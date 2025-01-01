DocumentationSections
Close the previously established connection to the MetaTrader 5 terminal.

shutdown()

Return Value

None.

Example:

import MetaTrader5 as mt5
# display data on the MetaTrader 5 package
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# establish connection to the MetaTrader 5 terminal
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed")
    quit()
 
# display data on connection status, server name and trading account
print(mt5.terminal_info())
# display data on MetaTrader 5 version
print(mt5.version())
 
# shut down connection to the MetaTrader 5 terminal
mt5.shutdown()

See also

initialize, login_py, terminal_info, version