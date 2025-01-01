DokumentationKategorien
Erhält die Größe der Kommission der Position.

double  Commission() const

Rückgabewert

Die Größe der Kommission für die Position in Kontowährung.

Hinweis

Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.