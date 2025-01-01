DokumentationKategorien
Erhält die Zeit der Positionsänderung in Sekunden seit 01.01.1970.

datetime  TimeUpdate() const

Rückgabewert

Die Zeit der Positionsänderung in Sekunden seit 01.01.1970.

Hinweis

Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.