StopLoss

Erhält den Preis von Stop Loss einer Position.

double  StopLoss() const

Rückgabewert

Preis von Stop Loss der Position.

Hinweis

Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.