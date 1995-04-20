MA7 Aster MT4

Описание работы

Индикатор MA7 Aster основан на стандартном индикаторе Moving Average. Показывает отклонение цены от скользящей средней.

Подробная информация о индикаторе MA7 Aster.


Настройки индикатора

General settings – общие настройки:

Period – период;

Method – метод;

Apply to – применить к;

Minimum distance – минимальное расстояние от скользящие средней до цены закрытия свечи.


Message settings – настройки сообщений:

Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Alert;

Send message to the mobile terminal (Push) – разрешение на отправку сообщений в мобильный терминал при помощи push-уведомлений;

Send message to the email – разрешение на отправку сообщений на электронную почту;

Additional information – дополнительная информация.


Arrow display settings – настройки отображения стрелок:

Arrow shift – смещение стрелки по вертикали на графике;

Arrow size – размер стрелки;

Up arrow color – цвет стрелки вверх;

Down arrow color – цвет стрелки вниз;

Up arrow code – код стрелки вверх;

Down arrow code – код стрелки вниз.


Индикаторы MA7 Aster:

MA7 Aster MT4;

MA7 Aster MT5.


Советники на основе индикатора MA7 Aster:

MA7 Aster C1 MT4;

MA7 Aster C1 MT5;

MA7 Aster C2 MT4;

MA7 Aster C2 MT5.


Подписывайтесь на канал MA7 Space для получения уведомлений о новых программах, обновлениях и другой информации.

Задавайте вопросы через профиль на MQL5.

