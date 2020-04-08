Williams VIX Fix Indicator MT4

Überblick

Der Williams VIX Fix-Indikator ist ein MetaTrader 4-Tool, das Händlern helfen soll, potenzielle Höchst- und Tiefststände des Marktes zu erkennen. Durch die Analyse von Preisextremen im Verhältnis zu den jüngsten Höchst- und Tiefstständen hebt er überkaufte und überverkaufte Bedingungen mithilfe von zwei Histogrammen hervor, die in einem separaten Fenster angezeigt werden. Der Indikator kombiniert die Berechnung des Williams VIX Fix mit Bollinger Bands und Schwellenwerten auf Perzentilbasis, um klare Signale für potenzielle Umkehrungen zu liefern.

Wichtigste Merkmale

Markthochs und -tiefs

  • Markthochs: Identifiziert überkaufte Bedingungen, die bei Auslösung als grünes Histogramm angezeigt werden (grau, wenn inaktiv).
  • Markttiefs: Identifiziert überverkaufte Bedingungen, die bei Auslösung als rotes Histogramm angezeigt werden (grau, wenn inaktiv).
  • Separates Fenster: Die Histogramme werden in einem eigenen Indikatorfenster dargestellt, um eine klare Visualisierung zu gewährleisten.

Berechnungslogik

  • Williams-VIX-Fix-Formel: Misst den Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und den letzten Hochs/Tiefs, ausgedrückt in Prozent.
  • Bollinger-Bänder: Wendet einen Standardabweichungsmultiplikator auf einen einfachen gleitenden Durchschnitt an, um obere und untere Bänder zur Erkennung von Extremen zu definieren.
  • Perzentil-Schwellenwert: Verwendet eine Perzentilberechnung, um signifikante Kursniveaus herauszufiltern und eine zuverlässige Signalerkennung zu gewährleisten.

Warnungen

  • Market Top Alert: Wird ausgelöst, wenn die Bedingung für ein Market Top erfüllt ist, mit einer anpassbaren Meldung (z. B. "Market Top Reached").
  • Market Bottom Alert: Wird ausgelöst, wenn eine Market Bottom-Bedingung erfüllt ist, mit einer anpassbaren Nachricht (z. B. "Market Bot Reached").
  • Alarme aktivieren/deaktivieren: Benutzer können Alarme für Höchst- und Tiefststände unabhängig voneinander ein- und ausschalten.

Anpassungen

Der Indikator bietet flexible Eingabeparameter, um verschiedenen Handelsstilen gerecht zu werden:

  • Standardabweichung Hoch-Periode: Passt den Rückblickzeitraum für die Berechnung von Preisextremen an (Standard: 22).
  • Bollinger Bands Zeitraum: Legt den Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt und die Standardabweichung fest (Standardwert: 20).
  • Bollinger Bands Standardabweichung Multiplikator: Steuert die Breite der Bänder (Standardwert: 2,0).
  • Perzentil-Hoch-Periode: Legt den Rückblickzeitraum für Perzentilberechnungen fest (Standard: 50).
  • Perzentil: Legt den Perzentil-Schwellenwert für die Erkennung von Extremen fest (Standardwert: 85,0).
  • Warnungseinstellungen: Aktivieren oder deaktivieren Sie Warnungen für Markthochs und -tiefs, mit anpassbaren Meldungen.

Wenn Ihnen der Indikator gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wenn Sie irgendwelche Probleme mit dem Indikator finden,kontaktieren Sie mich bitte.

Wenn Sie weitere hochwertige Produkte sehen oder die Entwicklung/Umsetzung Ihrer eigenen Produkte bestellen möchten, besuchen Sie die Website meiner Partner: 4xDev
Erhalten Sie 10% Rabatt auf manuelle Strategien Automatisierungsdienstleistungen oder Indikatorentwicklung/-Konvertierung bei 4xDev mit meinem exklusiven Promo-Code: ENTEGRA10
