Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCPositionInfoTime 

Time

Erhält die Eröffnungszeit einer Position.

datetime  Time() const

Rückgabewert

Die Eröffnungszeit einer Position.

Hinweis

Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.