SelectByTicket

Wählt eine Position nach dem Ticket für die weitere Arbeit aus.

bool SelectByTicket(
   ulong  ticket      // das Ticket der Position
   )

Parameter

ticket
[in] Ticket der Position.

Rückgabewert

true wenn erfolgreich, false wenn keine Position ausgewählt wurde.