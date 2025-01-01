DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCPositionInfoSwap 

Swap

Erhält die Größe der Swap der Position.

double  Swap() const

Rückgabewert

Die Größe von Swap der Position in Kontowährung.

Hinweis

Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.