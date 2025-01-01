- initialize
order_calc_profit
Restituisce il profitto nella valuta del conto per un'operazione di trading specificata.
|
order_calc_profit(
Parametri
action
[in] Il tipo di ordine può richiedere uno dei due valori ORDER_TYPE di enumerazione: ORDER_TYPE_BUY o ORDER_TYPE_SELL. Parametro unnamed richiesto.
symbol
[in] Nome dello strumento finanziario. Parametro richiesto senza nome.
volume
[in] Volume delle operazioni di trading. Parametro richiesto senza nome.
price_open
[in] Prezzo di apertura. Parametro richiesto senza nome.
price_close
[in] Prezzo di chiusura. Parametro richiesto senza nome.
Valore di Ritorno
Valore Real in caso di successo, altrimenti Nessuno. Le informazioni sull'errore possono essere ottenute utilizzando last_error().
Nota
La funzione consente di stimare un risultato dell'operazione di trading sull'attuale account e nell'ambiente di trading corrente. La funzione è simile a OrderCalcProfit.
Esempio:
|
import MetaTrader5 as mt5
