. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе MA7 Viola . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам з
MA7 Agave C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Agave C1 основан на индикаторе MA7 Agave. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Agave . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. Прим
MA7 Agave C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник "MA7 Agave C2" основан на индикаторе "MA7 Agave" . При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе MA7 Agave . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник
MA7 Agave C3 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Agave C3 основан на индикаторе MA7 Agave. При появлении сигнала от встроенного индикатора советник открывает позицию устанавливает тейкпрофит и уровень для открытия усредняющей позиции. При полном открытии сетки советник устанавливает стоплосс. Подробная информация о индикаторе MA7 Agave . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; В рынке может быть открыта только одна сетка; Стопло
MA7 Aster C3 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Aster C3 основан на индикаторе MA7 Aster. При появлении сигнала от встроенного индикатора советник открывает позицию устанавливает тейкпрофит и уровень для открытия усредняющей позиции. При полном открытии сетки советник устанавливает стоплосс. Подробная информация о индикаторе MA7 Aster . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; В рынке может быть открыта только одна сетка; Стопло
MA7 Lavender MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Lavender основан на стандартном индикаторе Stochastic Oscillator. Показывает пересечение главной и сигнальной линий в зонах перекупленности и перепроданности. Подробная информация о индикаторе MA7 Lavender . Настройки индикатора General settings В данной группе располагаются настройки индикатора Stochastic Oscillator. Message settings В данной группе располагаются настройки уведомлений при появлении стрелок. Arrow display settings В данной группе располагаются на
MA7 Agave MT5
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Agave основан на стандартном индикаторе Average Directional Movement Index. Показывает пересечение линий +DI и -DI. Подробная информация о индикаторе MA7 Agave . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период. MA7 Flax settings – настройки индикатора MA7 Flax: Period – период; Multiplier – множитель; Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении. Message settings – настройки сообщений: Send message to the ter
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв