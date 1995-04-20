MA7 Ixora MT4
- Индикаторы
- Andrey Minaev
- Версия: 1.2
- Обновлено: 27 апреля 2024
- Активации: 5
Описание работы
Индикатор MA7 Ixora основан на стандартном индикаторе Moving Average. Показывает пересечение быстрой и скользящей скользящих средних.
Подробная информация о индикаторе MA7 Ixora.
Настройки индикатора
General settings – общие настройки:
Consider the direction of the candle – учитывать направление свечи.
Fast moving average settings – настройки быстрой скользящей средней:
Period – период;
Method – метод;
Apply to – применить к.
Slow moving average settings – настройки медленной скользящей средней:
Period – период;
Method – метод;
Apply to – применить к;
Add to FMA period – добавить к быстрой MA (0 – не исп);
Multiply FMA period – умножить быструю MA (0 – не исп).
Message settings – настройки сообщений:
Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Alert;
Send message to the mobile terminal (Push) – разрешение на отправку сообщений в мобильный терминал при помощи push-уведомлений;
Send message to the email – разрешение на отправку сообщений на электронную почту;
Additional information – дополнительная информация.
Arrow display settings – настройки отображения стрелок:
Arrow shift – смещение стрелки по вертикали на графике;
Arrow size – размер стрелки;
Up arrow color – цвет стрелки вверх;
Down arrow color – цвет стрелки вниз;
Up arrow code – код стрелки вверх;
Down arrow code – код стрелки вниз.
Индикаторы MA7 Ixora:
Советники на основе индикатора MA7 Ixora: