Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCPositionInfoStopLoss TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState StopLoss Erhält den Preis von Stop Loss einer Position. double StopLoss() const Rückgabewert Preis von Stop Loss der Position. Hinweis Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden. PriceOpen TakeProfit