MA7 Ixora MT4

Описание работы

Индикатор MA7 Ixora основан на стандартном индикаторе Moving Average. Показывает пересечение быстрой и скользящей скользящих средних.

Подробная информация о индикаторе MA7 Ixora.


Настройки индикатора

General settings – общие настройки:

Consider the direction of the candle – учитывать направление свечи.


Fast moving average settings – настройки быстрой скользящей средней:

Period – период;

Method – метод;

Apply to – применить к.


Slow moving average settings – настройки медленной скользящей средней:

Period – период;

Method – метод;

Apply to – применить к;

Add to FMA period – добавить к быстрой MA (0 – не исп);

Multiply FMA period – умножить быструю MA (0 – не исп).


Message settings – настройки сообщений:

Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Alert;

Send message to the mobile terminal (Push) – разрешение на отправку сообщений в мобильный терминал при помощи push-уведомлений;

Send message to the email – разрешение на отправку сообщений на электронную почту;

Additional information – дополнительная информация.


Arrow display settings – настройки отображения стрелок:

Arrow shift – смещение стрелки по вертикали на графике;

Arrow size – размер стрелки;

Up arrow color – цвет стрелки вверх;

Down arrow color – цвет стрелки вниз;

Up arrow code – код стрелки вверх;

Down arrow code – код стрелки вниз.


Индикаторы MA7 Ixora:

MA7 Ixora MT4;

MA7 Ixora MT5.


Советники на основе индикатора MA7 Ixora:

MA7 Ixora C1 MT4;

MA7 Ixora C1 MT5;

MA7 Ixora C2 MT4;

MA7 Ixora C2 MT5.


Подписывайтесь на канал MA7 Space для получения уведомлений о новых программах, обновлениях и другой информации.

Задавайте вопросы через профиль на MQL5.

