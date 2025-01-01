Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCPositionInfoCommission TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Commission Erhält die Größe der Kommission der Position. double Commission() const Rückgabewert Die Größe der Kommission für die Position in Kontowährung. Hinweis Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden. PriceCurrent Swap