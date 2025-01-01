Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCPositionInfoTime TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Time Erhält die Eröffnungszeit einer Position. datetime Time() const Rückgabewert Die Eröffnungszeit einer Position. Hinweis Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden. CPositionInfo TimeMsc