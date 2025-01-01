#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Anforderungs- und Ergebnisstrukturen deklarieren und initialisieren

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result ={};



//--- Handelsanforderungsparameter ausfüllen, um eine Kaufposition zu eröffnen

request.action = TRADE_ACTION_DEAL; // Typ der Handelsoperation

request.symbol = Symbol(); // Symbol

request.volume = 0.1; // Volumen von 0.1 Lot

request.type = ORDER_TYPE_BUY; // Auftragstyp

request.price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK); // Eröffnungspreis

request.deviation = 5; // erlaubte Abweichung vom Preis

request.magic = EXPERT_MAGIC; // MagicNumber des Auftrags



//--- eine Anfrage senden. Wenn das Senden einer Anfrage fehlgeschlagen ist, zeige den Fehlercode an und beende den Vorgang

if(!OrderSend(request, result))

{

PrintFormat("OrderSend error ", GetLastError());

return;

}



//--- Operationsdaten anzeigen

PrintFormat("Trade request result: retcode: %u, deal: %I64u, order: %I64u", result.retcode, result.deal, result.order);



//--- Abrufen des Positionstickets aus dem Ergebnis der Handelsoperation und Auswahl der Position nach dem Ticket.

//--- Das Ticket einer neu eröffneten Position entspricht dem Ticket des Auftrags, der den Deal generiert hat.

ulong ticket=result.order;

ResetLastError();

if(!PositionSelectByTicket(ticket))

{

PrintFormat("PositionSelectByTicket(%I64u) failed. Error %d", ticket, GetLastError());

return;

}



//--- Daten einer per Ticket ausgewählten Position im Journal anzeigen

ENUM_POSITION_TYPE type = (ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

long time = PositionGetInteger(POSITION_TIME_MSC);

double price = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double volume= PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);

string symbol= PositionGetString(POSITION_SYMBOL);

int digits= (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);

PrintFormat("Current selected position: %s %.2f %s #%I64u at %.*f, %s",

symbol, volume, (type==POSITION_TYPE_BUY ? "Buy" : "Sell"), ticket, digits, price, TimeMscToString(time));

/*

Ergebnis:

Trade request result: retcode: 10009, deal: 2778100901, order: 2803905975

Current selected position: EURUSD 0.10 Buy #2803905975 at 1.10672, 2024.09.02 12:09:51.239

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Rückgabe der Zeit in Millisekunden |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeMscToString(const long time_msc, int flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)

{

return(TimeToString(time_msc/1000, flags) + "." + IntegerToString(time_msc %1000, 3, '0'));

}