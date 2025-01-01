DokumentationKategorien
SelectByMagic

Wählt eine Position nach dem Symbolnamen und der Magic Number für die weitere Arbeit aus.

bool  SelectByMagic(
   const string  symbol// Symbolname
   const ulong   magic   // Magic Number
   );

Parameter

symbol

[in]  Symbolname.

magic

[in] Magic Number der Position.

Rückgabewert

true wenn erfolgreich, false wenn keine Position ausgewählt wurde.