Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCPositionInfoTypeDescription TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState TypeDescription Erhält den Typ der Position als String. string TypeDescription() const Rückgabewert Der Typ der Position als String. Hinweis Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden. PositionType Magic