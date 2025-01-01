- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
InfoDouble
Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft.
bool InfoDouble(
Parameter
prop_id
[in] Die Identifikator einer double-Eigenschaft aus der Enumeration ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE.
var
[out] Referenz auf die Variable vom Typ double um das Ergebnis zu halten.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Wert der Eigenschaft nicht ausgelesen werden konnte.
Hinweis
Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.