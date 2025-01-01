DokumentationKategorien
PositionType

Erhält den Typ der Position.

ENUM_POSITION_TYPE  PositionType() const

Rückgabewert

Typ der Position aus der Enumeration ENUM_POSITION_TYPE.

Hinweis

Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.