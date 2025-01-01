Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCPositionInfoSwap TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Swap Erhält die Größe der Swap der Position. double Swap() const Rückgabewert Die Größe von Swap der Position in Kontowährung. Hinweis Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden. Commission Profit