
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCPositionInfoInfoDouble 

InfoDouble

Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft.

bool  InfoDouble(
   ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,     // Identifikator der Eigenschaft
   double&                        var          // Referenz an die Variable
   ) const

Parameter

prop_id

[in]  Die Identifikator einer double-Eigenschaft aus der Enumeration ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE.

var

[out]  Referenz auf die Variable vom Typ double um das Ergebnis zu halten.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Wert der Eigenschaft nicht ausgelesen werden konnte.

Hinweis

Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.