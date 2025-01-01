DokumentationKategorien
Erhält den Typ der Position als String.

string  TypeDescription() const

Rückgabewert

Der Typ der Position als String.

Hinweis

Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.