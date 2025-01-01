Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCPositionInfoTimeUpdate TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState TimeUpdate Erhält die Zeit der Positionsänderung in Sekunden seit 01.01.1970. datetime TimeUpdate() const Rückgabewert Die Zeit der Positionsänderung in Sekunden seit 01.01.1970. Hinweis Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden. TimeMsc TimeUpdateMsc