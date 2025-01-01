DokumentationKategorien
Erhält die Identifikator des Expert Advisors, der die Position eröffnet hat.

long  Magic() const

Rückgabewert

Die Identifikator des Expert Advisors, der die Position eröffnet hat.

Hinweis

Die Position muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Symbol) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.