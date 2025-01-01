DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5 Standardbibliothek Handelsklassen CPositionInfo Identifier 

Identifier

Erhält die ID der Position.

long  Identifier() const

Rückgabewert

Die ID der Position.

Hinweis

Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.