- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
SelectByMagic
Wählt eine Position nach dem Symbolnamen und der Magic Number für die weitere Arbeit aus.
|
bool SelectByMagic(
Parameter
symbol
[in] Symbolname.
magic
[in] Magic Number der Position.
Rückgabewert
true wenn erfolgreich, false wenn keine Position ausgewählt wurde.